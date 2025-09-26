Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Καθώς προσαρμοζόμαστε στην οικογενειακή ρουτίνα του φθινοπώρου, με τα παιδιά να μπαίνουν στους ρυθμούς της σχολικής ζωής και εμάς τους μεγαλύτερους να… ακολουθούμε, αρκετοί από εμάς αναζητούμε δημιουργικούς τρόπους για να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με τα μικρά μας. Ναι, μπορεί ο ελεύθερος χρόνος μας να είναι δυσεύρετος, όμως στην πόλη μπορούμε να ανακαλύψουμε χώρους πολιτισμού και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που φέρνουν κοντά μικρούς και μεγάλους.

Μάλιστα, σε αυτούς τους χώρους ανήκει και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, το οποίο εδώ και 15 χρόνια προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, καθώς και για ειδικά σχολεία και ομάδες. Ειδικότερα τη φετινή σεζόν, από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο του 2026 θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα, αναδεικνύοντας τις ιστορίες της επικοινωνίας που άλλαξαν τον κόσμο, δημιουργώντας νέες εμπειρίες μάθησης, φαντασίας και έμπνευσης για όλους.

Πάνω από 300 εκπαιδευτικά προγράμματα μάθησης, φαντασίας και έμπνευσης

Πράγματι, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μπουν ομαλά στη νέα σεζόν, από το να πραγματοποιήσουμε online κράτηση σε ένα από τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, με θέμα «Ιστορίες που συνεχίζονται, ιδέες που μεγαλώνουν».

Εικαστικά εργαστήρια, παιχνίδια επικοινωνίας, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ενημερωτικές δράσεις, ξεναγήσεις στους εκθεσιακούς χώρους και στον ανακαινισμένο 2ο όροφο του Μουσείου, είναι μόνο μερικές από τις αφορμές για τις οποίες αξίζει να προγραμματίσουμε μία οικογενειακή ή σχολική επίσκεψη σε έναν από τους πιο σύγχρονους χώρους της πόλης.

Εκεί, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν ρεπόρτερ μαθαίνοντας πώς «βγαίνει» μία είδηση, να μάθουν τα μυστικά της επικοινωνίας μέσα από διαχρονικές παροιμίες, να παίξουν παιχνίδια και να μάθουν πώς η σιωπή αποκτά… φωνή με τη νοηματική γλώσσα. Στα εργαστήρια «Χαμογελαστά Τυπώματα» και «Αφίσα του Μουσείου» θα συνθέσουν emoji με την τέχνη της μονοτυπίας και αφίσες με τη βοήθεια του ΑΙ, ενώ στα εργαστήρια STEM με τη βοήθεια ρομποτικών οχημάτων με laser και φωτοβολταϊκών αισθητήρων θα δημιουργήσουν μια αλυσίδα φωτός που μεταφέρει μηνύματα σαν ένα μικρό δίκτυο.

Παρόλα αυτά, οι ευκαιρίες εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους δεν περιορίζονται μόνο στις παραπάνω, αφού θα πραγματοποιηθούν οικογενειακές δράσεις, όπως η «Κεραμική στο Μουσείο», η «Μασκότ του Μουσείου», η «Συνάντηση με ένα περιστέρι» και το «Μουσείο του Μέλλοντος», ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιείται το εξειδικευμένο πρόγραμμα για ειδικά σχολεία και ομάδες «Αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες» με απτική ξενάγηση και πολυαισθητηριακό εικαστικό εργαστήρι.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, που φέτος συμπληρώνει 35 χρόνια, αφηγείται ιστορίες επικοινωνίας που ξεκινούν από τους πυρσούς και τις φρυκτωρίες της αρχαιότητας και φτάνουν μέχρι τα κινητά τηλέφωνα, τους δορυφόρους, το διαδίκτυο και το gaming! Με περισσότερα από 37.000 τεκμήρια στις συλλογές του, σχεδόν όλα ψηφιοποιημένα, παρουσιάζει την εξέλιξη ενός από τους σημαντικότερους τομείς της τεχνολογίας, δηλαδή τις τηλεπικοινωνίες. Αν θέλουμε να λάβουμε μέρος σε κάποιο από τα 300 εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιήσει μέχρι τον Μάιο του 2026, αρκεί να κλείσουμε έγκαιρα τη θέση μας online, μέσω του στο www.otegroupmuseum.gr.

Ακολουθούν αναλυτικά τα προγράμματα:

Σχολικά προγράμματα

Ρεπόρτερ στο Μουσείο / Παιχνίδι επικοινωνίας

Target: Μαθητές Ε΄- ΣΤ΄Δημοτικού & Α΄Γυμνασίου

Τι δουλειά κάνει ένας ρεπόρτερ; Πώς «ανακαλύπτει» μια είδηση; Και πώς τη μετατρέπει σε ένα συναρπαστικό ρεπορτάζ;

Σ’ αυτό το διαδραστικό εργαστήρι, οι μαθητές μπαίνουν στον ρόλο των ρεπόρτερ! Με αφετηρία τηλεφωτογραφίες από τη συλλογή του Μουσείου, ερευνούν, παρατηρούν, φαντάζονται, ρωτούν και καταγράφουν. Μαθαίνουν τα μυστικά της δημοσιογραφικής γραφής και δημιουργούν το δικό τους ρεπορτάζ!

Στο τέλος, οργανώνουν το δικό τους «δελτίο ειδήσεων»: μοιράζονται ρόλους -παρουσιαστής, κάμεραμαν, σκηνοθέτης, ενδυματολόγος – και παρουσιάζουν την είδηση που ανακάλυψαν με φαντασία, συνεργασία και πολλή διάθεση για επικοινωνία!

Από την πόλη έρχομαι / Παιχνίδι επικοινωνίας

Target: Μαθητές Γ’, Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού

«Καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς»

«Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα»

«Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια»

Παροιμίες που μιλούν για… την επικοινωνία! Αλλά γιατί είναι τόσο σημαντικό να επικοινωνούμε σωστά; Ποιοι τρόποι μας βοηθούν και ποιοι μας μπερδεύουν όταν μιλάμε μεταξύ μας; Πώς μπορούμε να συνεννοούμαστε με τρόπο που μας κάνει να νιώθουμε χαρούμενοι και κοντά ο ένας στον άλλο;

Στο εργαστήρι αυτό, μαθαίνουμε παροιμίες, επικοινωνούμε με λόγια και εικόνες, συνεργαζόμαστε και διασκεδάζουμε. Παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο, παντομίμα, χρησιμοποιούμε tablets για να συνδέσουμε εικόνες και … και ανακαλύπτουμε μαζί τι σημαίνει ουσιαστική επικοινωνία!

Τσάκα-Τσάκα / Παιχνίδι επικοινωνίας

Target: Μαθητές Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Α’, Β’ Γυμνασίου

Πόσο καλά γνωρίζουμε το Μουσείο; Και πόσο γρήγορα μπορούμε να περιγράψουμε μια λέξη χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις-κλειδιά;

Σε αυτό το ομαδικό, διασκεδαστικό παιχνίδι παρατηρητικότητας και συνεργασίας, οι μαθητές ανακαλύπτουν τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου – παίζοντας!

Ξεκινάμε με μια σύντομη βόλτα στο Μουσείο. Έπειτα, με ακουστικά στα αυτιά, κάθε παίκτης προσπαθεί να περιγράψει στον επόμενο ένα έκθεμα, χωρίς να χρησιμοποιήσει τις λέξεις-κλειδιά! Στον δεύτερο γύρο, τα εκθέματα «μιλούν» μέσα από κάρτες που φοράμε στο κεφάλι και στον τρίτο, τα σκιτσάρουμε σε tablet! Ποια ομάδα θα κερδίσει; Μα αυτή που θα καταφέρει να συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους!

Χαμογελαστά Τυπώματα/ Εικαστικό εργαστήρι

Target: Μαθητές Γ’, Δ’, Ε’ & ΣΤ΄ Δημοτικού

Πότε εμφανίστηκαν τα emoji; Ποιο emoji ανακηρύχθηκε η λέξη της χρονιάς για το 2015; Πώς από ένα απλό σύμβολο φτάσαμε να εκφραζόμαστε με εκατοντάδες φατσούλες κάθε μέρα;

Ξεκινάμε ένα ταξίδι στην ιστορία της ψηφιακής επικοινωνίας – από τα πρώτα sms μέχρι τα emoji στην οθόνη του κινητού μας. Παρακολουθούμε ένα βίντεο για την πολύχρωμη τέχνη της pop art και τον Andy Warhol και… περνάμε στη δράση!

