Κηδεύτηκε η 17χρονη Μαρία Νιώτη στις ΗΠΑ – Ανείπωτος θρήνος για το κορίτσι που σκότωσε συμμαθητής της

Κηδεύτηκε στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ η 17χρονη Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Νιώτη, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο, μαζί με μια φίλη της όταν συμμαθητής τους τις παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.

Η δολοφονία έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα, που παρακολούθησε με συγκίνηση την κηδεία του κοριτσιού. Το φέρετρό της ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 29 Σεπτεμβρίου, ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο επιτάχυνε το αυτοκίνητό του και συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσαν η Μαρία και η φίλη της, Ισαμπέλα Σάλας. Η σύγκρουση είχε αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο κοριτσιών. Πριν από τη σύλληψή του, ο νεαρός σε βίντεο στο YouTube, όπου εξέφρασε «ειλικρινή συλλυπητήρια» για το δυστύχημα, χωρίς ωστόσο να δείχνει επηρεασμένος.

Όλα δείχνουν ότι ο 17χρονος, πρώην σύντροφος της Μαρίας, τις καταδίωκε. Φέρεται ότι είχε κάποιου είδους εμμονή μαζί της και είχαν γίνει καταγγελίες εις βάρος του. Η αστυνομία ωστόσο δεν φαίνεται να είχε λάβει κάποιο μέτρο για την προστασία της.

Ο Μπατιλόρο συνελήφθη και κρατείται. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι χρησιμοποίησε το όχημά του ως όπλο, χτυπώντας το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσαν τα δύο κορίτσια.

Θρήνος και μοιρολόγια

Η κηδεία της Μαρίας έγινε στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Γιούνιον, παρουσία φίλων, συγγενών και της οικογένειάς της.

Η μητέρα της είπε ότι η Μαρία Νιώτη «ήταν γεμάτη ζωή και όνειρα, ήταν ο ήλιος μας και φώτιζε κάθε χώρο με την παρουσία της. Ευχαριστούμε όλους για την αγάπη και τις προσευχές αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Ο πατέρας της, μιλώντας στα ελληνικά, ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν και ευχήθηκε κανένας άλλος γονιός να μην βιώσει τέτοιο πόνο.