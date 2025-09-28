newspaper
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό
Πολιτική Γραμματεία 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:22

ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο»

Σύνταξη
«Σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο, η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σχολιάζοντας την ανασκόπηση του πρωθυπουργού.

«Για το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως Πόντιος Πιλάτος: Δεν με αφορά, δεν έχω γνώμη!»

«Η αφωνία, τόσο για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, όσο και για την ακύρωση της συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο, αναδεικνύει την επικίνδυνη έλλειψη στρατηγικής στις ελληνοτουρκικές και ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Έλλειψη στρατηγικής και μαζί επικίνδυνη για τη χώρα αμηχανία. Γίνεται σαφές, και από την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα και από τις εξελίξεις τους τελευταίους μήνες, ότι η Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, υποχωρεί διεθνώς ως διπλωματικό και πολιτικό μέγεθος. Τα ζητήματα της διπλωματίας και της Εξωτερικής Πολιτικής δεν λύνονται μονοσήμαντα με εξοπλισμούς. Αυτή η λογική είναι καταστροφική και για τη διπλωματία και για την οικονομία της χώρας. Η απάντηση στις αποτυχίες της κυβέρνησης στην Εξωτερική Πολιτική δεν μπορεί να είναι η κούρσα των εξοπλισμών», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ντροπιαστική στάση στο Παλαιστινιακό

«Στο Παλαιστινιακό, για μια ακόμη φορά, η στάση της χώρας ήταν ντροπιαστική. Η χώρα προσδέθηκε στο άρμα του Νετανιάχου, κοινώς στη λάθος πλευρά της Ιστορίας. Η εικόνα του απομονωμένου ισραηλινού πρωθυπουργού να μιλά στον ΟΗΕ σε άδεια αίθουσα, δεν επηρέασε και δεν μετατόπισε τον κ. Μητσοτάκη. Αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ειλικρινής ως προς το ότι «στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών», όπως αναφέρει στο μήνυμά του, τότε δεν έχει παρά  να αναγνωρίσει το Ανεξάρτητο Κράτος της Παλαιστίνης σήμερα, όπως έχει κάνει η πλειοψηφία των χωρών παγκοσμίως. Ακόμα και σήμερα δεν λέει τη λέξη «γενοκτονία» για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Η ντροπιαστική στάση της κυβέρνησης στο Παλαιστινιακό αποτυπώνεται πλήρως στις απαράδεκτες δηλώσεις Γεωργιάδη, ο οποίος αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και δηλώνει ευθαρσώς ότι «δεν με νοιάζει τι λέει ο ΟΗΕ» σχετικά με το καθεστώς των Ιεροσολύμων. Θυμίζουμε στον κ. Γεωργιάδη ότι για σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το Κυπριακό, η υφαλοκρηπίδα και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η βασική μας εθνική στρατηγική είναι η επίλυσή τους βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον,  η θέση «δεν με νοιάζει τι λέει ο ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο», αποτελεί βασικό ισχυρισμό των γειτόνων μας», προσθέτει και συμπληρώνει:

«Τι έχει να φοβηθεί από την αλήθεια;»

«Για την ακρίβεια, ούτε λέξη δεν βρήκε να γράψει ο κ. Μητσοτάκης. Τι να πει, άλλωστε; Όταν έχεις επιλέξει να στηρίξεις τα καρτέλ στην Οικονομία και να βγάζεις υπερπλεονάσματα με μεγάλους έμμεσους φόρους, δεν έχεις και πολλά να πεις, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Καλύτερα να σιωπάς.

Για την στεγαστική κρίση, καμία αυτοκριτική. Μόνο πανηγυρισμοί για ένα αμφιλεγόμενο μέτρο, που μάλλον ωθεί τα ενοίκια σε αύξηση παρά θέτει κανόνες και ρυθμίζει την αγορά.

Για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ομοίως, ούτε λέξη. Ο κ. Μητσοτάκης κρατάει ακόμα στη θέση του στενού του συνεργάτη τον κ. Μυλωνάκη, πάρα τις αποκαλύψεις. Και βέβαια καμία αναφορά για το πότε θα πληρωθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Για το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως Πόντιος Πιλάτος: Δεν με αφορά, δεν έχω γνώμη!

Τι έχει να φοβηθεί η κυβέρνηση από την αλήθεια; Τι έχει να φοβηθεί ο κ. Μητσοτάκης;».

