Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης θλίψης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής στη Δροσιά Ευβοίας η κηδεία του 20χρονου ναυτικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν σφηνώθηκε στη συρόμενη πόρτα του γκαράζ του Blue Star Chios.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό της περιοχής για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό, που η απώλειά του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με δάκρυα και σιωπηλή οδύνη να είναι κυρίαρχα, σύμφωνα με το evima.

Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία του 20χρονου

Blue Star Chios: Πώς συνέβη το εργατικό δυστύχημα

Ο 20χρονος ανειδίκευτος ναυτικός έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο μέσα στο Bluy Star Chios.

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια. Λίγο πριν από τις 08.00 το πρωί, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο. Άγνωστο πώς, εγκλωβίστηκε, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές.

Σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει η πόρτα ίσα – ίσα και, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται.

Ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει που μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση, έπρεπε ωστόσο να περάσει από επιπλέον εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα. Παρά το γεγονός ότι οι συνάδελφοί του τον εντόπισαν σχετικά γρήγορα, δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα.