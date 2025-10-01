Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα της Κ19 κόντρα στην Άρσεναλ
Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Άρσεναλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League και έγινε γνωστή η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα.
Το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10, 15:00) ο Ολυμπιακός Κ19 φιλοξενείται στο Λονδίνο από την αντίστοιχη ομάδα της Άρσεναλ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League, με τον Γιώργο Σίμο να κάνει γνωστή την ενδεκάδα των Πειραιωτών για το σπουδαίο παιχνίδι με τους «κανονιέρηδες».
Ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε τον Καμπαγιοβάνη κάτω από τα δοκάρια, με τριάδα στην άμυνα τους Καρκατσάλη, Μίλιτσιτς και Ρολάκη. Οι Θεοδωρίδης και Αλαφάκης θα είναι οι δύο μπακ-χαφ δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα, με τους Λιατσικούρα και Φίλη στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Οι Χάμζα και Κότσαλος επιλέχθηκαν για τις θέσεις πίσω από τον Κορτές, στη διάταξη 3-4-3.
Οι συνθέσεις στο Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Καμπαγιοβάνης, Καρκατσάλης, Μίλιτσιτς, Ρολάκης, Θεοδωρίδης, Αλαφάκης, Λιατσικούρας, Φίλης, Χάμζα, Κότσαλος και Κορτές.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Γεωργακόπουλος, Κολοκοτρώνης, Σιώζος, Λάνα, Φράγκος, Βασιλακόπουλος, Τζαμαλής, Τρικαλιώτης, Αβραμούλης.
Η ενδεκάδα της Άρσεναλ: Πόρτερ, Χάμιλ, Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον, Τζούτζακ, Ιμπραχίμ, Κόπλι, Μπέιλι-Τζόζεφ, Τόμσον, Ανούς.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τάλμποτ, Νίκολς, Άγκουστεν, Τζουλιέν, Ογκουνάικε, Ο’Νιλ, Χάσι, Ονιεκατσούκου, Μούρισα.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του στο Youth League επικράτησε με 4-0 της Πάφου στον Ρέντη, πραγματοποιώντας μια σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην Κυπριακή ομάδα. Από την άλλη η Άρσεναλ ηττήθηκε στην πρώτη αγωνιστική του Youth League από την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 3-1.
