Ψάχνει αντικαταστάτη του Κάνααν ο Ερυθρός Αστέρας – Ενδιαφέρον για τον Κίον Τζόνσον!

Ο Κίον Τζόνσον, που ακούστηκε τον Ολυμπιακό, είναι πολύ κοντά στο να αγωνιστεί στη Euroleague, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ερυθρού Αστέρα.

Η ομάδα του Βελιγραδίου βγήκε στη μεταγραφική αγορά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αϊζάια Κάνααν, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει τη σεζόν, και θέλει να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη του.

Όπως αναφέρει το «Baseline Insider», ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να κάνει δικό του τον Τζόνσον, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τους Μπρούκλιν Νετς, για να ενισχύσει σημαντικά την περιφέρειά του. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός έχει ως προτεραιότητα την παραμονή στο NBA.

Με την ομάδα του Μπρούκλιν, ο Κίον Τζόνσον μέτρησε σε 79 αγώνες 10,6 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 24,4 λεπτά κατά μέσο όρο.

