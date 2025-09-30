Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ξανά η 45χρονη «μαύρη χήρα» όπως αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης για την άγρια δολοφονία του γνωστού καρδιολόγου που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2017 στα Πιλαλήματα Σητείας.

Σύμφωνα με το cretapost, η δίκη ολοκληρώθηκε χθες τα μεσάνυχτα με τους ενόρκους να αποφασίζουν την ενοχή της 45χρονης ως ηθική αυτουργό στη δολοφονία του συζύγου της ενώ δεν της αναγνωρίστηκε και κανένα ελαφρυντικό. Μάλιστα, καταδικάστηκε εκ νέου σε ισόβια κάθειρξη.

Την ίδια ώρα, ο 43χρονος πρώην εραστής της κρίθηκε επίσης ένοχος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο και καταδικάστηκε σε ισόβια.

Η απόφαση αυτή ήρθε μετά την πρόταση του εισαγγελέως της έδρας που έκανε λόγο για ενοχή και των δύο όπως διώκονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα στην απολογία του ο 43χρονος για άλλη μια φορά ανέλαβε την ευθύνη για την δολοφονία του καρδιολόγου.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη εκδικάστηκε εκ νέου καθώς ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την απόφαση του Εφετείου.

Πρωτόδικα και οι δύο είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, όμως μετά από αναίρεση του Αρείου το Εφετείο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής της 45χρονης και έτσι έμεινε ελεύθερη με όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ήταν 9 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου του 2017 όταν ο καρδιολόγος Χριστόδουλος Καλαντζάκης ταξίδευε με το αυτοκίνητό του από τη Σητεία προς τον Μακρύ Γυαλό με σκοπό να μεταβεί στο ιατρείο που διατηρεί στην περιοχή ώστε να εξετάσει τους ασθενείς του.

Όταν ο γνωστός καρδιολόγος έφτασε στη θέση Πιλαλήματα του Κουτσουρά ο 37χρονος τότε (αστυνομικός στο επάγγελμα) τον περίμενε και άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του αυτοκινήτου.

Ο Χριστόδουλος Καλαντζάκης βγήκε από το ΙΧ φωνάζοντας βοήθεια με τον δράστη να τον πυροβολεί τέσσερις – τουλάχιστον – φορές.

Η μία σφαίρα βρήκε τον γιατρό στο κεφάλι ενώ οι υπόλοιπες τρεις στην πλάτη.