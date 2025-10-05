Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Παρακολουθήστε γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα παιχνίδια που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, την Premier League, τη La Liga, τη Serie A και τη Bundesliga.

Αρχίζουμε από την Premier League και την 7η αγωνιστική, εκεί όπου στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας η Τότεναμ πήρε πολύτιμο διπλό επί της Λιντς με 2-1.

Από εκεί και πέρα Ρούμπεν Αμορίμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήραν «βαθιά ανάσα» μετά το 2-0 επί της Σάντερλαντ.

Την ίδια ώρα η Αρσεναλ επικρατούσε επίσης με 2-0 επί της Γουέστ Χαμ στο Emirates και περνούσε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Κι αυτό καθώς στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι του Σαββάτου (4/10) η Τσέλσι έπαιρνε «χρυσό τρίποντο» με 2-1 επί της Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις και «γκρέμιζε» τους «κόκκινους» από την πρώτη θέση.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 3/10

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1

Σάββατο 4/10

Λιντς-Τότεναμ 1-2

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ 2-0

Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1



Κυριακή 5/10

Άστον Βίλα-Μπέρνλι (16:00)

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Νιουκάστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Γουλβς-Μπράιτον (16:00)

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Η βαθμολογία της Premier League

Το πρόγραμμα της επόμενης (8ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (14:30)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Λιντς (17:00)

Μπράιτον-Νιουκάστλ (17:00)

Σάντερλαντ-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Στη Bundesliga η Άουγκσμπουργκ ήταν επιβλητική στην έδρα της, επικρατώντας με 3-1 της Βόλφσμπουργκ.

Εξάλλου η Μπάγερ Λεβερκούζεν έφτανε εύκολα στο 2-0 επί της Ουνιόν Βερολίνου.

Στο μεταξύ η Ντόρμουντ έμενε στο 1-1 στην έδρα της απέναντι στη Λειψία.

Νίκη με 1-0 πέτυχε η Βέρντερ Βρέμης κόντρα στη Ζανκτ Πάουλι.

Στο παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα του Σαββάτου (4/10) η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε και μέσα στην Φρανκφούρτη με 3-0, διευρύνοντας το απόλυτο στο πρωτάθλημα με 6Χ6.



Tο πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga

Παρασκευή (3/10)

Χόφενχαϊμ-Κολωνία 0-1

(16′ Μάλα)

Σάββατο (4/10)

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 2-0

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Λειψία 1-1

Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι 1-0

Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-1

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 0-3

Κυριακή (5/10)

Στουτγκάρδη-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Αμβούργο-Μάιντς (18:30)

Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ (20:30)



Η βαθμολογία στη Bundesliga

Το πρόγραμμα της επόμενης (7ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (17/10)

Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο (18/10)

Μάιντς-Λεβερκούζεν (16:30)

Λειψία-Αμβούργο (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Κολωνία-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή (19/10)

Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Χόφενχαϊμ (18:30)

Στην Serie A μετά από ένα επικό παιχνίδι Λάτσιο και Τορίνο αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 3-3, με τους λατσιάλι να ισοφαρίζουν με πέναλτι στο 13(!) λεπτό των καθυστερήσεων!

Εξάλλου εκτός έδρας νίκη και μάλιστα την πρώτη της, πανηγύρισε η Λέτσε με 1-0 επί της Πάρμα.

Λίγες ώρες αργότερα η Ίντερ συνέτριβε την Κρεμονέζε στο Μιλάνο και φτάνοντας τους 12 βαθμούς έπιασε τις Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα έστω και με παιχνίδι περισσότερο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα για την6η αγωνιστική της Serie A

Παρασκευή 3/10

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

Σάββατο (4/10)

Πάρμα-Λέτσε 0-1

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1

Αταλάντα-Κόμο 1-1

Κυριακή (5/10)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 13:30

Μπολόνια-Πίζα 16:00

Φιορεντίνα-Ρόμα 16:00

Νάπολι-Τζένοα 19:00

Γιουβέντους-Μίλαν 21:45





Η βαθμολογία της Serie A

Η επόμενη (7η) αγωνιστική: Σάββατο (18/10)

Λέτσε-Σασουόλο 16:00

Πίζα-Βερόνα 16:00

Τορίνο-Νάπολι 19:00

Ρόμα-Ίντερ 21:45 Κυριακή (19/10)

Κόμο-Γιουβέντους 13:30

Τζένοα-Πάρμα 16:00

Κάλιαρι-Μπολόνια 16:00

Αταλάντα-Λάτσιο 19:00

Μίλαν-Φιορεντίνα 21:45 Δευτέρα (20/10)

Κρεμονέζε-Ουντινέζε 21:45

Τέλος στη La Liga η Τζιρόνα «λύγισε» τη Βαλένθια με 2-1 και πήρε σημαντική εντός έδρας νίκη.

Την ίδια ώρα η Λεβάντε έπαιρνε μεγάλο διπλό με 2-0 μέσα στο «σπίτι» της Ρεαλ Οβιέδο.

Από εκεί και πέρα η Μπιλμπάο ανέβηκε στην 5η θέση μετά το 2-1 επί της Μαγιόρκα εντός έδρας.

Στο παιχνίδι που με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Σαββάτου (4/10) η Ρεάλ νίκησε στη Μαδρίτη την Βιγιαρεάλ με 3-1 και πέρασε πρώτη στη βαθμολογία με 21 βαθμούς έστω και με ματς περισσότερο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή 3/10

Οσασούνα-Χετάφε 2-1

Σάββατο 4/10

Οβιέδο-Λεβάντε 0-2

Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1

Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1

Κυριακή 5/10

Αλαβές-Έλτσε (15:00)

Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα (17:15)

Εσπανιόλ-Μπέτις (19:30)

Σοσιεδάδ-Βαγιεκάνο (19:30)

Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)



Η βαθμολογία της Primera Division

Η επόμενη (9η) αγωνιστική:

Παρασκευή 17/10

Οβιέδο-Εσπανιόλ (22:00)

Σάββατο 18/10

Σεβίλλη-Μαγιόρκα (15:00)

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα (17:15)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα (22:00)

Κυριακή 19/10

Έλτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00)

Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)

Λεβάντε-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα 20/10

Αλαβές-Βαλένθια (22:00)