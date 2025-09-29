Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις»

Καλεσμένοι στο «Buongiorno» βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος, με αφορμή τη νέα τους τηλεοπτική συνεργασία στη σειρά του MEGA «Μία νύχτα μόνο».

Το ζευγάρι ηθοποιών μίλησε για την ιδιαίτερη πλοκή του έργου, τις προκλήσεις των ρόλων τους αλλά και τη δική τους προσωπική σχέση, που όπως τόνισαν, τους δένει ακόμα περισσότερο επί σκηνής και στην κάμερα.

«Περιμένουμε και εμείς να ξεκινήσει η σειρά. Είμαστε χαρούμενοι γιατί όλα στην παραγωγή είναι αυτό που θέλαμε και περιμέναμε. Ανυπομονούσαμε να βρεθεί μια σειρά που να συμμετέχουμε μαζί.

»Στην σειρά υπάρχει μία ανήθικη πρόταση. Είναι κάπως μοιραίο αυτό που συμβαίνει αλλά και τραγικό. Κάνω μία πρόταση ως Οδυσσέας που περιμένω να μου απαντήσει αρνητικά. Υπάρχει μία δυσκολία στον χαρακτήρα της Αρετής που δεν γνωρίζω. Αυτό το ζευγάρι αρχίζει και ερωτεύεται», είπε αρχικά ο Δημήτρης Λάλος.

«Με τον Δημήτρη όταν παίζουμε μαζί, νιώθουμε ότι ‘κάτι συμβαίνει’. Έχω ένα παιδί και εκεί είναι το δράμα. Είναι συγκινητικό το σενάριο. Μόλις το διάβασα συγκινήθηκα.

»Είναι μια γυναίκα που το παιδί της είναι ετοιμοθάνατο και για να το σώσει πρέπει να βρει τα χρήματα για μία μεταμόσχευση. Και ψάχνει πολλούς τρόπους. Αυτός έρχεται και της κάνει μια ανήθικη πρόταση. Αυτός δεν γνωρίζει ότι έχει παιδί η Αρετή», δήλωσε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

«Πιστεύω ότι ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις», συμπλήρωσε.

«Από την πρώτη στιγμή με την Μαριλίτα μιλούσαμε την ίδια γλώσσα»

Για την δική τους σχέση

Στη συνέχεια, οι δύο ηθοποιοί, με αφορμή την τηλεοπτική τους σχέση, μίλησαν και για αυτήν της προσωπικής τους ζωής. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Λάλο, μιλούν «την ίδια γλώσσα».

«Υπήρχαν και δυσκολίες και όμορφα πράγματα. Αλλά η ζωή είναι μια περιπέτεια και πρέπει να πράττουμε όπως νιώθουμε. Από την πρώτη στιγμή με την Μαριλίτα μιλούσαμε την ίδια γλώσσα», υπογράμμισε ο ηθοποιός.

Η ηθοποιός προσέθεσε: «Είμαστε άνθρωποι που όταν κάτι είναι πολύ αληθινό και δυνατό και το ‘λέει’ η καρδιά μας, θεωρούμε ότι είναι στο να γίνει. Κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα. Ήταν ‘ευχή’ για μας να δουλέψουμε μαζί μετά τον Σασμό».

«Η τηλεόραση είναι ένα ωραίο μέσο, υπάρχουν ωραία και δυνατά σενάρια που μπορούν να ‘φτάσουν’ στον κόσμο και εκτός από το να ψυχαγωγηθεί ο κόσμος μπορεί να παρηγορηθεί», τόνισε ο Δημήτρης Λάλος ενώ η Μαρία Λαμπροπούλου τόνισε στην συνέχεια: «ο κόσμος θα προτιμήσει περισσότερο την τηλεόραση από το θέατρο, ωστόσο αυτά τα δύο αλληλοσυμπληρώνονται»