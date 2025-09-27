Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: ­ ­Ο Τραµπ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού
Media 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:00

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: ­ ­Ο Τραµπ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού

Η Αθήνα και η Αγκυρα μετά το ναυάγιο της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί: «­Ο Τραµπ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού»

ΤΟ ΒΗΜΑ: C’est la vie! Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Η Αθήνα και η Αγκυρα μετά το ναυάγιο της Νέας Υόρκης

Ο Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί ότι αφήνει πίσω του τα «πέτρινα χρόνια» της εποχής Μπάιντεν και πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο µε τη διοίκηση Τραµπ. Στη χώρα του. Οµως διατυπώνονται ήδη επιφυλάξεις ως προς τα οφέλη της «συναλλακτικής σχέσης» µε τον αµερικανό πρόεδρο. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να βρίσκεται ενώπιον ενός αδιεξόδου µε πολλαπλές πτυχές.

Το βέβαιο είναι πως διαµορφώνεται ένα νέο σκηνικό για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις µετά το ναυάγιο της Νέας Υόρκης. Πώς προδιαγράφεται η επόµενη µέρα στην ταραγµένη Νοτιοανατολική Μεσόγειο;

Το «Β» αποτυπώνει το κλίµα στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Γράφουν:

Χρήστος Ροζάκης, Ομότ. καθηγητής, πρώην υφυπουργός: «Τα “ήρεμα νερά” έχουν τεθεί υπό αίρεση»

Σαβάς Γκεντς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Φατίχ Κων/πολης: «Ο Ερντογάν προσεγγίζει τον Τραμπ με συναλλακτικούς όρους»

Αρχιεπίσκοπος Σινά Συµεών: «Η Μονή δεν είναι Mουσείο του παρελθόντος»

Λίγο πριν από την ενθρόνισή του, ο νέος ηγούμενος του «Θεοβάδιστου Ορους» μιλάει στο «Β» για τις σχέσεις με το καθεστώς της Αιγύπτου αλλά και τις άλλες Εκκλησίες.

Ενρίκ Σάλα – Κριστίν Ρέκµπεργκερ: «Χωρίς τη θάλασσα δεν υπάρχει το “εμείς”»

Ο εξερευνητής του National Geographic και η συμπαραγωγός του ντοκιμαντέρ «Ocean with David Attenborough» μιλούν στο «Β» με αφορμή την επίσκεψή τους στην Αμοργό.

Στην εποχή των πολλαπλών κρίσεων

Ιδρυµα Αντενάουερ, «Τι ισχύει για το Μεταναστευτικό στην Ευρώπη»

Ζιλ Κεπέλ, Καθηγητής Sciences Po, Παρίσι

«Η αναγνώριση της Παλαιστίνης ανοίγει παράθυρο στην πολιτική λύση»

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ – Συνδιαχείριση

Κράτος και ιδιώτες «µπαίνουν» στα δάση – Μάχη Τράτσα

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ

Νέο πλαίσιο. Αλλαγές εκ θεµελίων στα νοµικά επαγγέλµατα – Ιωάννα Μάνδρου

Ο «ΑΟΡΑΤΟΣ» ΧΑΡΤΗΣ

Μετς και Παγκράτι. ∆ρόµοι εκτός σχεδίου στην καρδιά της Αθήνας – Μάχη Τράτσα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Spiritual ήχοι Κυριακές µε γκόσπελ στην πλατεία Βάθη – Μάρω Κουρή

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

7η Τέχνη. Το «τροµερό µυστικό» της Καρντινάλε. Γιάννης Ζουµπουλάκης

Ακόμη μαζί με ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Τρεις συναρπαστικές προσφορές & ΒΗΜΑgazino

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: το βιβλίο «Μεγαλώνοντας με υγεία σε έναν κόσμο Ψηφιακών Πολυμέσων», το περιοδικό VITA, την μαθητική εφημερίδα του Άργους, και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Μεγαλώνοντας με υγεία σε έναν κόσμο Ψηφιακών Πολυμέσων

Ένας οδηγός απαραίτητος για κάθε γονιό που θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά του με ισορροπία, ασφάλεια και υγεία, σε έναν κόσμο γεμάτο ψηφιακά μέσα.

Σε μια εποχή όπου οι οθόνες έχουν εισβάλει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με το δύσκολο έργο να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους με ασφάλεια στον κόσμο των ψηφιακών πολυμέσων. Πώς επηρεάζει η υπερβολική χρήση οθονών την ανάπτυξη του εγκεφάλου; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από το cyberbullying; Υπάρχουν ασφαλείς κανόνες χρήσης για κάθε ηλικία;

Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα έρχεται να απαντήσει το πολύτιμο βιβλίο «Μεγαλώνοντας με υγεία σε έναν κόσμο ψηφιακών πολυμέσων», που προσφέρει στους αναγνώστες του ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής, στις 28 Σεπτεμβρίου.

VITA

Ο Οκτώβριος είναι μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Έναν καρκίνο που είναι ιάσιμος σε ποσοστό άνω του 80% — αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα.

Σε αυτή τη μάχη, η πρόληψη και οι εξατομικευμένες θεραπείες παραμένουν τα πιο ισχυρά μας όπλα.

Στο εξώφυλλο, η εντυπωσιακή Αντιγόνη Κουλουκάκου, πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς του MEGA «Η Γη της Ελιάς».

Μιλά για τον ρόλο της, τη μητρότητα, τον έρωτα, την ομορφιά, το χρόνο, αλλά και για τα προτερήματα και τα ελαττώματά της, δηλώνοντας πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Μαθητική Εφημερίδα του Άργους

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Άργους γράφουν για τα θέματα που απασχολούν την μαθητική τους κοινότητα, την ιστορία εμβληματικών κτιρίων της πόλης τους και συνομιλούν με σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται από το Άργος.

Βημαgazino

Το νέο τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του έναν από τους σημαντικότερους θεατρικούς σκηνοθέτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο γερμανικής καταγωγής διάσημος Τόμας Οστερμάιερ έφθασε στην Αθήνα για να σκηνοθετήσει τον «Εχθρό του λαού» του Ίψεν και παραχώρησε την πρώτη του αποκλειστική συνέντευξη στο “BHMAGAZINO”.

Ο δημιουργός που συνεργάστηκε με την Κέιτ Μπλάνσετ στον «Γλάρο» του Τσέχοφ εξομολογείται ότι προτιμάει την άγνοια από το ψέμα και μιλάει με ενθουσιασμό για την Ελλάδα.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ»: €1,65 )

Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Media
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον
Media 27.09.25

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον

Τα μυστήρια και οι απαντήσεις • Γιατί η Αγκυρα δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Αθήνα για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν • Η δεύτερη ανάγνωση της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν

Σύνταξη
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA
Μυστηριώδης ατμόσφαιρα 26.09.25

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA

Το «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά - Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…
Media 26.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…

Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

Σύνταξη
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Red Storm Bravo 27.09.25

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το σενάριο της άσκησης αφορά στρατιωτική σύγκρουση στη Βαλτική και περιλαμβάνει προσομοίωση επίθεσης με drones, κατασκοπευτικές ενέργειες και δολιοφθορά. Σφοδρές αντιδράσεις και διαμαρτυρία.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
Τραγωδία 27.09.25

Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού και αρχηγού πολιτικού κόμματος στην Ινδία ποδοπατήθηκαν δεκάδες άτομα. Συνέχισε την ομιλία του ακόμα και μετά το δυστύχημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

