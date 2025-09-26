Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Η νέα σεζόν ξεκινά με το αυτοκίνητο που πραγματικά σου ταιριάζει
Τα Νέα της Αγοράς 26 Σεπτεμβρίου 2025

Η νέα σεζόν ξεκινά με το αυτοκίνητο που πραγματικά σου ταιριάζει

Από την άνεση του καλοκαιριού στην ευελιξία του χειμώνα με τη FlexCar.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Spotlight

Ο Σεπτέμβρης δεν φέρνει πίσω στο θρανίο μόνο τα παιδιά, αλλά και εμάς τους ενήλικες σε μια νέα καθημερινότητα: δουλειά, δραστηριότητες, σχολεία, υποχρεώσεις. Το Back to School για τα παιδιά είναι το δικό μας Back to Reality, όπου η επιστροφή στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μία ευκαιρία για νέα αρχή με μία φρέσκια ματιά και, γιατί όχι, με περισσότερη ευελιξία.

Ο κόσμος επιστρέφει στους γρήγορους ρυθμούς, οι δρόμοι ξαναγεμίζουν, και το αυτοκίνητο γίνεται για άλλη μια φορά ο βασικός μας σύμμαχος. Ή μήπως… το δεύτερό μας σπίτι;

Έχει πολλή πλάκα αν αναρωτηθεί κανείς ότι ένας μέσος οδηγός μπορεί να καλύψει αποστάσεις που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 3 γύρους γύρω από τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Θα μπορούσε ακόμα να φτάσει μέχρι το φεγγάρι και να γυρίσει πίσω 32 φορές! Είναι άξιο παρατήρησης λοιπόν ότι ένας μέσος άνθρωπος μπορεί να περάσει πάνω από 4 χρόνια της ζωής του μέσα στο αυτοκίνητο.

Σκέψου ότι θα μπορούσες κάθε 2-3 χρόνια να μιλάς με ευχέρεια μια νέα γλώσσα με τον χρόνο που περνάς στο αυτοκίνητο, αφού χρειάζονται περίπου 600-750 ώρες για να μάθει κανείς μια γλώσσα σε επίπεδο ευχέρειας. Σίγουρα ενδιαφέρον και μπαίνει στη to-do λίστα του χειμώνα.

Οπότε, που καταλήγουμε; Ότι για πολλούς το αυτοκίνητο έχει γίνει το δεύτερο σαλόνι μας. Εκεί θα ακούσουμε  τη μουσική που θέλουμε, τα αγαπημένα μας podcasts ή ραδιόφωνο, θα τραγουδήσουμε χωρίς ντροπή, θα κάνουμε brainstorming και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε με τα παιδιά όλων των ειδών τα θέματα, γιατί εκεί δεν μπορούν να ξεφύγουν για παράδειγμα από την ερώτηση «Πώς πέρασες στο σχολείο;».

Οπότε αυτό το «Back 2 Reality» γεννάει το επόμενο ερώτημα: Αφού περνάμε τόσες πολύτιμες ώρες σε αυτό τον χώρο, δεν αξίζει να κάνουμε λίγο πιο flex τη ζωή μας; Να μεταφέρουμε την ευελιξία που επιθυμούμε στην καθημερινότητα μας, ακόμα και στην επιλογή οχήματος;

Αφού περνάμε τόσες ώρες στο αυτοκίνητο… ας κάνουμε λίγο πιο flex τη ζωή μας με FlexCar leasing.

Το αυτοκίνητο είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι πια μόνο ένα μέσο μεταφοράς. Είναι ένας χώρος που πρέπει να προσαρμόζεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες μας. Η μόνη σταθερά στη ζωή είναι η αλλαγή. Οι ανάγκες μας, οι επιθυμίες μας, όλα αλλάζουν. Οπότε γιατί όχι και τα οχήματά μας;

Εδώ ακριβώς έρχεται η FlexCar. Ως η πρώτη εταιρεία ευέλικτου leasing στην Ελλάδα, η FlexCar κατανόησε από νωρίς αυτή τη δυναμική. Από το 2018, με μία πρωτοποριακή ιδέα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αποκτούμε και χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο, έκανε το leasing προσβάσιμο και ευέλικτο, σε αντίθεση με το παραδοσιακό, που απαιτεί προκαταβολή και μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

Το FlexCar leasing είναι απλό και έξυπνο. Με ένα μόνο μίσθωμα και χωρίς προκαταβολή, αποκτάμε το όχημα που μας ταιριάζει. Χωρίς να ξοδεύουμε ένα μεγάλο αρχικό ποσό, χωρίς την αγωνία της προκαταβολής, το ταξίδι μας ξεκινά με μια απλή, μηνιαία συνδρομή. Και το πιο σημαντικό; Χωρίς χρονικές δεσμεύσεις.

