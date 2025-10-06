newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Οι… ξεχασιάρηδες του Μαξίμου προκαλούν εκνευρισμό στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 06 Οκτωβρίου 2025

Οι… ξεχασιάρηδες του Μαξίμου προκαλούν εκνευρισμό στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα

Το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός «ξεχνάει» τους ανθρώπους που «έτρεξαν» τα έργα ή τους τοπικούς του βουλευτές σημειώνουν γαλάζια στελέχη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Spotlight

Οι σχέσεις μεταξύ της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκονται εδώ και μήνες σε μεγάλη κρίση.

Οι βουλευτές κατηγορούν το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον για πλήρη απουσία στρατηγικής, για λάθος τακτικές κινήσεις αλλά και για διγλωσσία σε κρίσιμα ζητήματα όπως αυτό των Τεμπών.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο οι γαλάζιοι βουλευτές είναι έξαλλοι με το πρωθυπουργικό επιτελείο για έναν ακόμα λόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες του in, στα εγκαίνια που κάνει το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός ή στις περιοδείες που κάνει «ξεχνάει» τους ανθρώπους που «έτρεξαν» τα έργα ή τους τοπικούς του βουλευτές.

Κάπως έτσι μια σειρά κεντρικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας βλέπει έργα, προμήθειες και πρωτοβουλίες που έτρεξαν προηγούμενο διάστημα να εγκαινιάζονται με όλες τις επισημότητες αλλά αυτοί να… λείπουν και τα ονόματά τους να λησμονούνται.

Είναι στα… κάγκελα

Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι μια σειρά κεντρικών στελεχών σε όλη την Ελλάδα να είναι στα κάγκελα. «Είναι έργα που τρέξαμε, είναι έργα για τα οποία μοχθήσαμε, για τα οποία παλέψαμε ώστε να αναβαθμιστεί η χώρα και να φανεί το έργο της κυβέρνησης και το Μαξίμου σήμερα μας ξεχνάει» ανέφερε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής από την επαρχία στο in.

«Έχουμε φτάσει στο σημείο να ξεχνάει το Μαξίμου να μας αναφέρει -γιατί προφανώς δεν έχει ευθύνη ο πρωθυπουργός- και να μας θυμούνται δήμαρχοι των αντίπαλων παρατάξεων» προσέθεσε έτερος γαλάζιος βουλευτής.

Μιλώντας με μια σειρά βουλευτών της ΝΔ που έχουν πέσει «θύματα» των ξεχασιάρηδων του Μαξίμου φαίνεται πως ο άτυπος… αποκλεισμός δεν έχει να κάνει με εσωκομματικές αντιθέσεις αλλά με καθαρή ανικανότητα ορισμένων που βρίσκονται εντός του πρωθυπουργικού κέντρου.

Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα όπως μας επισημαίνουν. «Δεν είναι ζήτημα προσωπικής πικρίας αλλά μια ακόμα απόδειξη της αδυναμίας του Μαξίμου να κάνει τα απολύτως απαραίτητα και βασικά. Όταν δεν μπορείς να οργανώσεις το απλό, πώς θα οργανώσεις εκλογές» προσέθεσε άλλος βουλευτής που αποτελεί σταθερό -και χωρίς αστερίσκους- υποστηρικτή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το ίδιο απ’ ότι πληροφορούμαστε όμως συμβαίνει ακόμα και σε περιοδείες του πρωθυπουργού είτε στην Αθήνα είτε στην περιφέρεια. Και όταν μάλιστα αυτό συμβαίνει ενώ έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση των εκλογών, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα.

Μαθαίνουμε μάλιστα πως τα μηνύματα έχουν φτάσει στο Μαξίμου και οι αντιδράσεις έχουν θορυβήσει το πλέον πολιτικό κομμάτι του κυβερνητικού επιτελείου. Το πρόβλημα ωστόσο είναι πως το σημείο ισορροπίας εντός της Ηρώδου Αττικού έχει «χαθεί» και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στερείται ενός επιτελείου ικανού να κυβερνήσει αλλά και να ελέγξει την Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

Και όλα αυτά ενώ δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία υποφέρει και ο Αντώνης Σαμαράς… ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του.

Business
Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

Business
Euronext: Από σήμερα η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Από σήμερα η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
Το τέλος (;) του δικομματισμού
Διαθέσεις και προθέσεις 06.10.25

Το τέλος(;) του δικομματισμού

Οι ιστορικές του καταβολές, το σημερινό ιδιότυπο τοπίο του ενάμισι κόμματος και οι εκτιμήσεις για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»
Συλλυπητήρια μήνυμα 05.10.25

Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αποχαιρέτησαν τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών

Σύνταξη
Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση
Αήθης επίθεση 05.10.25

Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ως «απαράδεκτη», ενώ διερωτήθηκε «γιατί δεν πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών
Η σύγκριση με τη Δανία 05.10.25

Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών

Σε δηλώσεις του από τη Δανία, o ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, αναφέρθηκε στους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;
Κινητικότητα 05.10.25

Υπό πίεση το Μαξίμου για τις τοξικολογικές στον Ντ. Ρούτσι – «Λαγός» της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης;

Μετατόπιση ή κίνηση ελιγμού; Η κυβέρνηση αναζητά διέξοδο με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν καθώς η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι επιβαρυμένη.

Σύνταξη
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Παρασκήνιο 05.10.25

Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…

Σύνταξη
Βενιζέλος: Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Κασιμάτη – «Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Ο αποχαιρετισμός Βενιζέλου στον Γιώργο Κασιμάτη - «Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»

«Διέθετε σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και η διδακτική πτυχή του εαυτού του ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές του στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Βουλή: Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου – Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026
Με αγιασμό 05.10.25

Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου της Βουλής - Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026

Θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Σύνταξη
Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα

«Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Καλώδιο: Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Μπρος πίσω για το καλώδιο 05.10.25 Upd: 19:15

Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν το καλώδιο που σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Κικίλιας: Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία
«Στρατηγική σχέση» 05.10.25

Ξεκινά άμεσα η συνεργασία με ΗΠΑ για λιμάνια και ναυπηγεία, υπογραμμίζει ο Κικίλιας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισήμανε τον καταλυτικό και κομβικό ρόλο της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, τόσο για τις ΗΠΑ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

Σύνταξη
Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας
Νέα Αριστερά 05.10.25

Χαρίτσης: Οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή δεν είναι «λαϊκισμός» κ. Μητσοτάκη, είναι η διακυβέρνησή σας

«Η Ευρωπαία Εισαγγελέας επισκέπτεται τη χώρα ως άντρο διαφθοράς, με την κατηγορία ότι κάποιοι έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα με τη συμμετοχή αξιωματούχων», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»
Για την αποσβεστική 05.10.25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Βορίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση στόχευε να ροκανίσει τον χρόνο»

«Κύριε Βορίδη, ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05.10.25

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης
Στη Σορβόνη 05.10.25

Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του, παραθέτει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του
Αποσβεστική προθεσμία 05.10.25

Τσουκαλάς: «Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει σήμερα την παραγραφή των αδικημάτων του»

Ο Κώστας Τσουκαλάς με ένα δηκτικό σχόλιο επιτέθηκε στην κυβέρνηση που κατάφερε όπως είπε με μεθοδεύσεις να σπαταλήσει χρόνο προκειμένου να παραγραφούν τα αδικήματα Βορίδη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»
«Οι ίδιοι απατεώνες» 06.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι για την φιλία του με τον Μάικλ Τζάκσον – «Ήταν σαν ένας απόμακρος καθηγητής, αλλά ακόμα παιδί»

Ο Λάιονελ Ρίτσι γνωρίστηκε με τον Μάικλ Τζάκσον όταν ήταν ακόμη νέοι - Τώρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής αναπολεί τα χρόνια που έζησαν μαζί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη
Conflicts Forum 06.10.25

Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη

Το νέο δόγμα της δυτικής συντηρητικής λαϊκιστικής πολιτικής σκέψης, είναι ο πόλεμος χωρίς κανόνες, που ανατρέπει ό,τι ξέραμε για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη. Ανάλυση από το Conflicts Forum.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το τέλος (;) του δικομματισμού
Διαθέσεις και προθέσεις 06.10.25

Το τέλος(;) του δικομματισμού

Οι ιστορικές του καταβολές, το σημερινό ιδιότυπο τοπίο του ενάμισι κόμματος και οι εκτιμήσεις για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελευταία ευκαιρία για να μη χαθούν 15 δισ. ευρώ
«Τελευταίο μίλι» 06.10.25

Τελευταία ευκαιρία για να μη χαθούν 15 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Μεγάλο το στοίχημα για την κυβέρνηση - Από τα 36 δισ. ευρώ που μας αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα έχει εισπράξει τα 21,3 δισ. ενώ στους τελικούς αποδέκτες έχουν φτάσει μόλις 10 δισ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά
«Επιχείρηση Καλυψώ» 06.10.25

Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά

Το «Καρουζέλ» των 700 εκατ. ευρώ, η αμερικανική DEA, ο πληροφοριοδότης και ο πόλεμος με την κινεζική μαφία - 4,7 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν κατά την έφοδο στο Γ' Τελωνείο Πειραιά τον Ιούνιο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βραζιλία: Δραματική διάσωση ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε από λαθροκυνηγούς
Κόσμος 06.10.25

Δραματική διάσωση Ιαγουάρου ο οποίος πυροβολήθηκε στην Βραζιλία από λαθροκυνηγούς

Ένας Ιαγουάρος κολυμπούσε για 8 ώρες αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού Ρίο Νέγκρο στη Βραζιλία και χρειάστηκε πολυκλαδική επιχείρηση στρατιωτικών, περιβαλλοντολόγων και κτηνιάτρων για να σωθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
Κόσμος 06.10.25

Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα εντελώς ρεαλιστικό σενάριο με το οποίο πιέζει τους Δημοκρατικούς της Γερουσίας

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική
Κόσμος 06.10.25

Βενεζουέλα: Η Ρωσία καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική

Η Ρωσία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, επέκρινε το νέο χτύπημα των ΗΠΑ εναντίον πλοίου που οι αρχές των ΗΠΑ, ανέφεραν πως μετέφερε ναρκωτικά, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»
Κόσμος 06.10.25

Γάζα: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απαιτεί οι διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα»

Την ώρα που ο Τραμπ καλεί τους διαπραγματευτές να «προχωρήσουν γρήγορα», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανακοίνωσαν πως ακόμα ένας υγειονομικός τους σκοτώθηκε σε απευθείας χτύπημα του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
