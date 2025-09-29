newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου
Οικονομία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:48

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου: Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ διαχειριστών και φορέα του έργου

Προχωρά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Αιγύπτου (GREGY). Υπεγράφη το Μνημόνιο βάσει του οποίου δρομολογείται η επόμενη φάση μελετών της υποθαλάσσιας σύνδεσης.

Υπεγράφη το τριμερές Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς Ελλάδας-Αιγύπτου (ΑΔΜΗΕ και ΕΕΤC), καθώς και του φορέα προώθησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ELICA. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνει ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συνιστά ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του εμβληματικού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY.

Αυτό συμπεριλαμβάνεται στα Έργα Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PCI/PMI), καθώς και στα έργα κρίσιμων υποδομών του προγράμματος Global Gateway της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η υπογραφή του Μνημονίου δρομολογεί την επόμενη φάση μελετών της υποθαλάσσιας διασύνδεσης.

Γεωπολιτικός ρόλος

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, «με την υπογραφή του τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης, έγινε σήμερα ένα καθοριστικό βήμα για την προώθηση του εμβληματικού έργου GREGY, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και για τις δύο χώρες, καθώς και για το σύνολο της Ευρώπης. Η διασύνδεση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική που αναπτύσσει η Ελλάδα για νέους ενεργειακούς διαδρόμους, προς Βορρά και Νότο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την κατεύθυνση που παρουσίασε πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε ότι με το έργο GREGY «αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και αναδεικνύονται οι μεγάλες δυνατότητες που διαθέτουν οι διμερείς μας σχέσεις».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, είπε: «Ο ΑΔΜΗΕ με τη σημερινή συμφωνία παρέχει από κοινού με τον ομόλογο οργανισμό της Αιγύπτου EETC την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και τα απαιτούμενα στοιχεία προς την ELICA που αναπτύσσει το εξαιρετικά σημαντικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY. Με δεδομένη τη σημασία της διασύνδεσης για τους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς στόχους, ο Διαχειριστής στηρίζει ενεργά και θα εξετάσει την συμμετοχή του στην υλοποίηση».

Βήμα ωρίμανσης του έργου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Επιχειρηματικής Μονάδας ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου και της εταιρείας ELICA INTERCONNECTOR Γιάννης Καρύδας, δήλωσε: «Η υπογραφή του τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης (MoU) μεταξύ της εταιρείας μας ELICA, του ΑΔΜΗΕ και του Διαχειριστή του Αιγυπτιακού Συστήματος EETC, αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα ωρίμανσης του έργου GREGY».

Και πρόσθεσε ότι «το Μνημόνιο θέτει το πλαίσιο συνεργασίας των τριών πλευρών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο πλαίσιο σχεδιασμού και ωρίμανσης των οριστικών μελετών του έργου και διαχείρισης τεχνικών παραμέτρων του. Το έργο GREGY, που αναπτύσσει ο Όμιλος Κοπελούζου, είναι ένα εμβληματικό έργο με σημαντικά οφέλη όχι μόνο για τις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Αίγυπτο, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι ένα έργο που θα συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη, μεταφέροντας 100% πράσινη ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, και μέρος αυτής στην Ευρώπη, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, συνεχούς ροής, προς όφελος των καταναλωτών, της βιομηχανίας και της οικονομίας της χώρας μας».

Επισήμανε ότι το GREGY «θα αποτελέσει επιπλέον κίνητρο ανάπτυξης νέων και ενεργοβόρων βιομηχανικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας και στη δημιουργία μεγάλου αριθμό άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας. Το έργο GREGY αποδεικνύει επίσης τη φιλία και την πολύ στενή συνεργασία που υπάρχει σήμερα μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Εμείς επιταχύνουμε την ανάπτυξη του εμβληματικού αυτού έργου και προσβλέπουμε, με την συνεργασία των δύο Διαχειριστών στο πλαίσιο του Μνημονίου που υπογράψαμε σήμερα, στην ακόμη γρηγορότερη, και τεχνικά ολοκληρωμένη ωρίμανσή του».

Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.09.25

Capital Link: Στις 30 Σεπτεμβρίου το 15ο ετήσιο συνέδριο για την επιχειρησιακή αριστεία στη ναυτιλία

Tο Συνέδριο της Capital Link παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς

Σύνταξη
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συναλλαγές: Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στην καθημερινότητα
Ψηφιακή εποχή 29.09.25

Το γλωσσάρι της νέας οικονομίας: 10+1 νέες λέξεις που προκαλούν σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές

Όλες οι συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά καταλήγουν στην κίνηση φυσικού χρήματος μεταξύ των παρόχων συναλλαγών, των διατραπεζικών συστημάτων, των τραπεζών και των κεντρικών τραπεζών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Το μήνυμα της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
«Δικαίωμα ύπαρξης» 29.09.25

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Το μήνυμα της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ήταν η πρώτη φορά από το 2018 που η Βόρεια Κορέα έστειλε αξιωματούχο από την Πιονγιάνγκ για να απευθυνθεί στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Σύνταξη
Πυραυλική επίθεση με δύο τραυματίες σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν
Κόσμος 29.09.25 Upd: 21:54

Πυραυλική επίθεση με δύο τραυματίες σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν - Οι υποψίες πέφτουν στους Χούθι

Yπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές, αφού χτυπήθηκε από τουλάχιστον έναν πύραυλο. Οι υποψίες πέφτουν στην Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι) καθώς επιχείρησαν να χτυπήσουν το ίδιο πλοίο νωρίτερα

Σύνταξη
Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης
22 νεκροί 29.09.25

Μετά το Νεπάλ, οι διαδηλώσεις της Gen Z ρίχνουν την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης

Οι νέοι της Μαδαγασκάρης βγήκαν για τρίτη φορά στους δρόμους, σε διαμαρτυρίες ενάντια στις διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, με πολλούς να ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης

Σύνταξη
Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»
«Πετύχαμε κάθε βήμα» 29.09.25

Ερντογάν: «Σύντομα θα είναι ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ»

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζει ότι η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ θετική. Και πως είχε αποτελέσματα που σύντομα θα είναι ορατά.

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»
«Ωχ, άρχισε» 29.09.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Μιλώντας στο περιοδικό People για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Tulsa King», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον του δημιούργησε νευρικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται
Ουγγαρία 29.09.25

«Η Ουκρανία δεν είναι ανεξάρτητη χώρα»: Προκλητικές δηλώσεις Όρμπαν, καθώς η διαμάχη για τα drones οξύνεται

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουγγαρία ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας με πολλά drones που φέρεται να προσπαθούσαν να κατασκοπεύσουν τις παραμεθόριες περιοχές της.

Σύνταξη
