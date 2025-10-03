Η Αυστραλία θα βγάλει τους «μαύρους καρχαρίες» εναντίον της Κίνας

Tη μεγαλύτερη στρατιωτική αναμόρφωση της χώρας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει βάλει μπροστά η κυβέρνηση στην Αυστραλία ύψους πολλώ δισ. ευρώ, παραγγέλνοντας στόλους μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποβρυχίων, φρεγάτες ιαπωνικού σχεδιασμού και μεταμορφώνοντας ένα καίριο ναυπηγείο.

Μπορεί μέχρι σήμερα η μεγάλη της απόσταση από πιθανούς αντιπάλους να ήταν η σημαντικότερη άμυνα της χώρα, αλλά όπως σημειώνουν οι Financial Times, οι κινεζικές ναυτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά, μερικές εκατοντάδες ναυτικά μίλια ανοιχτά της ανατολικής ακτής της φέτος, κατέστησαν σαφές ότι πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη.

«Η άνοδος των αυστραλιανών δαπανών ακολουθεί μια κομβική αναθεώρηση, η οποία διαπίστωσε ότι η εμφάνιση «στρατηγικού ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων» στον Ειρηνικό —με μια όλο και πιο «φιλόδοξη» Κίνα— έχει αλλάξει θεμελιωδώς τις αμυντικές ανάγκες της χώρας» αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζι κάλεσε την Αυστραλία να μειώσει την εξάρτησή της από τους συμμάχους για την προστασία της.

«Η Αυστραλία αντιμετωπίζει το πιο σύνθετο —και, με ορισμένους τρόπους, το πιο απειλητικό— στρατηγικό περιβάλλον που είχαμε από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», είπε τον Αύγουστο ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μάρλες.

11 φρεγάτες Mogami

Η Αυστραλία όρισε τη Mitsubishi Heavy Industries της Ιαπωνίας ως προτιμώμενο ανάδοχο για σύμβαση 5,6 δισ. ευρώ για την κατασκευή έως και 11 φρεγατών Mogami, στο πλαίσιο μιας επένδυσης 31 δισ. ευρώ για την ανανέωση του στόλου επιφανείας, που περιλαμβάνει επίσης σύμβαση με τη βρετανική BAE Systems για φρεγάτες κλάσης Hunter στην Αδελαΐδα.

Τον περασμένο μήνα, δεσμεύτηκε επίσης για 6,7 δισ. ευρώ στην αρχική φάση αναβάθμισης του ναυπηγείου Χέντερσον, νότια του Περθ, ώστε μια εγκατάσταση που παλιότερα κατασκεύαζε σούπεργιοτ να μετατραπεί σε μονάδα παραγωγής των ιαπωνικού σχεδιασμού φρεγατών και υποστήριξης πυρηνοκίνητων υποβρυχίων.

Στον αέρα, η Αυστραλία δοκιμάζει τα drones MQ-28A «Ghost Bat», που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο σύμβασης 1 δισ. ευρώ με την Boeing. Τα «loyal wingman» drones, που θα συνοδεύουν επανδρωμένα αεροσκάφη, είναι τα πρώτα στρατιωτικά αεροσκάφη που σχεδιάστηκαν στη χώρα μετά από πάνω από 50 χρόνια και εντάσσονται σε επένδυση 2,4 δισ. ευρώ στις δυνατότητες εναέριων drones.

Μαύροι καρχαρίες

Η Καμπέρα έχει επίσης κλειδώσει σύμβαση 1 δισ. ευρώ με τον αμερικανικό όμιλο αμυντικής τεχνολογίας Anduril για την παραγωγή στόλου αυτόνομων υποθαλάσσιων σκαφών, γνωστών ως «Ghost Sharks», τα οποία θα κατασκευαστούν στο Σίδνεϊ.

