Η νέα σεζόν ξεκινά με το αυτοκίνητο που πραγματικά σου ταιριάζει

Ο Σεπτέμβρης δεν φέρνει πίσω στο θρανίο μόνο τα παιδιά, αλλά και εμάς τους ενήλικες σε μια νέα καθημερινότητα: δουλειά, δραστηριότητες, σχολεία, υποχρεώσεις. Το Back to School για τα παιδιά είναι το δικό μας Back to Reality, όπου η επιστροφή στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μία ευκαιρία για νέα αρχή με μία φρέσκια ματιά και, γιατί όχι, με περισσότερη ευελιξία.

Ο κόσμος επιστρέφει στους γρήγορους ρυθμούς, οι δρόμοι ξαναγεμίζουν, και το αυτοκίνητο γίνεται για άλλη μια φορά ο βασικός μας σύμμαχος. Ή μήπως… το δεύτερό μας σπίτι;

Έχει πολλή πλάκα αν αναρωτηθεί κανείς ότι ένας μέσος οδηγός μπορεί να καλύψει αποστάσεις που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 3 γύρους γύρω από τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Θα μπορούσε ακόμα να φτάσει μέχρι το φεγγάρι και να γυρίσει πίσω 32 φορές! Είναι άξιο παρατήρησης λοιπόν ότι ένας μέσος άνθρωπος μπορεί να περάσει πάνω από 4 χρόνια της ζωής του μέσα στο αυτοκίνητο.

Σκέψου ότι θα μπορούσες κάθε 2-3 χρόνια να μιλάς με ευχέρεια μια νέα γλώσσα με τον χρόνο που περνάς στο αυτοκίνητο, αφού χρειάζονται περίπου 600-750 ώρες για να μάθει κανείς μια γλώσσα σε επίπεδο ευχέρειας. Σίγουρα ενδιαφέρον και μπαίνει στη to-do λίστα του χειμώνα.

Οπότε, που καταλήγουμε; Ότι για πολλούς το αυτοκίνητο έχει γίνει το δεύτερο σαλόνι μας. Εκεί θα ακούσουμε τη μουσική που θέλουμε, τα αγαπημένα μας podcasts ή ραδιόφωνο, θα τραγουδήσουμε χωρίς ντροπή, θα κάνουμε brainstorming και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τα παιδιά όλων των ειδών τα θέματα, γιατί εκεί δεν μπορούν να ξεφύγουν για παράδειγμα από την ερώτηση «Πώς πέρασες στο σχολείο;».

Οπότε αυτό το «Back 2 Reality» γεννάει το επόμενο ερώτημα: Αφού περνάμε τόσες πολύτιμες ώρες σε αυτό τον χώρο, δεν αξίζει να κάνουμε λίγο πιο flex τη ζωή μας; Να μεταφέρουμε την ευελιξία που επιθυμούμε στην καθημερινότητα μας, ακόμα και στην επιλογή οχήματος;

Αφού περνάμε τόσες ώρες στο αυτοκίνητο… ας κάνουμε λίγο πιο flex τη ζωή μας με FlexCar leasing.

Το αυτοκίνητο είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι πια μόνο ένα μέσο μεταφοράς. Είναι ένας χώρος που πρέπει να προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες μας. Η μόνη σταθερά στη ζωή είναι η αλλαγή. Οι ανάγκες μας, οι επιθυμίες μας, όλα αλλάζουν. Οπότε γιατί όχι και τα οχήματά μας;

Εδώ ακριβώς έρχεται η FlexCar. Ως η πρώτη εταιρεία ευέλικτου leasing στην Ελλάδα, η FlexCar κατανόησε από νωρίς αυτή τη δυναμική. Από το 2018, με μία πρωτοποριακή ιδέα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αποκτούμε και χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο, έκανε το leasing προσβάσιμο και ευέλικτο, σε αντίθεση με το παραδοσιακό, που απαιτεί προκαταβολή και μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

Το FlexCar leasing είναι απλό και έξυπνο. Με ένα μόνο μίσθωμα και χωρίς προκαταβολή, αποκτάμε το όχημα που μας ταιριάζει. Χωρίς να ξοδεύουμε ένα μεγάλο αρχικό ποσό, χωρίς την αγωνία της προκαταβολής, το ταξίδι μας ξεκινά με μια απλή, μηνιαία συνδρομή. Και το πιο σημαντικό; Χωρίς χρονικές δεσμεύσεις.

