Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Δείτε γκολ και highlights από Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga.
Παρακολουθήστε γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα παιχνίδια που έγιναν την Κυριακής Σαββάτου (5/10) στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, την Premier League, τη La Liga, τη Serie A και τη Bundesliga.
Αρχίζουμε από την Αγγλία με την Άστον Βίλα να επικρατεί με 2-1 της Μπέρνλι και να ξεφεύγει από τις τελευταίες θέσεις. Δείτε εδώ τα highlighgts.
Από εκεί και πέρα η Έβερτον πήρε σημαντική νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας με 2-1 για να πλησιάσει στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Δείτε εδώ τα highlighgts.
Εξάλλου η Νιούκαστλ επικράτησε με 2-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας. Δείτε εδώ τα highlighgts.
Αντιθέτως στο 1-1 έμειναν Γουλβς και Μπράιτον. Δείτε εδώ τα highlighgts.
Εκτός έδρας νίκη που την έφερε ακόμη πιο κοντά στην κορυφή, πέτυχε η Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 μέσα στη Μπρέντφορντ. Δείτε εδώ τα highlights
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Premier League
Παρασκευή 3/10
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1
Σάββατο 4/10
Λιντς-Τότεναμ 1-2
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 2-0
Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1
Κυριακή 5/10
Άστον Βίλα-Μπέρνλι 2-1
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 2-1
Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0
Γουλβς-Μπράιτον 1-1
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-1
Η βαθμολογία της Premier League σε 7 αγωνιστικές
Το πρόγραμμα της επόμενης (8ης) αγωνιστικής:
Σάββατο 18/10
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (14:30)
Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (17:00)
Μπέρνλι-Λιντς (17:00)
Μπράιτον-Νιουκάστλ (17:00)
Σάντερλαντ-Γουλβς (17:00)
Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)
Κυριακή 19/10
Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Δευτέρα 20/10
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)
Συνεχίζουμε με την Ιταλία εκεί όπου η Μπολόνια ήταν επιβλητική επί της Πίζα, καθώς τη νίκησε με 4-0.
Εξάλλου η Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα πήρε μεγάλο διπλό με 2-1 μέσα στη Φλωρεντία επί της Φιορεντίνα και διατηρήθηκε στις κορυφαίες θέσεις της Serie A.
Στους 15 βαθμούς όμως «έπιασε» τους Ρωμαίους η Νάπολι μετά το 2-1 την έδρα της επί της Τζένοα.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Serie A
Παρασκευή 3/10
Βερόνα-Σασουόλο 0-1
Σάββατο (4/10)
Πάρμα-Λέτσε 0-1
Λάτσιο-Τορίνο 3-3
Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1
Αταλάντα-Κόμο 1-1
Κυριακή (5/10)
Ουντινέζε-Κάλιαρι 1-1
Μπολόνια-Πίζα 4-0
Φιορεντίνα-Ρόμα 1-2
Νάπολι-Τζένοα 2-1
Γιουβέντους-Μίλαν 0-0
Η βαθμολογία της Serie A σε 6 αγωνιστικές
Η επόμενη (7η) αγωνιστική:
Σάββατο (18/10)
Λέτσε-Σασουόλο 16:00
Πίζα-Βερόνα 16:00
Τορίνο-Νάπολι 19:00
Ρόμα-Ίντερ 21:45
Κυριακή (19/10)
Κόμο-Γιουβέντους 13:30
Τζένοα-Πάρμα 16:00
Κάλιαρι-Μπολόνια 16:00
Αταλάντα-Λάτσιο 19:00
Μίλαν-Φιορεντίνα 21:45
Δευτέρα (20/10)
Κρεμονέζε-Ουντινέζε 21:45
Στη La Liga το πρόγραμμα άρχισε με το επιβλητικό 3-1 της Αλαβές επί της Έλτσε. Δείτε εδώ τα highlighgts.
Μεγάλη νίκη για την Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα με 4-1 επί της Μπαρτσελόνα, με την οποία την «γκρέμισε» στη 2η θέση της βαθμολογίας, καθώς μόνη πρώτη είναι πλέον η Ρεάλ. Δείτε εδώ τα highlighgts.
Στο μεταξύ η Μπέτις πέρασε με σκορ 2-1 από τη Βαρκελώνη επικρατώντας της Εσπανιόλ με 2-1. Δείτε εδώ τα highlighgts.
Διπλό και για τη Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 μέσα στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δείτε εδώ τα highlighgts.
Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι η Θέλτα «κράτησε» στο Βίγκο την Ατλέτικο Μαδρίτης στο 1-1. Δείτε εδώ τα highlighgts.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της La Liga
Παρασκευή 3/10
Οσασούνα-Χετάφε 2-1
Σάββατο 4/10
Οβιέδο-Λεβάντε 0-2
Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1
Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1
Κυριακή 5/10
Αλαβές-Έλτσε 3-1
Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 4-1
Εσπανιόλ-Μπέτις 1-2
Σοσιεδάδ-Βαγιεκάνο 0-1
Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
Η βαθμολογία της La Liga σε 8 αγωνιστικές
Η επόμενη (9η) αγωνιστική:
Παρασκευή 17/10
Οβιέδο-Εσπανιόλ (22:00)
Σάββατο 18/10
Σεβίλλη-Μαγιόρκα (15:00)
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα (17:15)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (19:30)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα (22:00)
Κυριακή 19/10
Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)
Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)
Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα 20/10
Αλαβές-Βαλένθια (22:00)
Τέλος στη Budesliga η Στουτγάρδη με τη νίκη της με 1-0 επί της Χαϊντενχάιμ ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας. Δείτε εδώ τα highlighgts.
Λίγο νωρίτερα ο Αμβούργο πετύχαινε εμφατικό «τρίποντο» με 4-0 επί της Μάιντζ. Δείτε εδώ τα highlighgts.
Στο παιχνίδι που έκλεισε την 6η αγωνιστική Γκλάντμπαχ και Φράιμπουργκ αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς γκολ (0-0). Δείτε εδώ τα highlighgts.
Tα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στην Bundesliga
Παρασκευή (3/10)
Χόφενχαϊμ-Κολωνία 0-1
Σάββατο (4/10)
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 2-0
Μπορούσια Ντόρτμουντ-Λειψία 1-1
Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι 1-0
Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-1
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 0-3
Κυριακή (5/10)
Στουτγκάρδη-Χάιντενχαϊμ 1-0
Αμβούργο-Μάιντς 4-0
Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ 0-0
Η βαθμολογία της Bundeseliga σε 6 αγωνιστικές
Το πρόγραμμα της επόμενης (7ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (17/10)
Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ (21:30)
Σάββατο (18/10)
Μάιντς-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)
Λειψία-Αμβούργο (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Κολωνία-Άουγκσμπουργκ (16:30)
Μπάγερν Μονάχου-Μπορούσια Ντόρτμουντ (19:30)
Κυριακή (19/10)
Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)
Ζανκτ Πάουλι-Χόφενχαϊμ (18:30)
