Οκτώ εκρηκτικές ασκήσεις ενδυνάμωσης με τη σφραγίδα του Χάρβαρντ
Οκτώ εκρηκτικές ασκήσεις ενδυνάμωσης με τη σφραγίδα του Χάρβαρντ

Το Χάρβαρντ τα έβαλε κάτω, το μελέτησε και κατέληξε στις οκτώ εκρηκτικές ασκήσεις ενδυνάμωσης που δεν είναι μόνο για αθλητές.

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Συνήθως μετράμε τη δύναμή μας με το πόσο βάρος μπορούμε να σηκώσουμε σε ασκήσεις. Στην πραγματικότητα, η ισχύς είναι η ικανότητα να παράγουμε μεγάλη δύναμη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συνδυάζει δύναμη και ταχύτητα, επιτρέποντας γρήγορες, εκρηκτικές κινήσεις που δεν έχουν μόνο αθλητική, αλλά και καθημερινή σημασία.

Η ικανότητα να παράγεις ισχύ δεν είναι κάτι που συχνά σκέφτονται οι άνθρωποι, αλλά γίνεται ιδιαίτερα σημαντική μεγαλώνοντας, καθώς αυξάνει την αποτελεσματικότητα της κίνησης και τη γρήγορη αντίδραση, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών από πτώσεις, υπογραμμίζουν ειδικοί του Mass General Brigham Center for Sports Performance and Research.

Αύξηση μυϊκής ισχύος

Η προπόνηση ισχύος μπορεί να αυξήσει τον αριθμό και τον όγκο των μυϊκών ινών που είναι υπεύθυνες για τη μέγιστη ισχύ.

Καθίσματα (Squats)

Με μπάρα, kettlebell ή μόνο με το βάρος του σώματος.

Δουλεύουν γλουτούς, τετρακέφαλους, οπίσθιους μηριαίους.

Άρσεις θανάτου (Deadlifts)

Ενισχύουν γλουτούς, οπίσθιους μηριαίους και κορμό.

Πολύ καλή βάση για ανάπτυξη ισχύος.

Pro tip: Ο εμπειρικός κανόνας για τις πρώτες σας ασκήσεις με βάρος είναι απλός. Αφού εξοικειωθείτε με ασκήσεις που σηκώνετε το βάρος του σώματός σας, όπως καθίσματα, σανίδες, push-ups, μπορείτε να προχωρήσετε σε ασκήσεις με επιπλέον βάρος. Ξεκινήστε με κιλά που σας φαίνονται σχετικά ελαφριά κατά την εκτέλεση της άσκησης και αυξήστε τα σταδιακά μέχρι να φτάσετε σε βάρος που να σας δυσκολεύει να ολοκληρώσετε 10-12 επαναλήψεις.

Πλειομετρικές ασκήσεις

Οι πλειομετρικές ασκήσεις είναι ασκήσεις που χρησιμοποιούν τον κύκλο διάτασης-συστολής για να αυξήσουν την αλτική ικανότητα, την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και τη δύναμη, ενεργοποιώντας τους μύες μέσω μιας γρήγορης διαδοχής έκκεντρης (τεντώματος) και σύκεντρης (συστολής) φάσης. Βασικές ασκήσεις περιλαμβάνουν τα άλματα σε κουτί, τα καθίσματα με άλμα και τις προβολές με εναλλαγή ποδιών, με έμφαση στην σωστή τεχνική προσγείωσης και την αποφυγή τραυματισμών.

Αλματάκια Pogo Hops

Μικρά συνεχόμενα άλματα στο ίδιο σημείο.

Δουλεύουν τένοντες και ταχύτητα αντίδρασης.

Box Jumps (Άλματα σε κουτί/πάγκο)

Πηδήξτε πάνω σε ένα κουτί ή σκαμνί και κατεβείτε με ασφάλεια.

Ενδείκνυται για πόδια και εκρηκτικότητα.

Burpees με άλμα

Συνδυάζουν κάθισμα, push-up και άλμα.

Πολύ καλή άσκηση για δύναμη και αντοχή.

Αλματάκια προβολής (Jumping Lunges)

Εναλλαγή ποδιών στον αέρα.

Ενισχύουν δύναμη και ταχύτητα στα κάτω άκρα.

Μπάλα γυμναστικής

Η χρήση της μπάλας ενεργοποιεί βαθύτερους σταθεροποιητικούς μυς, ιδιαίτερα στο κέντρο του σώματος (core), βελτιώνει τη στάση και ενισχύει τον κινητικό έλεγχο. Έτσι μπορούμε να τονώσουμε, να ενδυναμώσουμε όλο το μυοσκελετικό μας σύστημα, να βελτιώσουμε την κινητικότητα των αρθρώσεων, και να εξασκηθούμε στην ισορροπία μας, περιορίζοντας τον κίνδυνο τραυματισμών.

Slams (ρίψεις στο έδαφος)

Σήκωσε τη μπάλα πάνω από το κεφάλι και ρίξε τη δυνατά κάτω.

Πλάγιες ρίψεις στον τοίχο

Ρίξε τη μπάλα στον τοίχο με περιστροφή του κορμού.

Δουλεύει κοιλιακούς, πλάγιους και ώμους.

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού
Μια ακόμα χρονιά που χιλιάδες γυναίκες, άντρες και μικρά παιδιά έδωσαν δυναμικά το παρών στο «Race for the Cure». Με την κάμερα του in καταγράψαμε καρέ καρέ τη διαδρομή μέχρι τον τερματισμό.

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς
Σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς εστάλη πρόσκληση για την εκδήλωση των Ινστιτούτων από τη Λούκα Κατσέλη - Ποια η εμπλοκή του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια

Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι
Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μηνιαίως υπόκεινται στην εισφορά, που είναι κλιμακωτή (3% με 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 720 ευρώ

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Πτήσεις: «Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Κρίσιμη Γενική Συνέλευση του κλάδου τη Δευτέρα - Διακόπτουν το καθεστώς υπερεργασίας - Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από 15-20 λεπτά το πρωί και φτάνουν τις 3 ώρες αργά το απόγευμα

Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε
Ο Άνταμ Σάντλερ κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Jay Kelly» - και εκείνος απάντησε με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Le Monde: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις διαφθοράς και φέρνει σε δύσκολη θέση την ελληνική κυβέρνηση
Τέμπη, λαθρεμπόριο, ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις έρευνες είναι σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, ενώ η επικεφαλής της, Λάουρα Κοβέσι, που ήρθε στην Ελλάδα έχει καταγγείλει «απόπειρες εκφοβισμού».

Δημογραφικό: Ο δείκτης που συνδέεται με το συνταξιοδοτικό και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα
Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις της χώρας. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων. Το βάρος που ασκεί η δημογραφική γήρανση ασκεί πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα
Ο Λευκός Οίκος ζητά από εννέα μεγάλα πανεπιστήμια να δεσμευτούν στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ. Σε αντάλλαγμα θα έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε χρήματα από το κράτος.

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

