Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
28.09.2025 | 23:21
Αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
Σερβία: Αναβλήθηκαν οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ σε βάρος της πετρελαϊκής εταιρείας NIS
Κόσμος 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 03:06

Σερβία: Αναβλήθηκαν οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ σε βάρος της πετρελαϊκής εταιρείας NIS

Οι κυρώσεις από πλευράς ΗΠΑ, εις βάρος της σερβικής πετρελαϊκής NIS, η οποία ανήκει σε θυγατρική της ρωσικής Gazprom πήραν αναβολή

Σύνταξη
Οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της σερβικής πετρελαϊκής εταιρείας NIS – το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της οποίας κατέχει θυγατρική του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom – που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, αναβλήθηκαν για οκτώ ημέρες, όπως ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σημαντικός παράγοντας στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου της Σερβίας, η NIS λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο της χώρας, στην πόλη Πάντσεβο κοντά στο Βελιγράδι, καλύπτοντας το 80% των εγχώριων αναγκών. Έχει τεθεί στο στόχαστρο αμερικανικών κυρώσεων από τον Ιανουάριο, η επιβολή των οποίων έχει αναβληθεί αρκετές φορές.

Η Σερβία διαπραγματεύτηκε και κατάφερε να αναβληθούν οι κυρώσεις

Ο πρόεδρος της Σερβίας δήλωσε την Κυριακή πως εξασφάλισε νέα αναβολή από τις αμερικανικές αρχές. «Μιλήσαμε μαζί τους και εξασφαλίσαμε οκταήμερη αναβολή», είπε σε δημοσιογράφους στο Ομπρένοβατς. Άφησε να εννοηθεί πως η κυβέρνησή του και η NIS θα καταθέσουν «νέες προτάσεις» στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Βούτσιτς αναγνώρισε πως η επιβολή αμερικανικών κυρώσεων θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη Σερβία, αλλά διαβεβαίωσε τους πολίτες πως δεν πρέπει να ανησυχούν για ελλείψεις στην αγορά.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να περιορίσουν το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου ώστε να πλήξουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ρωσικής πολεμικής μηχανής εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Σύνταξη
Αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων είναι ο Κιρ Στάρμερ, μόλις 15 μήνες από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία, ενώ έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά.

Σύνταξη
Μέχρι στιγμής το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS προηγείται στις εκλογές στη Μολδαβία με περίπου 13,5 μονάδες έναντι του Πατριωτικού Μπλοκ. Το τελευταίο ζήτησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Σύνταξη
Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε ένα πρόσφατο trend, χιλιάδες χρήστες του TikTok παρασύρθηκαν από αποκαλυπτικές προφητείες. Ωστόσο, η «Αρπαγή» δεν ήρθε, αφήνοντας πολλούς να αναρωτιούνται πώς θα ήταν η πραγματική αποκάλυψη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Σύνταξη
Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Σύνταξη
Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Super League, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Δεκαπέντε χρόνια μετά τo Oσκαρικό The Social Network, ο σεναριογράφος Άαρον Σόρκιν επιστρέφει, αυτή τη φορά και ως σκηνοθέτης, για να υπογράψει τη συνέχεια της ταινίας για το σκοτεινό Facebook. Τίτλος της; The Social Reckoning (Η Κοινωνική Λογοδοσία)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων είναι ο Κιρ Στάρμερ, μόλις 15 μήνες από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία, ενώ έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά.

Σύνταξη
Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μέχρι στιγμής το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS προηγείται στις εκλογές στη Μολδαβία με περίπου 13,5 μονάδες έναντι του Πατριωτικού Μπλοκ. Το τελευταίο ζήτησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Σύνταξη
Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Σύνταξη
Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Σύνταξη
Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
