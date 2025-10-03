Η πράσινη κάρτα μπήκε στο ποδόσφαιρο

Νέο κεφάλαιο στο ποδόσφαιρο από την FIFA. Μετά την κάμερα σώματος διαιτητή που δοκιμάστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, πήρε σειρά η πράσινη κάρτα που δοκιμάζεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνικών ομάδων U 20 της Χιλής. Ηδη, έγινε η πρώτη χρήση της.

Αυτό συνέβη στον αγώνα Μαρόκο – Ισπανία. Αρχικά καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ των Ισπανών, ωστόσο η απόφαση ανατράπηκε έπειτα από την πράσινη κάρτα που χρησιμοποιήθηκε.

Γίνεται αντιληπτό ότι η πράσινη κάρτα δεν έχει σχέση με πειθαρχικές κυρώσεις όπως η κόκκινη και η κίτρινη κάρτα που έχουν καθιερωθεί από το 1970. Η πράσινη κάρτα είναι ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει στους προπονητές να ζητούν την επανεξέταση μιας διαιτητικής απόφασης, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων αθλημάτων όπως το τένις και το βόλεϊ. Η πράσινη κάρτα είναι κάρτα αμφισβήτησης.

Το νέο σύστημα ονομάζεται Football Video Support (FVS) και λειτουργεί ως προέκταση του VAR. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα για δύο «προκλήσεις» ανά παιχνίδι. Αν μετά τον έλεγχο η αρχική απόφαση παραμένει, η ομάδα χάνει το δικαίωμα αυτό. Αν όμως αλλάξει, τότε η πρόκληση θεωρείται δικαιολογημένη.

Η FIFA θα συνεχίσει να εφαρμόζει το νέο μέτρο μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης, στις 19 Οκτωβρίου, με ενδιαφέρον να δούμε αν θα επεκταθεί και σε μεγαλύτερα τουρνουά τα επόμενα χρόνια.

Όπως και να’ χει είναι μια ιστορική απόφαση για το ποδόσφαιρο. Πάντως, ένα θέμα είναι ότι δεν μπορεί, τουλάχιστον προς το παρόν, να ισχύει σε συνδυασμό με το VAR αλλά σε αγώνες που δεν υπάρχει έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων. Και για αυτό πάρθηκε η απόφαση για την πράσινη κάρτα, ώστε να γίνεται ανασκόπηση φάσεων από τον διαιτητή του αγώνα και όχι από άλλον διαιτητή.