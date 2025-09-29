Με απουσίες η Μπασκόνια κόντρα στον Ολυμπιακό – Τι δήλωσε ο προπονητής των Βάσκων

Η Μπασκόνια φιλοξενεί τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τρίτης (30/9), στην πρεμιέρα της Euroleague, για τη σεζόν 2025-26.

Οι Ισπανοί έχουν πολλές αλλαγές τόσο στο ρόστερ, όσο και στην άκρη του πάγκου, με τον Πάμπλο Λάσο να αποχωρεί και στη θέση του να έρχεται ο Πάολο Γκαλμπιάτι.

Χωρίς δύο η Μπασκόνια κόντρα στον Ολυμπιακό

🏀 Kurucs y Mamadi Diakite, únicas bajas del #Baskonia para debutar mañana contra Olympiacos. 🗣️ Paolo Galbiati: “No tenemos muchos kilos ni todas las armas del mundo, pero somos rápidos y nuestras armas son muy peligrosas. Podemos anotar triples, y 3 puntos es mejor que 2” — SER Vitoria (@SERVitoria) September 29, 2025

«Δεν έχουμε όλα τα όπλα του κόσμου, αλλά είμαστε γρήγοροι και τα όπλα μας είναι πολύ επικίνδυνα. Μπορούμε να πετύχουμε τρίποντα, και τρεις πόντοι είναι καλύτεροι από δύο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Μπασκόνια ενόψει του ματς. Μάλιστα, ο Ιταλός προπονητής δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κούρουκς και Ντιακιτέ.