Μαθαίνουμε για την τέχνη της μονοτυπίας — όπου κάθε τύπωμα είναι μοναδικό — και δημιουργούμε το δικό μας προσωπικό emoji, γεμάτο χρώμα, υφή και φαντασία!

Η Αφίσα του Μουσείου / Εικαστικό εργαστήρι

Target: Μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού, Α’-Β’ Γυμνασίου

Πώς δημιουργείται μια αφίσα που τραβάει τα βλέμματα; Ποιες εικόνες, χρώματα και μηνύματα την κάνουν να ξεχωρίζει;

Σ’ αυτό το εικαστικό εργαστήρι οι μαθητές ταξιδεύουν στον κόσμο της οπτικής επικοινωνίας: ξεκινούν απ’ τις παλιές διαφημιστικές αφίσες του Μουσείου, εμπνέονται από τα εκθέματα και αντιλαμβάνονται πώς ο σχεδιασμός εξελίσσεται με την τεχνολογία.

Με τη βοήθεια tablets και ψηφιακών εργαλείων, επιλέγουν το αγαπημένο τους έκθεμα και σχεδιάζουν τη δική τους επετειακή αφίσα για τα 35 χρόνια του Μουσείου! Και η έκπληξη; Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), το σχέδιό τους μεταμορφώνεται σε μια μοναδική εκδοχή όπου η τέχνη, η ιστορία και η τεχνολογία συναντιούνται!

Ένα μήνυμα ταξιδεύει / Εικαστικό εργαστήρι

Target: Μαθητές Α’,Β’,Γ’ Δημοτικού

Πώς ταξίδευε ένα μήνυμα πριν την εποχή των smartphones; Και τι εμπόδια συναντούσε στον δρόμο του;

Μέσα από μια διαδραστική θεατρική παράσταση με εμψύχωση αντικειμένων, τα παιδιά παρακολουθούν την περιπέτεια ενός μηνύματος που προσπαθεί να φτάσει στον προορισμό του — από τα ταχυδρομικά περιστέρια και τον κώδικα Morse, μέχρι το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο.

Παλιές συσκευές, πληκτρολόγια, καντράν, καλώδια και ήχοι γίνονται πρωταγωνιστές σε μια δημιουργική αφήγηση για την εξέλιξη της επικοινωνίας και της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών. Στη συνέχεια, τα παιδιά συμμετέχουν σε εικαστικό εργαστήριο: χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά, δημιουργούν σε δισδιάστατα κολλάζ τα «τηλέφωνα του μέλλοντος»!

Συνάντηση με ένα περιστέρι / Εικαστικό εργαστήρι

Target: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Α’-Β’-Γ’ Δημοτικού

Τι μπορεί να συμβεί όταν ένας θυμωμένος οδηγός συναντά ένα… περιστέρι σε μια σύγχρονη μεγαλούπολη; Κι όμως, ανάμεσά τους γεννιέται ένας απρόσμενος τρόπος επικοινωνίας χωρίς λόγια!

Μέσα από μια διαδραστική παράσταση, τα παιδιά παρακολουθούν την τρυφερή ιστορία δύο τόσο διαφορετικών πλασμάτων που τελικά… βρίσκουν κοινή γλώσσα! Η παράσταση συνδυάζει κουκλοθέατρο, μιμική και έμμετρο λόγο, ενώ ταυτόχρονα εισάγει τα παιδιά στους κώδικες και τα σύμβολα επικοινωνίας του θεάτρου κούκλας.

Στη συνέχεια, στο δημιουργικό εργαστήριο, τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους ταχυδρομικό περιστέρι από ανακυκλώσιμα υλικά και στέλνουν ένα προσωπικό μήνυμα στο μέλλον! Ένα πρόγραμμα για την επικοινωνία, τη φαντασία και το σεβασμό, που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν και… απλώνει φτερά στο μέλλον!

Σήματα με φως / Εργαστήρι STEM

Target: Μαθητές Α’-Β’-Γ Δημοτικού

Μπορούν τα ρομπότ να μιλούν μεταξύ τους… μόνο με φως; Και πώς φτιάχνουμε ένα ασύρματο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο παίζοντας;

Σ’ αυτό το διαδραστικό STEM εργαστήριο, οι μικροί επιστήμονες γνωρίζουν την ασύρματη επικοινωνία μέσα από την κίνηση και το φως! Με τη βοήθεια ρομποτικών οχημάτων με laser και φωτοβολταϊκούς αισθητήρες, οδηγούν, ευθυγραμμίζουν και συνδέουν τα ρομπότ τους για να δημιουργήσουν μια αδιάκοπη αλυσίδα φωτός που μεταφέρει μηνύματα σαν ένα μικρό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο!