Ο Μάρλες είπε ότι τα σκάφη μπορούν να αξιοποιηθούν για αποστολές πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης και πλήγματος. «Πρόκειται για θανατηφόρα ικανότητα», τόνισε. «Είναι η κορυφαία ικανότητα παγκοσμίως όσον αφορά ένα μακράς εμβέλειας, μη επανδρωμένο, αυτόνομο υποθαλάσσιο σύστημα».

Η Leidos, ακόμη μια αμερικανική αμυντική εταιρεία, έλαβε τον περασμένο μήνα συμφωνία 26 εκατ. ευρώ για την παροχή συστημάτων επιχειρήσεων σε ένα δεκαετές αντι-drone πρόγραμμα ύψους 731.645.200 ευρώ.

Ο Λουκ Γίμαν, επικεφαλής οικονομολόγος της Commonwealth Bank, είπε ότι οι αμυντικές δαπάνες θα αυξηθούν στο 2,25% του ΑΕΠ έως το 2028, από περίπου 2% σήμερα. Προέβλεψε ότι το ποσοστό θα ανέβει στο 3% μέσα σε μια δεκαετία, καθώς θα ενεργοποιούνται η τριμερής συμφωνία ασφαλείας Aukus με ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες δαπάνες.

Το τεράστιο εύρος της Aukus -στο πλαίσιο της οποίας η Αυστραλία θα αποκτήσει για πρώτη φορά πυρηνοκίνητα υποβρύχια- έχει σκιάσει τον αμυντικό προϋπολογισμό. Ο Γίμαν υπολόγισε το κόστος της συμφωνίας μεταξύ 151 δισ. ευρώ και 207 δισ. ευρώ έως το 2050. Ο Αλμπανέζι έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 40 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Χρειάζονται περισσότερα

Ωστόσο, κάποιοι λένε στους Financial Times ότι η Καμπέρα εξακολουθεί να μην δαπανά αρκετά.

«Η αμυντική δαπάνη παραμένει χαλαρή», είπε ο Στιβ Μπάξτερ, ιδρυτής του ταμείου επενδύσεων άμυνας Beaten Zone Venture Partners, προσθέτοντας ότι στην Αυστραλία λείπει η «αίσθηση του κατεπείγοντος» που διακρίνει τον αμερικανικό αμυντικό σχεδιασμό. «Η στρατηγική είναι σωστή, αλλά δεν έχει χρηματοδοτηθεί», πρόσθεσε.

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων δαπανών αφορά υποβρύχια και φρεγάτες που είναι ευάλωτα στον σύγχρονο πόλεμο, ο Σαμ Ρόγκεβεν, διευθυντής του Προγράμματος Διεθνούς Ασφάλειας στο Ινστιτούτο Lowy, είπε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να εστιάσει στη θωράκιση του βορρά της χώρας.

Η αμυντική ενίσχυση αναδεικνύει επίσης τη σύνθετη σχέση της Αυστραλίας με την Κίνα, τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο. Η αποκατάσταση των οικονομικών δεσμών με το Πεκίνο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της πρώτης θητείας του Αλμπανέζι.

«Η κυβέρνηση είναι διχασμένη ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτικούς στόχους — τη σχέση με την Κίνα, αλλά και την αποτροπή της Κίνας», είπε ο Άντριου Καρ, ανώτερος λέκτορας στο Κέντρο Στρατηγικών και Αμυντικών Σπουδών του Εθνικού Πανεπιστημίου Αυστραλίας.

Σε πιο γενικό επίπεδο, είπε ο Καρ, η κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει στο κοινό τι θα σημάνει η νέα στάση «εθνικής άμυνας».

Σε αντίθεση με την Ιαπωνία και την Ταϊβάν, η Αυστραλία δεν ήταν εξοικειωμένη με την ιδέα εχθροπραξιών κοντά στις ακτές της, πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει συζήτηση για τα διλήμματα μεταξύ “κανόνια ή βούτυρο” ούτε για τη δημόσια στήριξη στο κόστος για την κοινωνία αν ξεσπάσει πόλεμος», είπε.