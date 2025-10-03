Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πέντε κεραυνοί
Διαβάστε σήμερα στα «ΝΕΑ»

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καταπέλτης η Λάουρα Κοβέσι
Πέντε κεραυνοί
Τι κατήγγειλε χθες η ευρωπαία εισαγγελέας

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού
Για τα Τέμπη
Η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί εάν η 717 είχε υλοποιηθεί
Για το άρθρο 86
Εξαιτίας του δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλάξτε τώρα το Σύνταγμα
Για τις απάτες
Τα ασφαλή καταφύγια του εγκλήματος έχουν τελειώσει
Για τις απειλές
Είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού. Θαρραλέοι οι εισαγγελείς

Με πολλά μηνύματα για Μαξίμου
Παρέμβαση Δένδια υπέρ του ΡΟΥΤΣΙ
•Ο υπουργός Αμυνας ζητεί την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του

Εξέδωσαν NAVTEX
Οι Τούρκοι βγάζουν τώρα το «Πίρι Ρέις»
•Θα ισχύσει μέχρι 14/10 – δεσμεύουν περιοχή δυτικά Χίου και Λέσβου

Σύνοδος Κοπεγχάχης
Αλλη μία χαμένη ευκαιρία
• Διαφωνίες, ευχολόγια και αναβολές για τις κρίσιμες αποφάσεις
• Νέο «όχι» Μητσοτάκη για Τουρκία και SAFE παρά τις πιέσεις από το ΝΑΤΟ

Στολίσκος
Ζητείται εναγωνίως λύση για τους έλληνες ακτιβιστές της Γάζας

Γονείς
Εξι συλλήψεις ημερησίως για παραμέληση ανηλίκου

autoNEA
Ερχονται τα φορτηγά χωρίς οδηγό

Κακοκαιρία
Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και πτώσεις δέντρων

Φλόριντα
Το δικαστήριο που δεν… δέχεται την ελευθερία της έκφρασης

Ρεάλ – Ολυμπιακός 89-77
Tου κόστισε το μπλακάουτ στο τέταρτο δεκάλεπτο

ΕΥΡΩΠΗ
Hττες – καρμπόν για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Business
Mediobanca: Στα 30 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

inWellness
inTown
Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Το ΒΗΜΑ έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με τον Α’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους
Τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό και η ξεχωριστή επικαιρότητά τους

46 χρόνια μετά τον θάνατό τα κείμενα του Πουλαντζά για τον φασισμό και τον αυταρχικό κρατισμό διατηρούν την επικαιρότητά τους

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ
Η αναφορά στον Χάρι 03.10.25

«Θα αλλάξω την μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»: Αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Γουίλιαμ - Τι είπε για την Κέιτ

Ο Γουίλιαμ σε μία από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, παρουσίασε την προσέγγισή του στη μοναρχία

Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior
Το «ουάου» είναι λίγο 03.10.25

Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior

Η Σαρλίζ Θερόν έκανε μια πολύ τολμηρή, ωστόσο εξόχως κομψή, εμφάνιση καθώς παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά το ντεμπούτο του Jonathan Anderson στον Dior για τη γυναικεία συλλογή ss2026.

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Η πλανητική διατροφή ως απάντηση στην κλιματική κρίση – Μπορεί να προλάβει 15 εκατ. θανάτους ετησίως
Τι είναι η πλανητική διατροφή και πώς συνδέεται με την κλιματική κρίση - Μπορεί να σώσει 15 εκατ. ζωές

Η παραγωγή ζωικών τροφών τείνει να προκαλεί υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με την παραγωγή φυτικών τροφών συμβάλλοντας στην κλιματική κρίση

Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών
Λάουρα Κοβέσι προς την Ελλάδα: Αλλάξτε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

To Reuters εστιάζει στην παρότρυνση της Λάουρας Κοβέσι για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Η νομοθεσία στην Ελλάδα εμποδίζει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισήμανε η Λάουρα Κοβέσι.

Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις
Δεύτερη κρίση στην κυβέρνηση για τα Τέμπη – Η παρέμβαση Δένδια απέναντι σε Μαξίμου και Άδωνι απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις

Σε νέα δίνη κρίσης βάζει την κυβέρνηση η άτεγκτη στάση του Μαξίμου στο θέμα της απεργίας πείνας του Π. Ρούτσι. Τι σηματοδοτεί η ηχηρή παρέμβαση Δένδια απέναντι στην κεντρική γραμμή αλλά και τον Αδ. Γεωργιάδη. Γιατί οι «γαλάζιες» διαφοροποιήσεις θα πυκνώσουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα
Προσεχώς διάγνωση της γρίπης με μια… τσίχλα

Ενα νέο τεστ που βασίζεται στη γεύση και χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως διαγνωστικό μέσο αναμένεται να αντικαταστήσει τα ενοχλητικά ρινικά τεστ προσφέροντας έγκαιρη διάγνωση του ιού της γρίπης και προλαμβάνοντας τη διασπορά του.

Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ
Χάνει τον Άλισον για δύο μήνες η Λίβερπουλ

Ο Άλισον Μπέκερ τραυματίστηκε στην ήττα της Λίβερπουλ από τη Γαλατά και όπως φαίνεται οι «ρεντς» θα στερηθούν τις υπηρεσίες του για περίπου δύο μήνες.

Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»

Στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για άτομα με αναπηρία, ο οικοδεσπότης, Γιάννης Κωνσταντάτος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρες και τι απαιτείται για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης.

Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα
Μαρία Καρυστιανού: Αισθάνθηκα ντροπή που η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα

Στη συνέντευξη Τύπου της Λάουρας Κοβέσι αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού σημειώνοντας ότι η ευρωπαία εισαγγελέας εντοπίζει το πρόβλημα στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών

Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;
Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και του μουσικού Κιθ Έρμπαν και οι φήμες ήδη οργιάζουν.

Άρτα: «Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» – Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου
«Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» - Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου

«Έγιναν όλα με τέτοια προχειρότητα, μας έχει παραδοθεί πιστοποιητικό θανάτου ελλιπέστατο», λέει η δικηγόρος της οικογένειας της νεαρής μητέρας που έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ στην Άρτα

