Κηδεύτηκε η 17χρονη Μαρία Νιώτη στις ΗΠΑ – Ανείπωτος θρήνος για το κορίτσι που σκότωσε συμμαθητής της
Κόσμος 03 Οκτωβρίου 2025 | 23:57

Κηδεύτηκε η 17χρονη Μαρία Νιώτη στις ΗΠΑ – Ανείπωτος θρήνος για το κορίτσι που σκότωσε συμμαθητής της

Η μητέρα της είπε ότι η Μαρία Νιώτη «ήταν γεμάτη ζωή και όνειρα, ήταν ο ήλιος μας και φώτιζε κάθε χώρο με την παρουσία της.

Σύνταξη
Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Spotlight

Κηδεύτηκε στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ η 17χρονη Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Νιώτη, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο, μαζί με μια φίλη της όταν συμμαθητής τους τις παρέσυρε με το αυτοκίνητό του.

Η δολοφονία έχει σοκάρει την τοπική κοινότητα, που παρακολούθησε με συγκίνηση την κηδεία του κοριτσιού. Το φέρετρό της ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 29 Σεπτεμβρίου, ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο επιτάχυνε το αυτοκίνητό του και συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσαν η Μαρία και η φίλη της, Ισαμπέλα Σάλας. Η σύγκρουση είχε αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο κοριτσιών. Πριν από τη σύλληψή του, ο νεαρός σε βίντεο στο YouTube, όπου εξέφρασε «ειλικρινή συλλυπητήρια» για το δυστύχημα, χωρίς ωστόσο να δείχνει επηρεασμένος.

Όλα δείχνουν ότι ο 17χρονος, πρώην σύντροφος της Μαρίας, τις καταδίωκε. Φέρεται ότι είχε κάποιου είδους εμμονή μαζί της και είχαν γίνει καταγγελίες εις βάρος του. Η αστυνομία ωστόσο δεν φαίνεται να είχε λάβει κάποιο μέτρο για την προστασία της.

Ο Μπατιλόρο συνελήφθη και κρατείται. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι χρησιμοποίησε το όχημά του ως όπλο, χτυπώντας το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσαν τα δύο κορίτσια.

YouTube thumbnail

Θρήνος και μοιρολόγια

Η κηδεία της Μαρίας έγινε στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Γιούνιον, παρουσία φίλων, συγγενών και της οικογένειάς της.

Η μητέρα της είπε ότι η Μαρία Νιώτη «ήταν γεμάτη ζωή και όνειρα, ήταν ο ήλιος μας και φώτιζε κάθε χώρο με την παρουσία της. Ευχαριστούμε όλους για την αγάπη και τις προσευχές αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Ο πατέρας της, μιλώντας στα ελληνικά, ευχαρίστησε όσους παρευρέθηκαν και ευχήθηκε κανένας άλλος γονιός να μην βιώσει τέτοιο πόνο.

YouTube thumbnail

Business
Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Markets
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Stream newspaper
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Σύνταξη
Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν
Λόγω ΚΑΠ 03.10.25

Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο το Ευρωκοινοβούλιο να καταψηφίσει τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, με αιχμή τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες ζητούν να αποσυρθεί μεγάλο μέρος του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
Ευρωπαϊκή έκθεση 03.10.25

Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου

Δημοσιοποιήθηκε η τελική έκθεση για τα αίτια του blackout που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία την περασμένη άνοιξη, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές και ταλαιπωρία για εκατομμύρια Ίβηρες.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο
Μαύρες λίστες πλοίων 03.10.25

Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Λιθουανός ευρωβουλευτής αναφέρει ότι πλοία που ανήκουν στις ναυτιλιακές Αλαφούζου, Οικονόμου και Τσάκου συνδέονται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Τι ζητά στην ερώτησή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Απάντησε στον Τραμπ – «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις
Η ανακοίνωση 03.10.25 Upd: 23:51

Η Χαμάς απάντησε: «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις - Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

Η Χαμάς τονίζει ότι «το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες)»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Οι 15 λόγοι που το σχέδιο του Τραμπ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Το τελεσίγραφο στη Χαμάς
«Κουρελόχαρτο» 03.10.25

Οι 15 λόγοι που το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο - Το τελεσίγραφο στη Χαμάς

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ απορρίπτουν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ - Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς να το αποδεχθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου
Μερική λύση 03.10.25

Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου

Η αποκατάσταση της ύδρευσης είναι δοκιμαστική και αφορά μόνο το κεντρικό τμήμα στη Γάζα. Οι ζημιές στο δίκτυο είναι τεράστιες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν έχουν μέσα να αποθηκεύσουν νερό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς
Στην Κοστιαντιβίνκα 03.10.25

Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς

Ο Αντονί Λαγικάν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος-φωτορεπόρτερ που σκοτώνεται από επίθεση με drone. Ένας Ουκρανός συνάδελφός του τραυματίστηκε την ίδια επίθεση.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Να υπερασπιστούμε τον γερμανικό τρόπο ζωής» – 35η επέτειος από την γερμανική επανένωση
Κόσμος 03.10.25

Φρίντριχ Μερτς: «Να υπερασπιστούμε τον γερμανικό τρόπο ζωής» – 35η επέτειος από την γερμανική επανένωση

«Το έθνος μας βρίσκεται στη μέση μιας σημαντικής, ίσως αποφασιστικής, φάσης στη σύγχρονη ιστορία του» τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην κεντρική ομιλία του για την επέτειο την γερμανική επανένωση

Σύνταξη
Βουλγαρία: Τρεις νεκροί από τις πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων – Συγκλονιστικές εικόνες
Κόσμος 03.10.25

Βουλγαρία: Τρεις νεκροί από τις πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων – Συγκλονιστικές εικόνες

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χείμαρρους λάσπης να παρασέρνουν αυτοκίνητα σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού Ελενίτε στη Βουλγαρία

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο
Κόσμος 03.10.25

Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Σύνταξη
Ρωσία: Επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας – «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»
Νέα κλιμάκωση 03.10.25

Επίθεση της Ρωσίας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας - «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί «τον χειμώνα ως όπλο» - Επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε ρωσικό έδαφος κάνουν και οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως λένε αξιωματούχοι του Κιέβου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία
Βελιγράδι - Σουμπότιτσα 03.10.25

Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ήταν μεταξύ των επιβατών της ταχείας αμαξοστοιχίας που πραγματοποίησε την πρώτη διαδρομή από το Βελιγράδι μέχρι τη Σουμπότιτσα

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
