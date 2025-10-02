LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

Μπάσκετ

Κάτι καλό «χτίζει» ο Άρης Betsson

Η νίκη που πέτυχε ο Άρης Betsson μέσα στη Βενέτσια στην πρεμιέρα του EuroCup αν και στην αρχή της σεζόν μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρο το υπόλοιπο για τους «κιτρινόμαυρους».