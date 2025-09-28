Δύο νεκροί και ένας τραυματίας στο Γαλαξίδι μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στο Γαλαξίδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής κρίθηκε αναγκαία για τον απεγκλωβισμό τους.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Τροχαία, ενώ στο σημείο έσπευσαν και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ιτέα.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους επιβάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Έχασαν τη ζωή του οι δύο εμπλεκόμενοι στο δυστύχημα στο Γαλαξίδι

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο ο οδηγός. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, όπου δύο εξ αυτών κατέληξαν, ενώ η τρίτη τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, το όχημα με το ζευγάρι που κατευθυνόταν από Ναύπακτο προς Ιτέα, εξετράπη της πορείας του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς Ναύπακτο.

Πηγή: megatv.com