Ρομπότ στον δρόμο/ Εργαστήρι STEM

Target: Μαθητές Δ’-Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού

Μπορούν τα αυτοκίνητα να «συνομιλούν» μεταξύ τους για να αποφεύγουν τις συγκρούσεις; Και πώς μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να κάνει τους δρόμους μας πιο ασφαλείς;

Σ’ αυτό το διαδραστικό εργαστήριο STEM, οι μαθητές ανακαλύπτουν πώς η τεχνολογία, η ρομποτική και οι τηλεπικοινωνίες συνεργάζονται για να κάνουν την οδήγηση του μέλλοντος… έξυπνη! Τα παιδιά προγραμματίζουν ρομποτικά οχήματα που ανταλλάσσουν πληροφορίες, αναγνωρίζουν σήματα κυκλοφορίας, αποφεύγουν εμπόδια και κινούνται με ασφάλεια σε προσομοιωμένες συνθήκες δρόμου. Κατασκευάζουν, δοκιμάζουν, πειραματίζονται και μαθαίνουν πώς λειτουργεί η επικοινωνία όχι μόνο ανάμεσα σε ανθρώπους, αλλά και ανάμεσα σε μηχανές!

Μυστικοί Κώδικες / Εργαστήρι STEM

Target: Μαθητές Α’-Β’-Γ Γυμνασίου

Μπορεί το φως να κρύβει μυστικά μηνύματα; Και πώς ταξιδεύει η πληροφορία μέσα από μια οπτική ίνα;

Σ’ αυτό το διαδραστικό εργαστήριο STEM, οι μαθητές μετατρέπονται σε… πράκτορες μυστικής αποστολής! Γνωρίζουν την τεχνολογία της οπτικής μετάδοσης και την επιστήμη της κρυπτογραφίας και ανακαλύπτουν πώς η πληροφορία μετατρέπεται σε φωτεινά σήματα, κωδικοποιείται, μεταφέρεται και τελικά αποκωδικοποιείται.

Οι μαθητές συνεργάζονται για να λύσουν γρίφους και να αποκρυπτογραφήσουν σήματα οπτικής επικοινωνίας, εξοικειώνονται με έννοιες όπως κωδικοποίηση, FDMA (πολυπλεξία συχνοτήτων) και οπτική ίνα και καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα — συνεργασία, επίλυση προβλημάτων και δημιουργική σκέψη. Η ομάδα που θα αποκρυπτογραφήσει τα περισσότερα σήματα, ανακηρύσσεται σε FIBER Hacker!

Αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες / Εικαστικό εργαστήρι

Target: Ειδικά σχολεία

Πώς μπορεί ένα αντικείμενο να «μιλήσει» χωρίς λέξεις; Και τι ιστορίες μπορεί να αφηγηθεί μέσα από την υφή, τον ήχο ή την αφή του;

Μια Δευτέρα κάθε μήνα, το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του αποκλειστικά σε μαθητές ειδικών σχολείων, προσφέροντας έναν ασφαλή, ήρεμο και υποστηρικτικό χώρο.

Το πρόγραμμα ξεκινά με μια απτική ξενάγηση στην έκθεση, όπου επιλεγμένα αντικείμενα ενεργοποιούν τις αισθήσεις και τη φαντασία. Με την αφή και την ακοή ως οδηγό, τα παιδιά εξερευνούν, ανακαλύπτουν και δημιουργούν νοητές ιστορίες. Στη συνέχεια, οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα πολυαισθητηριακό εργαστήριο: φτιάχνουν το δικό τους κολλάζ με υφές, μυρωδιές και υλικά εμπνευσμένα από όσα ένιωσαν και άγγιξαν.

Διαδίκτυο με Ασφάλεια / Ενημερωτική δράση

Target: Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο

Τι σημαίνει cyberbullying; Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα; Και πώς ξεχωρίζουμε τι είναι αλήθεια και τι όχι στο Διαδίκτυο;

Το Διαδίκτυο είναι ένας θαυμαστός κόσμος γεμάτος δυνατότητες: ενημέρωση, ψυχαγωγία, επικοινωνία. Όπως όμως και στην πραγματική ζωή, χρειάζεται ενημέρωση, προσοχή και υπευθυνότητα.

