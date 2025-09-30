Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, και έγινε παράλληλα η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την συγκεκριμένη θέση στην Ελλάδα.

Μάλιστα, λίγη ώρα μετά την ορκωμοσία της άλλαξε την ιδιότητά της στα social media, δείχνοντας έτοιμη να ξεκινήσει τα νέα της καθήκοντα.

Στην πρώτη της ανάρτηση δήλωσε, μάλιστα, ότι είναι μεγάλη τιμή στη ζωή της.

Η ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της Γκίλφοϊλ

«Σήμερα, υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ορκίστηκα ως η πρώτη γυναίκα που θα υπηρετήσει ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τον αμερικανικό λαό και να ενισχύσω τους αδιάσπαστους δεσμούς φιλίας, ελευθερίας και κοινών αξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram η Γκίλφοϊλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kimberly Guilfoyle (@kimberlyguilfoyle)

Σε άλλη ανάρτηση στο X, τόνισε ότι: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ορκιστώ σήμερα ως πρέσβειρα στην Ελληνική Δημοκρατία, περιτριγυρισμένη από φίλους και αγαπημένους εδώ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Είμαι περήφανη που υπηρετώ τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον αμερικανικό λαό στην Ελλάδα!».

It is the honor of a lifetime to be sworn in today as Ambassador to the Hellenic Republic surrounded by friends and loved ones here at the State Department. Proud to serve @POTUS and the American people in Greece! 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/oSZiCC9lKJ — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 29, 2025

Πότε αναμένεται στην Ελλάδα η νέα πρέσβειρα

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της.

Στην τελετή έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Ρήγας, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump», Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο γιος της νέας πρέσβειρας.

Η πρώην εισαγγελέας και δημοφιλής παρουσιάστρια του Fox News, διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ. Η πρόταση να αναλάβει τον ρόλο της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έγινε από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Φωτογραφία: Ambassador Kimberly Guilfoyle/Χ