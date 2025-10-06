Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Παρακολουθήστε γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα παιχνίδια που έγιναν την Κυριακής Σαββάτου (5/10) στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, την Premier League, τη La Liga, τη Serie A και τη Bundesliga.

Αρχίζουμε από την Αγγλία με την Άστον Βίλα να επικρατεί με 2-1 της Μπέρνλι και να ξεφεύγει από τις τελευταίες θέσεις. Δείτε εδώ τα highlighgts.

Από εκεί και πέρα η Έβερτον πήρε σημαντική νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας με 2-1 για να πλησιάσει στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Δείτε εδώ τα highlighgts.

Εξάλλου η Νιούκαστλ επικράτησε με 2-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας. Δείτε εδώ τα highlighgts.

Αντιθέτως στο 1-1 έμειναν Γουλβς και Μπράιτον. Δείτε εδώ τα highlighgts.

Εκτός έδρας νίκη που την έφερε ακόμη πιο κοντά στην κορυφή, πέτυχε η Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 μέσα στη Μπρέντφορντ. Δείτε εδώ τα highlights

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 3/10

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1

Σάββατο 4/10

Λιντς-Τότεναμ 1-2

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 2-0

Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1

Κυριακή 5/10

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 2-1

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 2-1

Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

Γουλβς-Μπράιτον 1-1

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Η βαθμολογία της Premier League σε 7 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της επόμενης (8ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (14:30)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Λιντς (17:00)

Μπράιτον-Νιουκάστλ (17:00)

Σάντερλαντ-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Συνεχίζουμε με την Ιταλία εκεί όπου η Μπολόνια ήταν επιβλητική επί της Πίζα, καθώς τη νίκησε με 4-0.

Εξάλλου η Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα πήρε μεγάλο διπλό με 2-1 μέσα στη Φλωρεντία επί της Φιορεντίνα και διατηρήθηκε στις κορυφαίες θέσεις της Serie A.

Στους 15 βαθμούς όμως «έπιασε» τους Ρωμαίους η Νάπολι μετά το 2-1 την έδρα της επί της Τζένοα.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Serie A

Παρασκευή 3/10

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

Σάββατο (4/10)

Πάρμα-Λέτσε 0-1

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1

Αταλάντα-Κόμο 1-1

Κυριακή (5/10)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 1-1

Μπολόνια-Πίζα 4-0

Φιορεντίνα-Ρόμα 1-2

Νάπολι-Τζένοα 2-1

Γιουβέντους-Μίλαν 0-0

Η βαθμολογία της Serie A σε 6 αγωνιστικές

Η επόμενη (7η) αγωνιστική:

Σάββατο (18/10)

Λέτσε-Σασουόλο 16:00

Πίζα-Βερόνα 16:00

Τορίνο-Νάπολι 19:00

Ρόμα-Ίντερ 21:45

Κυριακή (19/10)

Κόμο-Γιουβέντους 13:30

Τζένοα-Πάρμα 16:00

Κάλιαρι-Μπολόνια 16:00

Αταλάντα-Λάτσιο 19:00

Μίλαν-Φιορεντίνα 21:45

Δευτέρα (20/10)

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 21:45

Στη La Liga το πρόγραμμα άρχισε με το επιβλητικό 3-1 της Αλαβές επί της Έλτσε. Δείτε εδώ τα highlighgts.

Μεγάλη νίκη για την Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα με 4-1 επί της Μπαρτσελόνα, με την οποία την «γκρέμισε» στη 2η θέση της βαθμολογίας, καθώς μόνη πρώτη είναι πλέον η Ρεάλ. Δείτε εδώ τα highlighgts.

Στο μεταξύ η Μπέτις πέρασε με σκορ 2-1 από τη Βαρκελώνη επικρατώντας της Εσπανιόλ με 2-1. Δείτε εδώ τα highlighgts.

Διπλό και για τη Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 μέσα στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δείτε εδώ τα highlighgts.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι η Θέλτα «κράτησε» στο Βίγκο την Ατλέτικο Μαδρίτης στο 1-1. Δείτε εδώ τα highlighgts.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της La Liga

Παρασκευή 3/10

Οσασούνα-Χετάφε 2-1

Σάββατο 4/10

Οβιέδο-Λεβάντε 0-2

Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1

Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1



Κυριακή 5/10

Αλαβές-Έλτσε 3-1

Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 4-1

Εσπανιόλ-Μπέτις 1-2

Σοσιεδάδ-Βαγιεκάνο 0-1

Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Η βαθμολογία της La Liga σε 8 αγωνιστικές

Η επόμενη (9η) αγωνιστική:

Παρασκευή 17/10

Οβιέδο-Εσπανιόλ (22:00)

Σάββατο 18/10

Σεβίλλη-Μαγιόρκα (15:00)

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα (17:15)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα (22:00)

Κυριακή 19/10

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)

Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα 20/10

Αλαβές-Βαλένθια (22:00)

Τέλος στη Budesliga η Στουτγάρδη με τη νίκη της με 1-0 επί της Χαϊντενχάιμ ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας. Δείτε εδώ τα highlighgts.

Λίγο νωρίτερα ο Αμβούργο πετύχαινε εμφατικό «τρίποντο» με 4-0 επί της Μάιντζ. Δείτε εδώ τα highlighgts.

Στο παιχνίδι που έκλεισε την 6η αγωνιστική Γκλάντμπαχ και Φράιμπουργκ αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς γκολ (0-0). Δείτε εδώ τα highlighgts.

Tα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στην Bundesliga

Παρασκευή (3/10)

Χόφενχαϊμ-Κολωνία 0-1

Σάββατο (4/10)

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 2-0

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Λειψία 1-1

Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι 1-0

Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-1

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 0-3

Κυριακή (5/10)

Στουτγκάρδη-Χάιντενχαϊμ 1-0

Αμβούργο-Μάιντς 4-0

Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ 0-0

Η βαθμολογία της Bundeseliga σε 6 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της επόμενης (7ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (17/10)

Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο (18/10)

Μάιντς-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Λειψία-Αμβούργο (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Κολωνία-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Μπάγερν Μονάχου-Μπορούσια Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή (19/10)

Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Χόφενχαϊμ (18:30)