Στο πρόγραμμα αυτό, ειδικοί από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος παρουσιάζουν αληθινά περιστατικά βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν τους κινδύνους του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί συζητάμε εμπειρίες, ανησυχίες και απορίες γύρω από τον ψηφιακό κόσμο και μαθαίνουμε πώς να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις από τις νέες τεχνολογίες.

Κλήση από τον Ισημερινό / Θεατρική παράσταση

Target: Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, A’, B’ Γυμνασίου

Ισημερινός, δεκαετία του ’70. Ένα κορίτσι περιμένει με λαχτάρα τηλεφώνημα από τον πατέρα της που ταξιδεύει στον Ινδικό Ωκεανό. Πίσω από την επικοινωνία τους, μια τηλεφωνήτρια —με χέρια γρήγορα και βλέμμα ζεστό— συνδέει καλώδια και ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο.

Ξαφνικά… ένας κομήτης περνάει από τη Γη. Το τηλεφωνικό δίκτυο καταρρέει.

Και τότε, ένα ταχυδρομικό περιστέρι αναλαμβάνει δράση, οδηγώντας την ιστορία σε μια απρόσμενη τροπή γεμάτη φαντασία, συγκίνηση και χιούμορ.

Η θεατρική παράσταση είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο «Σας παρακαλώ, με συνδέετε με το γέλιο;» της Ζωής Βλαχούτα, τηλεφωνήτριας του ΟΤΕ τη δεκαετία του ’70. Μια τρυφερή ιστορία για την ανθρώπινη επαφή, την τεχνολογία, την υπομονή και την ελπίδα – τότε που για να επικοινωνήσεις… έπρεπε κάποιος να σε συνδέσει.

Σχολικές Ξεναγήσεις:

Target: Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο

Πώς έφτασε το μήνυμα της πτώσης της Τροίας στο παλάτι των Μυκηνών; Ποιο ήταν το πρώτο μήνυμα που στάλθηκε με σήματα Μορς; Και χάρη σε ποια εφεύρεση σώθηκαν 706 επιβάτες από τον Τιτανικό;

Η ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου με τη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων ψηφιακών μέσων κάνει το ταξίδι στον κόσμο της επικοινωνίας συναρπαστικό! Από τις Φρυκτωρίες και τα σήματα Morse μέχρι το Διαδίκτυο, την κινητή τηλεφωνία και το Gaming, ολόκληρη η ιστορία των τηλεπικοινωνιών ξεδιπλώνεται διαδραστικά μπροστά μας!

Οικογενειακά προγράμματα:

Τι ήταν το Μουσείο πριν γίνει Μουσείο; / Εικαστικό εργαστήρι

Target: Παιδιά 7-12 ετών

Πώς ένα κτίριο αλλάζει ζωή; Και πώς μπορεί να μας μιλήσει για το παρελθόν του;

Με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τα παιδιά ανακαλύπτουν την κρυφή ιστορία του κτιρίου που σήμερα στεγάζει το Μουσείο. Τι ήταν το Μουσείο πριν γίνει Μουσείο; Ποιοι πέρασαν από εδώ; Ποιος ήταν ο ρόλος του;

Μέσα από ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού στην έκθεση του Μουσείου, τα παιδιά αναζητούν στοιχεία που αποκαλύπτουν την ιστορία του κτιρίου και λύνουν το μυστήριο της «μεταμόρφωσής» του. Στην αυλή του Μουσείου, μια χαράκτρια από το Κέντρο Χαρακτικής Pandolfini & Σιατερλή, θα μας περιμένει για να δημιουργήσουμε μαζί ένα μοναδικό τύπωμα σε υφασμάτινη τσάντα, συνδυάζοντας την τέχνη με την πολιτιστική κληρονομιά!

Κεραμική στο Μουσείο / Εικαστικό εργαστήρι

Target: Παιδιά 7-12 ετών

Πώς εξελίσσεται η επικοινωνία μέσα στον χρόνο; Και πώς συναντιέται με τις τέχνες;

Το ταξίδι ξεκινά με μια σύντομη βόλτα στην έκθεση του Μουσείου, όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν την ιστορία της επικοινωνίας από τους πρώτους τρόπους μετάδοσης μηνυμάτων μέχρι τα σύγχρονα μέσα – και παρατηρούν πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την τέχνη και τα σύμβολα για να εκφραστούν.

