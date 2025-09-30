Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
«Hotel Eλvira»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες του πιο αναπάντεχου τηλεοπτικού ξενοδοχείου στο MEGA
Media 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:45

«Hotel Eλvira»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες του πιο αναπάντεχου τηλεοπτικού ξενοδοχείου στο MEGA

Κάντε αμέσως κράτηση στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA» και πάρτε μια πρώτη γεύση των χαρακτήρων που αποτελούν την ψυχή του πιο απίθανού τηλεοπτικού ξενοδοχείου.

Το MEGA φέρνει το καλοκαίρι πίσω στις οθόνες μας με μια κωμωδία γεμάτη ανατροπές, χιούμορ και φυσικά έρωτα. Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00.

Με σκηνοθεσία που δανείζεται τους κωμικούς κώδικες του σινεμά, το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» παίζει με την κάμερα και κλείνει το μάτι στους θεατές, δημιουργώντας μια κινηματογραφική αίσθηση γεμάτη ρυθμό, μονοπλάνα και σασπένς.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η Ελβίρα, αποφασισμένη να ζωντανέψει το όνειρο του πατέρα της μέσα από το παλιό οικογενειακό ξενοδοχείο, και ο γοητευτικός Χάρι, που κινείται διαρκώς μεταξύ συμμαχίας και προδοσίας.

Γύρω τους, η αιώνια νέα μητέρα της, ο ανεκδιήγητος αδερφός της και οι παιδικοί της φίλοι που θα ορθώσουν ασπίδα προστασίας όταν δουν ότι κινδυνεύει.  Απέναντί τους, ο Παντελής, αμετακίνητος βασιλιάς της αρπαχτής, στήνει έναν αδυσώπητο –και ξεκαρδιστικό– πόλεμο για την ψυχή του ελληνικού τουρισμού.

Κάντε αμέσως κράτηση στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA» και πάρτε μια πρώτη γεύση των χαρακτήρων που αποτελούν την ψυχή του πιο απίθανού τηλεοπτικού ξενοδοχείου:

Ελβίρα Μαρκέλλου (Ελίζα Σκολίδη)

Εργασιομανής, φιλόδοξη και αποφασιστική, δεν αντέχει να χάνει και θέλει να αποδείξει ότι αξίζει τόσο για τον εαυτό της όσο και για τον μακαρίτη πατέρα της. Υπερβολικά περήφανη για να παραδεχτεί λάθη, αλλά και αθεράπευτα ρομαντική, πιστεύει πως με την εργατικότητα και τις γνώσεις της θα κάνει τη διαφορά.

Όμως η πραγματικότητα και η ταραχώδης σχέση της με τον Χάρι θα τη φέρουν αντιμέτωπη με το πιο σκληρό μάθημα: τίποτα δεν πετυχαίνει χωρίς πίστη στους ανθρώπους.

Χάρι Έβανς (Μιχάλης Λεβεντογιάννης)

Με χαμόγελο που σκοτώνει και αέρα «ξέρω τι κάνω», ο Χάρι είναι χειριστικός, γοητευτικός και έρχεται με κρυφή ατζέντα. Ξέρει να παίζει με τις αδυναμίες των άλλων και να βγάζει κέρδος από αυτό, όμως το όραμα και η καθαρότητα της Ελβίρας τον αποσταθεροποιούν.

Εκεί που νομίζει ότι έχει τον έλεγχο, καταλήγει να χάνει τα πάντα γιατί το μόνο που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει είναι το αληθινό συναίσθημα.

Παντελής Δρόσος (Γιώργος Σουξές)

Ο πιο γλυκός «κακός» που γνώρισε ποτέ η τουριστική Ελλάδα. Συγκεντρωτικός, επίμονος και κουτοπόνηρος, πιστεύει ότι σωστό είναι ό,τι βγαίνει πιο φτηνό σήμερα, κι ας καταρρεύσει αύριο. Δεν αναγνωρίζει συνεργασίες, μόνο αφεντικά και υπαλλήλους, ενώ η απατεωνιά είναι για εκείνον αρετή.

Ένας είναι ο μοναδικός καημός του: γιατί ο Θεός του έδωσε τον Ηλία για γιο!

Νούλη Μαρκέλλου (Άννα Κουρή)

Αιώνια νέα, παθιασμένη και απρόβλεπτη, η Νούλη είναι η χήρα-μάνα που ζει με το τάμπλετ στο χέρι και θεωρεί το ίντερνετ οδηγό ζωής. Μπορεί να φαίνεται επιφανειακή και τυπική Ελληνίδα μάνα, όμως η τρέλα και η αστείρευτη ενεργητικότητά της κάνουν τους γύρω της να παραμιλούν.

Παθιάζεται με κάθε τι καινούργιο, θέλει να νιώθει επιθυμητή ως γυναίκα και είναι ικανή να πείσει και τους άλλους για τις τρέλες της –ακόμα κι όταν δεν πρέπει. Ο μόνος που μπορεί να την τουμπάρει είναι ο γιος της.

Γιάννης Μάρκελλος (Γκαλ Ρομπίσα)

Αν ήταν ζώο, θα ήταν παγώνι. Καλοπερασάκιας, ξερόλας και wannabe influencer, ο Γιάννης ζει με λεφτά άλλων και λατρεύει την εύκολη λύση.

Η εικόνα του θυμίζει άνθρωπο που τα κατάφερε, όμως πίσω από τη βιτρίνα κρύβεται μια κενή φιλοδοξία.

Υπερόπτης προς όσους θεωρεί υφιστάμενούς του, δουλοπρεπής στους «από πάνω», μόνιμος κάτοικος των social media. Στηρίζεται στη μαμά του για τα δύσκολα, ενώ η αδελφή του, η Ελβίρα, είναι η μόνη που του χαλάει τα σχέδια.

Φίλιππος Ανανιάδης (Γιωργής Τσουρής)

Αιώνια στο πλευρό της κολλητής του φίλης και ας αισθάνεται μόνιμα αόρατος, ο Φίλιππος ζει στη σκιά της Ελβίρας, με την οποία είναι ερωτευμένος κρυφά από το νηπιαγωγείο. Αδέξιος, ντροπαλός και γεμάτος ανασφάλειες, μπλέκει συνεχώς σε γκάφες προσπαθώντας να την εντυπωσιάσει.

Στον έξω κόσμο είναι άτολμος, αλλά στο gaming γίνεται ατρόμητος. Κι όμως, η αφοσίωση του ίσως είναι η μεγαλύτερη δύναμη της ομάδας.

Ντίνα Δήμου (Ελπίδα Νικολάου)

Η πιο cool τύπισσα του νησιού, θεάρα και τυπάρα, που τα κάνει όλα με στιλ αλλά σπάνια ολοκληρώνει κάτι σωστά.

Συνήθως βάζει άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα γιατί ξέρει κάποιον, που ξέρει κάποιον… και το κοινό όλων αυτών: ήταν πρώην της. Κυνική στις ατάκες και με απίστευτο ένστικτο απέναντι στους απατεώνες, στέκεται πάντα στο πλευρό της κολλητής της, Ελβίρας.

Τον μόνο που τρολάρει μέχρι θανάτου είναι ο Φίλιππος, στον οποίο μάταια πασχίζει να εμφυσήσει λίγη από την κοινωνική της ευφυΐα.

Θεμιστοκλής Ρίζος (Δημήτρης Τσέλιος)

Αριστούχος απόφοιτος του Πανεπιστημίου της ζωής, μάστορας παλαιάς κοπής – αν και ο ίδιος δεν δέχεται τον όρο για τον εαυτό του – με τη λογική της πατέντας. Έχει κοινή λογική που τη χάνει όταν κοιτάζει την Νούλη, το κρυφό του απωθημένο από τότε που ήταν είκοσι χρονών.

Εργαλεία δεν του λείπουν ποτέ αλλά του λείπει εντελώς η κοινωνική ευγένεια και δεν καταλαβαίνει τα ξενόφερτα πράγματα.

Ταγμένος να υπηρετεί την Ελβίρα και την οικογένειά της, όχι όμως και τον Γιάννη που, κατά τη γνώμη του, ντροπιάζει το αντρικό φύλο.

Ηλίας Δρόσος (Βαγγέλης Δαούσης)

Ο γιος που απογοητεύει τον πατέρα του, όχι γιατί είναι τεμπέλης αλλά γιατί είναι… αφελής.

Ο Ηλίας ζει μόνο για να υπακούει, επαναλαμβάνει μηχανικά οδηγίες και παίρνει τα πάντα κατά γράμμα, οδηγώντας τους άλλους στην απελπισία. Λατρεύει το σερφ, παρόλο που ακόμα δεν ξέρει κολύμπι, και μοιάζει αιώνια εγκλωβισμένος στην παιδική του αφέλεια.

Η αφοσίωσή του στον Παντελή είναι συγκινητική αλλά και καταστροφική.

Λαμπρινή Παπαπάνου (Λένα Γιάκα)

Η αιώνια ερωτευμένη υπάλληλος που ζει στη σκιά του αφεντικού της, Παντελή. Για εκείνη ο Δρόσος είναι το όγδοο θαύμα του κόσμου, και η ίδια τρέφεται από τα σατανικά του σχέδια. Τον ακολουθεί τυφλά, πιστεύει στις ίντριγκες του και εκτελεί κάθε εντολή του για να της ρίξει μια ματιά παραπάνω.

Αν και συχνά πέφτει θύμα της άνευ όρων αφοσίωσής της, ίσως τελικά να γνωρίζει περισσότερα από όσα νομίζει το αφεντικό της.

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA,

