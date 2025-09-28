Διασκέδαση ή περιβάλλον; Ακτιβιστές επενδυτές απέναντι στα πάρκα ψυχαγωγίας

Περίπλοκη εμφανίζεται η σχέση ψυχαγωγίας και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αποδεικνύει η ακτιβιστική επενδυτική Land & Buildings Investment Management που σχεδιάζει να πιέσει την διαχειρίστρια θεματικών πάρκων Six Flags Entertainment να αποσχίσει ή να πουλήσει την ακίνητη περιουσία της και να κάνει άλλες αλλαγές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την τιμή της μετοχής της.

Το conflict προέκυψε καθώς η Land & Buildings κατέχει περίπου το 2% των μετοχών της Six Flags, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας θεματικών πάρκων ανέρχεται σε περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Land & Buildings πίεσε για πρώτη φορά την Six Flags στα τέλη του 2022 να αποκομίσει έσοδα από τα ακίνητά της

Οι μετοχές της Six Flags έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 55% από την αρχή του έτους, καθώς μια σειρά από προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των κακών καιρικών συνθηκών, βάρυναν το πρώτο μισό του καλοκαιριού. Αυτή είναι μια κρίσιμη περίοδος για την εταιρεία, καθώς οι επισκέπτες είναι πιο πιθανό να αγοράσουν εποχιακά εισιτήρια για τα 42 θεματικά και υδάτινα πάρκα της.

Η Land & Buildings, με επικεφαλής τον ιδρυτή και επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας, Τζόναθαν Λιτ, πιστεύει ότι τα προβλήματα αυξήθηκαν από τότε που η Six Flags συγχωνεύτηκε με την Cedar Fair τον Ιούλιο του 2024, ανέφερε η WSJ. Η συμφωνία έγινε αρνητικά δεκτή από τους επενδυτές και προκάλεσε ρεκόρ short ενδιαφέροντος για την Six Flags.

Ο επενδυτής σχεδιάζει να ζητήσει εκ νέου από την Six Flags να διαχωρίσει τα ακίνητα των πάρκων της σε μια νέα οντότητα επενδυτικών κεφαλαίων ακινήτων, η οποία πιστεύει ότι θα διαπραγματεύεται με υψηλότερο πολλαπλασιαστή. Η ιδέα του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων από τα ακίνητα αναφέρεται μερικές φορές στον επενδυτικό κόσμο ως διαχωρισμός «opco-propco».

Η Land & Buildings πιστεύει επίσης ότι η Six Flags θα πρέπει να αξιολογήσει μια άμεση πώληση των ακινήτων της, η οποία πιστεύει ότι θα μπορούσε να αξίζει έως και 6 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι πηγές. Θεωρεί εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και άλλες εταιρείες ακινήτων ως ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Η διένεξη Λιτ και Six Flags

Ο Λιτ και η διοίκηση της Six Flags έχουν πραγματοποιήσει φιλικές συζητήσεις σχετικά με τις ιδέες του πρόσφατα, ανέφεραν οι πηγές. Η εταιρεία μέχρι στιγμής έχει επικεντρωθεί στην ενίσχυση της βασικής της επιχείρησης πάρκων.

Η Land & Buildings πίεσε για πρώτη φορά την Six Flags στα τέλη του 2022 να αποκομίσει έσοδα από τα ακίνητά της. Ο Λιτ βοήθησε στον διορισμό ενός νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου εκείνη την εποχή και πρότεινε έναν διαχωρισμό opco-propco. Η εταιρεία αξιολόγησε την ιδέα, αλλά δεν την επιδίωξε.

Τον Αύγουστο του 2023, ο Λιτ πίεσε ξανά δημόσια για αλλαγές στις συμμετοχές της σε ακίνητα. Λίγους μήνες αργότερα, η Six Flags ανακοίνωσε ότι συγχωνεύεται με την Cedar Fair σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια περιφερειακή, ισχυρή εταιρεία θεματικών πάρκων.

Ο Λιτ αντιτάχθηκε δημόσια στη συγχώνευση, λέγοντας ότι δεν πίστευε ότι το σχέδιο ήταν ο καλύτερος τρόπος μεγιστοποίησης της αξίας για τους μετόχους. Σήμερα, αισθάνεται ότι η συμφωνία έχει πάει «πολύ χειρότερα από ό,τι περιμέναμε», ανέφεραν οι πηγές.

Αν και η συγχώνευση δημιούργησε μια μεγαλύτερη εταιρεία, η συνδυασμένη οντότητα πρέπει να ανταγωνιστεί τα πάρκα της Disney και της Universal, καθώς και άλλους χώρους ψυχαγωγίας όπως το Topgolf. Η πτώση της τιμής της μετοχής της έχει προσελκύσει και άλλους ακτιβιστές, εκτός από τον Λιτ.

Το 2015, ο Λιτ προέτρεψε την MGM Resorts International να χωριστεί σε ξεχωριστή εταιρεία REIT (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) και διαχείρισης ξενοδοχείων. Ο γίγαντας των καζίνο του Λας Βέγκας τελικά δημιούργησε μια REIT για ορισμένα από τα ακίνητά της. Η REIT, MGM Growth Properties, αργότερα πουλήθηκε.

Πηγή: ΟΤ