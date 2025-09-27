Ψάχνει αντικαταστάτη του Κάνααν ο Ερυθρός Αστέρας – Ενδιαφέρον για τον Κίον Τζόνσον!
Ο Κίον Τζόνσον αποφάσισε να παίξει στη Euroleague και ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να τον υπογράψει…
Ο Κίον Τζόνσον, που ακούστηκε τον Ολυμπιακό, είναι πολύ κοντά στο να αγωνιστεί στη Euroleague, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ερυθρού Αστέρα.
Η ομάδα του Βελιγραδίου βγήκε στη μεταγραφική αγορά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αϊζάια Κάνααν, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει τη σεζόν, και θέλει να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη του.
Όπως αναφέρει το «Baseline Insider», ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να κάνει δικό του τον Τζόνσον, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τους Μπρούκλιν Νετς, για να ενισχύσει σημαντικά την περιφέρειά του. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός έχει ως προτεραιότητα την παραμονή στο NBA.
Με την ομάδα του Μπρούκλιν, ο Κίον Τζόνσον μέτρησε σε 79 αγώνες 10,6 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 24,4 λεπτά κατά μέσο όρο.
🏀 BASELINE RUMOURS 🏀
Crvena Zvezda is back on the market! Following I.Canaan’s injury, the club is searching for a replacement.
According to our sources, one name to keep an eye on is Keon Johnson, who is still hoping for an NBA opportunity.
More concrete updates soon. pic.twitter.com/mQT7JfJJS2
— Baseline Insiders (@BaselineInsider) September 26, 2025