Αυτό είναι το κλειδί της φιλοσοφίας της FlexCar. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι γιατί οι ανάγκες μας αλλάζουν. Σήμερα χρειαζόμαστε ένα μικρό αστικό hatchback, αύριο ίσως ένα SUV για μια οικογενειακή εκδρομή, και μεθαύριο ένα ηλεκτρικό για την πόλη. Ή ίσως να αλλάξει η δουλειά μας και να θέλουμε ένα επαγγελματικό όχημα. Η FlexCar μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε το όχημα όποτε το επιθυμούμε, προσαρμοζόμενοι σε κάθε νέα συνθήκη. Παράλληλα, μας δίνει και τη δυνατότητα να αγοράσουμε το αυτοκίνητο που έχουμε ήδη, αν τελικά αποφασίσουμε ότι αυτό είναι το όχημα της ζωής μας.

Η All–Inclusive ευκολία που κάνει τη διαφορά

Πέρα όμως από την ευελιξία, η FlexCar προσφέρει κάτι ακόμα πιο πολύτιμο: απόλυτη ξεγνοιασιά. Η υπηρεσία είναι premium και all–inclusive, πράγμα που σημαίνει ότι με το μηνιαίο μίσθωμα μας καλύπτει για τα πάντα εκτός από το καύσιμο:

Όλες οι επισκευές και η συντήρηση: Χωρίς άγχος για τα service, τις βλάβες ή τα απρόοπτα έξοδα.

Χωρίς άγχος για τα service, τις βλάβες ή τα απρόοπτα έξοδα. Η ασφάλιση: Η ασφάλεια είναι ήδη κανονισμένη και συμπεριλαμβάνεται.

Η ασφάλεια είναι ήδη κανονισμένη και συμπεριλαμβάνεται. Οι φόροι: Τέλη κυκλοφορίας και άλλα έξοδα, όλα έχουν καλυφθεί.

Τέλη κυκλοφορίας και άλλα έξοδα, όλα έχουν καλυφθεί. Η οδική βοήθεια: Σε περίπτωση ανάγκης, έχουμε πάντα στήριξη στον δρόμο.

Το μόνο λοιπόν που πληρώνουμε είναι το καύσιμο και απολαμβάνουμε το ταξίδι. Αυτό είναι το «Car-as-a-Service» που οραματίστηκε και υλοποίησε η FlexCar. Η ευκολία που μας προσφέρει, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι υποχρεώσεις είναι πολλές και ο χρόνος περιορισμένος.

Πώς λειτουργεί η ευελιξία; Σε 5 απλά βήματα

Ανακαλύπτουμε την ευρεία γκάμα οχημάτων, από οικονομικά city cars έως επαγγελματικά van και ηλεκτρικά μοντέλα. Διαλέγουμε το όχημα που ταιριάζει απόλυτα με τις τρέχουσες ανάγκες μας, online ή με τη βοήθεια ενός ειδικού. Υποβάλλουμε τα απαραίτητα έγγραφα για την έγκριση. Πληρώνουμε ένα μόνο μίσθωμα – χωρίς προκαταβολή. Παραλαμβάνουμε το όχημά μας άμεσα και ξεκινάμε το ταξίδι.

Όσο για την εταιρεία είναι πλέον μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Με έναν ενεργό στόλο 13.000+ οχημάτων έχει παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Μεξικό. Με έσοδα που έφτασαν τα 70 εκατ. ευρώ σε μόλις 5 χρόνια και έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 300 εκατ. ευρώ από κορυφαίους επενδυτές (όπως η DataPoint Capital, Fasanara Capital, Seaya Ventures, VentureFriends, Frontline Ventures και Uni.Fund), η FlexCar αποτελεί ένα ελληνικό success story που απέδειξε ότι η καινοτομία και η πελατοκεντρική προσέγγιση μπορούν να αλλάξουν τον χάρτη μιας ολόκληρης βιομηχανίας.

Back 2 Reality, λοιπόν. Η πραγματικότητα είναι ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και οι ανάγκες μας συνεχώς αλλάζουν. Η παραδοσιακή αγορά άλλωστε ενός αυτοκινήτου, με τις μακροχρόνιες χρηματοδοτήσεις και τη δέσμευση για χρόνια, απλά δεν ταιριάζει πλέον στη δυναμική της σύγχρονης ζωής. Και επειδή ακριβώς το αυτοκίνητο μας είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, το να το κάνουμε πιο «flex» σημαίνει να επιλέγουμε μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας, τον προϋπολογισμό μας και το δικαίωμά μας να αλλάξουμε γνώμη. Σε αυτή τη νέα σεζόν, το πιο έξυπνο Back to School accessory δεν είναι μόνο ένα καλό σχολείο, αλλά η επιλογή να κινούμαστε πιο έξυπνα.

