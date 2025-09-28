Στο στόχαστρο όσοι στηρίζουν την Παλαιστίνη: Απειλές, στοχοποιήσεις και εκστρατείες δυσφήμησης
Στο στόχαστρο εγχώριων και ξένων παραγόντων έχουν μπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που στηρίζουν τον Παλαιστινιακό λαό και ζητούν να σταματήσει η γενοκτονία που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ.
Όποιος και όποια αποφασίζει να πάρει θέση για την Παλαιστίνη, γίνεται δέκτης πυρών, έμμεσων ή άμεσων.
Απειλές σε δικηγόρους και πολιτικούς
Τηλεφωνικές απειλές δέχθηκε η δικηγόρος Έφη Δούση, η οποία έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των τριών Παλαιστινίων αναφορικά με το επεισόδιο της 13ης Σεπτεμβρίου στο Σύνταγμα.
Σύμφωνα με την ίδια, οι απειλές δεν είναι τυχαίες και συνδέονται άμεσα με τη συγκυρία.
O στόλος για τη Γάζα βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και πλέει προς τη Γάζα, με σκοπό να σπάσει τον αποκλεισμό και να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια.
Τα μέλη της αποστολής κινδυνεύουν ανά πάσα ώρα και στιγμή να δεχθούν επίθεση από τον ισραηλινό στρατό.
Μέλος της αποστολής είναι και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.
Πέρα όμως από την φυσική απειλή, τα μέλη της αποστολής έχουν δεχθεί και μια πρωτοφανή επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα.
Δεν είναι μόνο οι επιθέσεις μέσω drones, αλλά και τα μηνύματα και οι απειλές που έχουν δεχθεί από γνωστούς και αγνώστους.
Μέλη του ελληνικού «March to Gaza» κατήγγειλαν στοχοποίηση από το Ισραήλ
Σημειώνεται πως πριν από λίγες μέρες, μέλη του ελληνικού «March to Gaza» κατήγγειλαν μέσα από τις «Εξελίξεις Τώρα» τη στοχοποίησή τους από το Υπουργείο υποθέσεων διασποράς και καταπολέμησης του αντισημιτισμού του Ισραήλ, σε μία έκθεση 22 σελίδων, η οποία τους συνέδεε με τρομοκρατικές πρακτικές.
