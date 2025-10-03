Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πέντε κεραυνοί
- Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας - Βροχές και στην Αττική
- Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές
- «Μαχαίρι» σε ένδυση και εστίαση βάζουν τα νοικοκυριά – Αποκαλυπτική έρευνα
- Ενδιαφέρον από 110 χώρες για το Ελληνικό – Ποιοι αγοράζουν και γιατί
Καταπέλτης η Λάουρα Κοβέσι
Πέντε κεραυνοί
Τι κατήγγειλε χθες η ευρωπαία εισαγγελέας
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού
Για τα Τέμπη
Η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί εάν η 717 είχε υλοποιηθεί
Για το άρθρο 86
Εξαιτίας του δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλάξτε τώρα το Σύνταγμα
Για τις απάτες
Τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος έχουν τελειώσει
Για τις απειλές
Είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Θαρραλέοι οι εισαγγελείς
Με πολλά μηνύματα για Μαξίμου
Παρέμβαση Δένδια υπέρ του ΡΟΥΤΣΙ
•Ο υπουργός Αμυνας ζητεί την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του
=============================
Εξέδωσαν NAVTEX
Οι Τούρκοι βγάζουν τώρα το «Πίρι Ρέις»
•Θα ισχύσει μέχρι 14/10 – δεσμεύουν περιοχή δυτικά Χίου και Λέσβου
=============================
Σύνοδος Κοπεγχάχης
Αλλη μία χαμένη ευκαιρία
• Διαφωνίες, ευχολόγια και αναβολές για τις κρίσιμες αποφάσεις
• Νέο «όχι» Μητσοτάκη για Τουρκία και SAFE παρά τις πιέσεις από το ΝΑΤΟ
=============================
Στολίσκος
Ζητείται εναγωνίως λύση για τους έλληνες ακτιβιστές της Γάζας
=============================
Γονείς
Εξι συλλήψεις ημερησίως για παραμέληση ανηλίκου
=============================
autoNEA
Ερχονται τα φορτηγά χωρίς οδηγό
=============================
Κακοκαιρία
Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και πτώσεις δέντρων
=============================
Φλόριντα
Το δικαστήριο που δεν… δέχεται την ελευθερία της έκφρασης
=============================
Ρεάλ – Ολυμπιακός 89-77
Tου κόστισε το μπλακάουτ στο τέταρτο δεκάλεπτο
ΕΥΡΩΠΗ
Hττες – καρμπόν για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
- Ο Δήμαρχος Λαρισαίων νέος πρόεδρος στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Θεσσαλίας
- Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους
- HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στην πρεμιέρα
- H Ιαπωνία ξεμένει από μπίρα έπειτα από κυβερνοεπίθεση στην Asahi
- Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ
- Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior
