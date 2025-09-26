«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς υπερασπίστηκε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ, δηλώνοντας στο CNN ότι δημιούργησαν μια «χρυσή στιγμή» για την παλαιστινιακή υπόθεση, παρά τις δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στη Γάζα.

Σε μια εκτενή συνέντευξη στη Ντόχα, δύο εβδομάδες μετά την επιβίωσή του από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε συγκρότημα της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, ο Γάζι Χαμάντ τόνισε την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και το κύμα χωρών που έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος. Εμφανίστηκε αμετανόητος για τις συνέπειες στους Παλαιστινίους αμάχους της Γάζας, οι οποίοι υφίστανται το βάρος των αδιάκοπων ισραηλινών επιθέσεων.

«Περιμέναμε 77 χρόνια αυτή τη στιγμή»

«Ξέρετε ποιο είναι το όφελος της 7ης Οκτωβρίου τώρα; …Αν κοιτάξετε στη Γενική Συνέλευση του (Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών) χθες, όταν περίπου 194 άνθρωποι άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν τη φρίκη, τη βαρβαρότητα του Ισραήλ και όλοι τους το καταδίκασαν. Περιμέναμε αυτή τη στιγμή για 77 χρόνια», είπε.

«Νομίζω ότι αυτή είναι μια χρυσή στιγμή για τον κόσμο να αλλάξει την ιστορία», πρόσθεσε.

Τα σχόλιά του έγιναν την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, καταδίκασε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σε ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Παρά τα όσα έχει υποστεί ο λαός μας, απορρίπτουμε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς», δήλωσε στη συνέχεια ο Αμπάς και πρόσθεσε πως οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών και η ομηρία «δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό, ούτε τον δίκαιο αγώνα του για ελευθερία και ανεξαρτησία».

Το Ισραήλ εκμεταλλεύτηκε την επίθεση για να ξεκινήσει μία άνευ προηγουμένου επιχείρηση στη Γάζα η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της, έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 ανθρώπους.

Τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου ήταν πρωτοφανή στην ιστορία του Ισραήλ, αλλά με την εκτεταμένη καταστροφή, την πείνα και τον τεράστιο αριθμό νεκρών και τραυματιών στη Γάζα, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δεχθεί κατηγορίες ότι η αντίδρασή της ήταν δυσανάλογη – ακόμη και ότι συνιστά γενοκτονία.

Όταν το CNN τον προκάλεσε για το αν η Χαμάς φέρει μέρος της ευθύνης – για το αν οι επιθέσεις άξιζαν το τίμημα των χιλιάδων νεκρών στη Γάζα – ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς αρνήθηκε να δεχτεί οποιαδήποτε ευθύνη και είπε: «Ξέρω ότι το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ξαναρωτώ: ποια είναι η επιλογή;».