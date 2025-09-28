newspaper
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Διασκέδαση ή περιβάλλον; Ακτιβιστές επενδυτές απέναντι στα πάρκα ψυχαγωγίας
Διεθνής Οικονομία 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:45

Διασκέδαση ή περιβάλλον; Ακτιβιστές επενδυτές απέναντι στα πάρκα ψυχαγωγίας

Η Land & Buildings πιστεύει ότι η ακίνητη περιουσία θα μπορούσε να πουληθεί για έως και 6 δισεκατομμύρια δολάρια

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Περίπλοκη εμφανίζεται η σχέση ψυχαγωγίας και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αποδεικνύει η ακτιβιστική επενδυτική Land & Buildings Investment Management που σχεδιάζει να πιέσει την διαχειρίστρια θεματικών πάρκων Six Flags Entertainment να αποσχίσει ή να πουλήσει την ακίνητη περιουσία της και να κάνει άλλες αλλαγές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την τιμή της μετοχής της.

Το conflict προέκυψε καθώς η Land & Buildings κατέχει περίπου το 2% των μετοχών της Six Flags, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας θεματικών πάρκων ανέρχεται σε περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Land & Buildings πίεσε για πρώτη φορά την Six Flags στα τέλη του 2022 να αποκομίσει έσοδα από τα ακίνητά της

Οι μετοχές της Six Flags έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 55% από την αρχή του έτους, καθώς μια σειρά από προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των κακών καιρικών συνθηκών, βάρυναν το πρώτο μισό του καλοκαιριού. Αυτή είναι μια κρίσιμη περίοδος για την εταιρεία, καθώς οι επισκέπτες είναι πιο πιθανό να αγοράσουν εποχιακά εισιτήρια για τα 42 θεματικά και υδάτινα πάρκα της.

Η Land & Buildings, με επικεφαλής τον ιδρυτή και επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας, Τζόναθαν Λιτ, πιστεύει ότι τα προβλήματα αυξήθηκαν από τότε που η Six Flags συγχωνεύτηκε με την Cedar Fair τον Ιούλιο του 2024, ανέφερε η WSJ. Η συμφωνία έγινε αρνητικά δεκτή από τους επενδυτές και προκάλεσε ρεκόρ short ενδιαφέροντος για την Six Flags.

Ο επενδυτής σχεδιάζει να ζητήσει εκ νέου από την Six Flags να διαχωρίσει τα ακίνητα των πάρκων της σε μια νέα οντότητα επενδυτικών κεφαλαίων ακινήτων, η οποία πιστεύει ότι θα διαπραγματεύεται με υψηλότερο πολλαπλασιαστή. Η ιδέα του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων από τα ακίνητα αναφέρεται μερικές φορές στον επενδυτικό κόσμο ως διαχωρισμός «opco-propco».

Η Land & Buildings πιστεύει επίσης ότι η Six Flags θα πρέπει να αξιολογήσει μια άμεση πώληση των ακινήτων της, η οποία πιστεύει ότι θα μπορούσε να αξίζει έως και 6 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι πηγές. Θεωρεί εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και άλλες εταιρείες ακινήτων ως ενδιαφερόμενους αγοραστές.

θεματικά πάρκα

Η διένεξη Λιτ και Six Flags

Ο Λιτ και η διοίκηση της Six Flags έχουν πραγματοποιήσει φιλικές συζητήσεις σχετικά με τις ιδέες του πρόσφατα, ανέφεραν οι πηγές. Η εταιρεία μέχρι στιγμής έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση της βασικής της επιχείρησης πάρκων.

Η Land & Buildings πίεσε για πρώτη φορά την Six Flags στα τέλη του 2022 να αποκομίσει έσοδα από τα ακίνητά της. Ο Λιτ βοήθησε στον διορισμό ενός νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου εκείνη την εποχή και πρότεινε έναν διαχωρισμό opco-propco. Η εταιρεία αξιολόγησε την ιδέα, αλλά δεν την επιδίωξε.

Τον Αύγουστο του 2023, ο Λιτ πίεσε ξανά δημόσια για αλλαγές στις συμμετοχές της σε ακίνητα. Λίγους μήνες αργότερα, η Six Flags ανακοίνωσε ότι συγχωνεύεται με την Cedar Fair σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια περιφερειακή, ισχυρή εταιρεία θεματικών πάρκων.

Ο Λιτ αντιτάχθηκε δημόσια στη συγχώνευση, λέγοντας ότι δεν πίστευε ότι το σχέδιο ήταν ο καλύτερος τρόπος μεγιστοποίησης της αξίας για τους μετόχους. Σήμερα, αισθάνεται ότι η συμφωνία έχει πάει «πολύ χειρότερα από ό,τι περιμέναμε», ανέφεραν οι πηγές.

Αν και η συγχώνευση δημιούργησε μια μεγαλύτερη εταιρεία, η συνδυασμένη οντότητα πρέπει να ανταγωνιστεί τα πάρκα της Disney και της Universal, καθώς και άλλους χώρους ψυχαγωγίας όπως το Topgolf. Η πτώση της τιμής της μετοχής της έχει προσελκύσει και άλλους ακτιβιστές, εκτός από τον Λιτ.

Το 2015, ο Λιτ προέτρεψε την MGM Resorts International να χωριστεί σε ξεχωριστή εταιρεία REIT (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) και διαχείρισης ξενοδοχείων. Ο γίγαντας των καζίνο του Λας Βέγκας τελικά δημιούργησε μια REIT για ορισμένα από τα ακίνητά της. Η REIT, MGM Growth Properties, αργότερα πουλήθηκε.

Πηγή: ΟΤ

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
ΝΙΚΗ: Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 28.09.25

Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός από τη ΝΙΚΗ για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Βρεττός παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γιατί υπερψήφισε εκτός κομματικής γραμμής την πρόταση της ΝΔ για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD και αυξημένη δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση
Κόσμος 28.09.25

Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD και αυξημένη δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

H Εναλλακτική για την Γερμανία - AfD, το ξενοφοβικό κόμμα που έχει χαρακτηριστεί ως «εξτρεμιστικό» από τις αρχές, παραμένει ελαφρά πρώτο στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Red Storm Bravo 27.09.25

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το σενάριο της άσκησης αφορά στρατιωτική σύγκρουση στη Βαλτική και περιλαμβάνει προσομοίωση επίθεσης με drones, κατασκοπευτικές ενέργειες και δολιοφθορά. Σφοδρές αντιδράσεις και διαμαρτυρία.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
Τραγωδία 27.09.25

Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού και αρχηγού πολιτικού κόμματος στην Ινδία ποδοπατήθηκαν δεκάδες άτομα. Συνέχισε την ομιλία του ακόμα και μετά το δυστύχημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

