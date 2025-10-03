Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πέντε κεραυνοί

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής

Καταπέλτης η Λάουρα Κοβέσι

Πέντε κεραυνοί

Τι κατήγγειλε χθες η ευρωπαία εισαγγελέας

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού

Για τα Τέμπη

Η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί εάν η 717 είχε υλοποιηθεί

Για το άρθρο 86

Εξαιτίας του δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλάξτε τώρα το Σύνταγμα

Για τις απάτες

Τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος έχουν τελειώσει

Για τις απειλές

Είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Θαρραλέοι οι εισαγγελείς

Με πολλά μηνύματα για Μαξίμου

Παρέμβαση Δένδια υπέρ του ΡΟΥΤΣΙ

•Ο υπουργός Αμυνας ζητεί την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του

=============================

Εξέδωσαν NAVTEX

Οι Τούρκοι βγάζουν τώρα το «Πίρι Ρέις»

•Θα ισχύσει μέχρι 14/10 – δεσμεύουν περιοχή δυτικά Χίου και Λέσβου

=============================

Σύνοδος Κοπεγχάχης

Αλλη μία χαμένη ευκαιρία

• Διαφωνίες, ευχολόγια και αναβολές για τις κρίσιμες αποφάσεις

• Νέο «όχι» Μητσοτάκη για Τουρκία και SAFE παρά τις πιέσεις από το ΝΑΤΟ

=============================

Στολίσκος

Ζητείται εναγωνίως λύση για τους έλληνες ακτιβιστές της Γάζας

=============================

Γονείς

Εξι συλλήψεις ημερησίως για παραμέληση ανηλίκου

=============================

autoNEA

Ερχονται τα φορτηγά χωρίς οδηγό

=============================

Κακοκαιρία

Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και πτώσεις δέντρων

=============================

Φλόριντα

Το δικαστήριο που δεν… δέχεται την ελευθερία της έκφρασης

=============================

Ρεάλ – Ολυμπιακός 89-77

Tου κόστισε το μπλακάουτ στο τέταρτο δεκάλεπτο

ΕΥΡΩΠΗ

Hττες – καρμπόν για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