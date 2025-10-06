Οι… ξεχασιάρηδες του Μαξίμου προκαλούν εκνευρισμό στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα

Οι σχέσεις μεταξύ της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκονται εδώ και μήνες σε μεγάλη κρίση.

Οι βουλευτές κατηγορούν το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον για πλήρη απουσία στρατηγικής, για λάθος τακτικές κινήσεις αλλά και για διγλωσσία σε κρίσιμα ζητήματα όπως αυτό των Τεμπών.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο οι γαλάζιοι βουλευτές είναι έξαλλοι με το πρωθυπουργικό επιτελείο για έναν ακόμα λόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες του in, στα εγκαίνια που κάνει το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός ή στις περιοδείες που κάνει «ξεχνάει» τους ανθρώπους που «έτρεξαν» τα έργα ή τους τοπικούς του βουλευτές.

Κάπως έτσι μια σειρά κεντρικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας βλέπει έργα, προμήθειες και πρωτοβουλίες που έτρεξαν προηγούμενο διάστημα να εγκαινιάζονται με όλες τις επισημότητες αλλά αυτοί να… λείπουν και τα ονόματά τους να λησμονούνται.

Είναι στα… κάγκελα

Απόρροια αυτής της κατάστασης είναι μια σειρά κεντρικών στελεχών σε όλη την Ελλάδα να είναι στα κάγκελα. «Είναι έργα που τρέξαμε, είναι έργα για τα οποία μοχθήσαμε, για τα οποία παλέψαμε ώστε να αναβαθμιστεί η χώρα και να φανεί το έργο της κυβέρνησης και το Μαξίμου σήμερα μας ξεχνάει» ανέφερε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής από την επαρχία στο in.

«Έχουμε φτάσει στο σημείο να ξεχνάει το Μαξίμου να μας αναφέρει -γιατί προφανώς δεν έχει ευθύνη ο πρωθυπουργός- και να μας θυμούνται δήμαρχοι των αντίπαλων παρατάξεων» προσέθεσε έτερος γαλάζιος βουλευτής.

Μιλώντας με μια σειρά βουλευτών της ΝΔ που έχουν πέσει «θύματα» των ξεχασιάρηδων του Μαξίμου φαίνεται πως ο άτυπος… αποκλεισμός δεν έχει να κάνει με εσωκομματικές αντιθέσεις αλλά με καθαρή ανικανότητα ορισμένων που βρίσκονται εντός του πρωθυπουργικού κέντρου.

Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα όπως μας επισημαίνουν. «Δεν είναι ζήτημα προσωπικής πικρίας αλλά μια ακόμα απόδειξη της αδυναμίας του Μαξίμου να κάνει τα απολύτως απαραίτητα και βασικά. Όταν δεν μπορείς να οργανώσεις το απλό, πώς θα οργανώσεις εκλογές» προσέθεσε άλλος βουλευτής που αποτελεί σταθερό -και χωρίς αστερίσκους- υποστηρικτή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το ίδιο απ’ ότι πληροφορούμαστε όμως συμβαίνει ακόμα και σε περιοδείες του πρωθυπουργού είτε στην Αθήνα είτε στην περιφέρεια. Και όταν μάλιστα αυτό συμβαίνει ενώ έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση των εκλογών, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα.

Μαθαίνουμε μάλιστα πως τα μηνύματα έχουν φτάσει στο Μαξίμου και οι αντιδράσεις έχουν θορυβήσει το πλέον πολιτικό κομμάτι του κυβερνητικού επιτελείου. Το πρόβλημα ωστόσο είναι πως το σημείο ισορροπίας εντός της Ηρώδου Αττικού έχει «χαθεί» και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στερείται ενός επιτελείου ικανού να κυβερνήσει αλλά και να ελέγξει την Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

Και όλα αυτά ενώ δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία υποφέρει και ο Αντώνης Σαμαράς… ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του.