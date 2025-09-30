Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Ριζικές αλλαγές και στα κληρονομητήρια

Ιδιοκτήτες – Ενοικιαστές

2+1 διασφαλίσεις

• Διατηρούν τις φοροαπαλλαγές όσοι ανοίξουν κλειστά ακίνητα ή μετατρέψουν τη βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια ακόμα και αν:

Νοικιάσουν για έξι μήνες σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και ενστόλους

Ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα από την τριετία

Για πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το επιλέξιμο εμβαδόν κατοικίας πάνω και από τα 120 τ.μ.

Με τον νέο νόμο του υπ. Δικαιοσύνης

Ριζικές αλλαγές και στα κληρονομητήρια

•Ποιες διαδικασίες «ξεκλειδώνουν» και πώς λύνουν τα χέρια των κληρονόμων

•Πώς επηρεάζει τη μεταβίβαση ακινήτων και τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών

•Τα οφέλη της Δικαιοσύνης από τις αλλαγές

ΤΡΑΜΠ – ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Είκοσι όροι στη Χαμάς

•Τι προβλέπει το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα που συμφωνήθηκε χθες στον Λευκό Οίκο

=============

Για το καλώδιο

Μια πρόβα έντασης στην Κάσο

• Ασκηση προσομοίωσης στο πλαίσιο του «Παρμενίωνα»

• Η Τουρκία απάντησε με drones

• Και προσύμφωνο για 2+2 ιταλικές φρεγάτες από τον Δένδια

=============

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Οι συνήθεις ύποπτοι και ο… Π. Σαράκης

• Ποιοι αγόρασαν, ποιοι πούλησαν, ποιοι φτώχυναν και οι εκπλήξεις

=============

ΤΑ ΝΕΑ

Αύριο η εφημερίδα λόγω της απεργίας των υπαλλήλων στο πρακτορείο διανομής θα κυκλοφορήσει

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ στο tanea.gr

=============

ΠΑΣΟΚ

Ο Ανδρουλάκης στέλνει τη… βελόνα στο 2027

• Και μιλάει για διπλές εκλογές

=============

Γιατί έρχεται

Η ευρωπαία εισαγγελέας αύριο στην Αθήνα

• Θα δώσει συνέντευξη Τύπου

=============

Εθνικό Αρχαιολογικό

16.500 αντικείμενα θα φιλοξενηθούν στο νέο Μουσείο

=============

Εuroleague

Πρεμιέρα απαιτήσεων για Ολυμπιακό και ΠΑΟ

Τσέλσι – μπενφικα

Όταν ο Μουρίνιο συναντά τους μπλε