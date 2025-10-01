Ο τραυματισμός του Κάνααν φέρνει… επιστροφή στον Ερυθρό Αστέρα

Στον Ερυθρό Αστέρα άπαντες σοκαρίστηκαν με τον σοβαρότατο τραυματισμό του Αϊζάια Κάνααν στον χιαστό και πλέον ψάχνουν τον παίκτη που θα τον αντικαταστήσει το μεγάλο διάστημα που ο πρώην άσος του Ολυμπιακού θα βρίσκεται εκτός δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SportKlub, ο Ερυθρός Αστέρας σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επαναφέρει στο ρόστερ τον Γιάγκο Ντος Σάντος, παρότι το καλοκαίρι είχε αποφασιστεί πως δεν βρίσκεται στα πλάνα για τη σεζόν 2025-26.

Ο Κάνααν και ο Ντος Σάντος

Ο τραυματισμός του Κάνααν και το γεγονός ότι ο Ντος Σάντος δεν έχει βρει ομάδα φαίνεται πως οδηγούν στην ενεργοποίηση του τελευταίου για τα γκαρντ και στην ουσιαστική επιστροφή του στο ρόστερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως αντίστοιχη είναι και η κατάσταση με τον Λούκα Μίτροβιτς, ο οποίος επίσης διατηρεί συμβόλαιο αλλά δεν είναι στα σχέδια, χωρίς να έχει βρει νέο προορισμό παρά το δεδομένο ενδιαφέρον της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν και με τον Σέρβο και με τον αντικαταστάτη του Κάνααν, που υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό, πιθανότατα μετά την ολοκλήρωση της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague.