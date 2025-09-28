Πόθεν έσχες: Αύριο στην δημοσιότητα η περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών
Τα πόθεν έσχες αφορούν στα έτη 2022 και 2023
Αύριο Δευτέρα, πρόκειται να δοθούν στη στη δημοσιότητα, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.
Σε αυτές θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.
Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.
Τα «πόθεν έσχες» θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).