Στη συνέχεια, στην εκπαιδευτική αίθουσα, τα παιδιά πλάθουν τη δική τους μοναδική κούπα από πηλό. Με έμπνευση από το αγαπημένο τους έκθεμα, τη διακοσμούν και τη ζωγραφίζουν, δίνοντας ζωή στο προσωπικό τους έργο τέχνης!

Η μασκότ του Μουσείου / Εικαστικό εργαστήρι

Target: Παιδιά 7-12 ετών

Τι συμβολίζει μια μασκότ σε ένα Μουσείο; Και πώς μπορεί να εκφράσει τη φωνή των παιδιών και να μεταφέρει το μήνυμα του Μουσείου;

Τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο του Gaming, ανακαλύπτουν πώς γεννιούνται οι αγαπημένοι ψηφιακοί ήρωες και εμπνέονται για να φτιάξουν τον δικό τους!

Στην εκπαιδευτική αίθουσα ράβουν, κολλούν, στολίζουν και δίνουν ζωή στη δική τους, μοναδική λούτρινη μασκότ, γεμάτη χρώμα, φαντασία και… μουσειακή προσωπικότητα! Κάθε παιδί φεύγει με μια μοναδική δημιουργία που αποτυπώνει όλα όσα το εντυπωσίασαν στο Μουσείο και που -ποιος ξέρει;- μπορεί να γίνει η επόμενη μασκότ του Μουσείου!

Μπες στο νόημα / Παιχνίδι επικοινωνίας

Target: Παιδιά 9-12 ετών

Πώς μιλάμε… χωρίς λέξεις; Και τι μπορούμε να πούμε με μια κίνηση του χεριού ή ένα βλέμμα;

Στο διαδραστικό πρόγραμμα «Μπες στο νόημα», τα παιδιά ανακαλύπτουν τη μαγεία της νοηματικής γλώσσας και βλέπουν την επικοινωνία… αλλιώς! Μέσα από μια ζωντανή ξενάγηση στην έκθεση, εξερευνούμε ήχους και σήματα και η σιωπή… αποκτά φωνή!

Με τη βοήθεια μεταφράστριας νοηματικής, τα παιδιά μαθαίνουν πως η σιωπή έχει τη δική της γλώσσα και δοκιμάζουν λέξεις και φράσεις μέσα από παιχνίδια και επικοινωνία με τα χέρια, την έκφραση και το σώμα.

Το Μουσείο του μέλλοντος / Εικαστικό εργαστήρι

Target: Παιδιά 9-12 ετών

Πώς θα περιέγραφες το αγαπημένο σου αντικείμενο αν κάποιος το έβλεπε σε 100 χρόνια; Και τι θα σκεφτόταν γι’ αυτό;

Σ’ αυτό το δημιουργικό εργαστήρι, τα παιδιά περιηγούνται στους χώρους του Μουσείου και παρατηρούν αντικείμενα από το παρελθόν: πώς χρησιμοποιούνταν τότε και τι θα σκεφτόταν γι’ αυτά κάποιος στο μέλλον;

Με έμπνευση από τα εκθέματα, τα παιδιά γίνονται μικροί επιμελητές: επιλέγουν το δικό τους αγαπημένο αντικείμενο, γράφουν την ιστορία του, το ζωγραφίζουν, σχεδιάζουν λεζάντες και ετικέτες και στήνουν τη δική τους «προσωπική προθήκη».

Μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι ένα Μουσείο είναι ένα μέρος όπου οι ιστορίες ζωντανεύουν και όπου μπορούν τα ίδια να γίνουν οι αφηγητές του μέλλοντος!

Ομαδικές Ξεναγήσεις

Target: Ενήλικες και παιδιά > 10 ετών

Πώς έφτασε το μήνυμα της πτώσης της Τροίας στο παλάτι των Μυκηνών; Ποιο ήταν το πρώτο μήνυμα που στάλθηκε με σήματα Μορς; Και χάρη σε ποια εφεύρεση σώθηκαν 706 επιβάτες από τον Τιτανικό;

Η ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου με τη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων ψηφιακών μέσων κάνει το ταξίδι στον κόσμο της επικοινωνίας συναρπαστικό! Από τις Φρυκτωρίες και τα σήματα Morse μέχρι το Διαδίκτυο, την κινητή τηλεφωνία και το Gaming, ολόκληρη η ιστορία των τηλεπικοινωνιών ξεδιπλώνεται διαδραστικά μπροστά μας!