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Ανασκόπηση 28.09.25

Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη από Μητσοτάκη για Ρούτσι - Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»
Πολιτική 28.09.25

Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»

Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, από τους πιο βασικούς συνεργάτες του Αντ. Σαμαρά, εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση στον Κυρ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι δεν είναι η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας» αλλά «το πιο σοβαρό πρόβλημα».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;
Πολιτική 28.09.25

Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;

Με την κυβέρνηση στριμωγμένη θα περίμενε κανείς ότι στο ΠΑΣΟΚ θα επιχειρούσαν να ανεβάσουν ταχύτητα με στόχο την εξουσία. Όπως φαίνεται όμως τα εσωκομματικά θεωρούνται πιο σημαντικά απ' το αίτημα αλλαγής που επιθυμεί η κοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
Αγωνιστικό κάλεσμα 27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ
«Υποκριτική ευαισθησία» 27.09.25

ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ

Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους συμμάχους του, σχολίασε το ΚΚΕ την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μεγαλοστομίες Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Ομιλία κατώτερη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα
«Σειρά σοβαρών λαθών» 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μεγαλοστομίες Μητσοτάκη στον ΟΗΕ – Ομιλία κατώτερη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα

Σφοδρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για την ομιλία του πρωθυπουργού στη Γ.Σ. του ΟΗΕ. Επισημαίνει ότι «κανείς δεν κατάλαβε ποια είναι η στρατηγική της χώρας» ούτε στα ελληνοτουρκικά ούτε στα διεθνή θέματα.

Σύνταξη
Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.09.25

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ

Tα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά εμπόδια για εξωστρέφεια και το «ορόσημο» του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Πολιτική 27.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού
Αιχμηρή ανακοίνωση 27.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι δηλώσεις Σαλμά δείχνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γαλάζιο με την υπογραφή του πρωθυπουργού

«Κάθε μέρα που περνάει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βυθίζει όλο και πιο πολύ τη χώρα στα σκάνδαλα και καταρρακώνει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»
«Αλήθεια ή ψέματα;» 27.09.25

«Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;» - Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο

«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ
«Ανακτήσεις ενισχύσεων» 27.09.25

«Θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» - Θεοδωρικάκος για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

Μετά τα πρόστιμα «άλλος λέει μπράβο, άλλος κακώς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος - «Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους χάνεται λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης»

Σύνταξη
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

Σύνταξη
Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου
Κόσμος 28.09.25

Έρχεται η εποχή της σιωπής; Πώς Ευρώπη και ΗΠΑ υπονομεύουν την ελευθερία του λόγου

Η ελευθερία του λόγου φάινεται ότι δέχεται πλήγμα κατά τα τελευταία χρόνια, με τις ΗΠΑ να μπαίνουν σε ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας τους και την Ευρώπη να δείχνει σημαντικές ρωγμές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Λέκκας στο in: «Ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας»
«Επικράτησε πανικός» 28.09.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in για τα 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία - Πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη δυτική Τουρκία «δεν γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος» αναφέρει o καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ - «Δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της Ελλάδας» λέει ο Γκανάς

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη
La Liga 28.09.25

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη, για την La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1HD.

Σύνταξη
Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)
Euroleague 28.09.25

Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)

Ο Σερτάτς Σανλί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, η οποία απέκτησε τον Τούρκο σέντερ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαϊτέ.

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Η ΚΕΔ παραδέχθηκε το οφσάιντ στο γκολ του Λεβαδειακού: «Αδυναμία λήψης της σωστής απόφασης» (vid)

Με ανακοίνωσή της, η ΚΕΔ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπήρχε με το VAR στο Ολυμπιακός - Λεβαδειακός, κάτι που εμπόδισε τον διαιτητή να πάρει τη σωστή απόφαση και να ακυρώσει το δεύτερο γκολ των Βοιωτών.

Σύνταξη
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 25χρονο που προσπάθησε να εισάγει στην Ελλάδα 18 κιλά κάνναβης
36 συσκευασίες 28.09.25

Χειροπέδες σε 25χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» - Προσπάθησε να εισάγει στη χώρα 18 κιλά κάνναβη

Προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, ο νεαρός άνδρας συνελήφθη στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών

Σύνταξη
Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων
«Είναι επώδυνο...» 28.09.25

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων στα Τέμπη

«Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε ημέρα; Δεν θα τα δούμε στη δίκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο
Συνελήφθη 28.09.25

Σοκ στην Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο - Η εξοργιστική «δικαιολογία»

Ο αστυνομικός στην Ξάνθη, φέρεται να έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του τον 40χρονο - Ακολούθως τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε την γυναίκα και αυτή… τον πλούτο της
Culture Live 28.09.25

Πόσο εκτιμάται η περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Από τα κοσμήματα έως τα ακίνητά της

Η θρυλική «Μπεμπέ» που γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, τραγουδίστρια, συγγραφέας και ακτιβίστρια. Ήταν και οξυδερκής επιχειρηματίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τατόι: Ηλεκτροπληξία μικρού παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο – Και η μητέρα στο νοσοκομείο
Στο Τατόι 28.09.25

Δεύτερο περιστατικό με ηλεκτροπληξία παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο - Και η μητέρα στο νοσοκομείο

Το νέο περιστατικό με ηλεκτροπληξία έγινε το Σάββατο το μεσημέρι, όταν η μητέρα με το ενάμισι έτους κοριτσάκι της βρίσκονταν σε πάρκο στο Τατόι - «Δεν υπήρχε προειδοποιητική ταμπέλα» λένε οι συγγενείς

Σύνταξη
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