Αυτό είναι το κλειδί της φιλοσοφίας της FlexCar. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι γιατί οι ανάγκες μας αλλάζουν. Σήμερα χρειαζόμαστε ένα μικρό αστικό hatchback, αύριο ίσως ένα SUV για μια οικογενειακή εκδρομή, και μεθαύριο ένα ηλεκτρικό για την πόλη. Ή ίσως να αλλάξει η δουλειά μας και να θέλουμε ένα επαγγελματικό όχημα. Η FlexCar μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε το όχημα όποτε το επιθυμούμε, προσαρμοζόμενοι σε κάθε νέα συνθήκη. Παράλληλα, μας δίνει και τη δυνατότητα να αγοράσουμε το αυτοκίνητο που έχουμε ήδη, αν τελικά αποφασίσουμε ότι αυτό είναι το όχημα της ζωής μας.

Η AllInclusive ευκολία που κάνει τη διαφορά

Πέρα όμως από την ευελιξία, η FlexCar προσφέρει κάτι ακόμα πιο πολύτιμο: απόλυτη ξεγνοιασιά. Η υπηρεσία είναι premium και allinclusive, πράγμα που σημαίνει ότι με το μηνιαίο μίσθωμα μας καλύπτει για τα πάντα εκτός από το καύσιμο:

  • Όλες οι επισκευές και η συντήρηση: Χωρίς άγχος για τα service, τις βλάβες ή τα απρόοπτα έξοδα.
  • Η ασφάλιση: Η ασφάλεια είναι ήδη κανονισμένη και συμπεριλαμβάνεται.
  • Οι φόροι: Τέλη κυκλοφορίας και άλλα έξοδα, όλα έχουν καλυφθεί.
  • Η οδική βοήθεια: Σε περίπτωση ανάγκης, έχουμε πάντα στήριξη στον δρόμο.

Το μόνο λοιπόν που πληρώνουμε είναι το καύσιμο και απολαμβάνουμε το ταξίδι. Αυτό είναι το «Car-as-a-Service» που οραματίστηκε και υλοποίησε η FlexCar. Η ευκολία που μας προσφέρει, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι υποχρεώσεις είναι πολλές και ο χρόνος περιορισμένος.

Πώς λειτουργεί η ευελιξία; Σε 5 απλά βήματα

  1. Ανακαλύπτουμε την ευρεία γκάμα οχημάτων, από οικονομικά city cars έως επαγγελματικά van και ηλεκτρικά μοντέλα.
  2. Διαλέγουμε το όχημα που ταιριάζει απόλυτα με τις τρέχουσες ανάγκες μας, online ή με τη βοήθεια ενός ειδικού.
  3. Υποβάλλουμε τα απαραίτητα έγγραφα για την έγκριση.
  4. Πληρώνουμε ένα μόνο μίσθωμα – χωρίς προκαταβολή.
  5. Παραλαμβάνουμε το όχημά μας άμεσα και ξεκινάμε το ταξίδι.

Όσο για την εταιρεία είναι πλέον μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Με έναν ενεργό στόλο 13.000+ οχημάτων έχει παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία και Μεξικό. Με έσοδα που έφτασαν τα 70 εκατ. ευρώ σε μόλις 5 χρόνια και έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 300 εκατ. ευρώ από κορυφαίους επενδυτές (όπως η DataPoint Capital, Fasanara Capital, Seaya Ventures, VentureFriends, Frontline Ventures και Uni.Fund), η FlexCar αποτελεί ένα ελληνικό success story που απέδειξε ότι η καινοτομία και η πελατοκεντρική προσέγγιση μπορούν να αλλάξουν τον χάρτη μιας ολόκληρης βιομηχανίας.

Back 2 Reality, λοιπόν. Η πραγματικότητα είναι ότι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και οι ανάγκες μας συνεχώς αλλάζουν. Η παραδοσιακή αγορά άλλωστε ενός αυτοκινήτου, με τις μακροχρόνιες χρηματοδοτήσεις και τη δέσμευση για χρόνια, απλά δεν ταιριάζει πλέον στη δυναμική της σύγχρονης ζωής. Και επειδή ακριβώς το αυτοκίνητο μας είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, το να το κάνουμε πιο «flex» σημαίνει να επιλέγουμε μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας, τον προϋπολογισμό μας και το δικαίωμά μας να αλλάξουμε γνώμη. Σε αυτή τη νέα σεζόν, το πιο έξυπνο Back to School accessory δεν είναι μόνο ένα καλό σχολείο, αλλά η επιλογή να κινούμαστε πιο έξυπνα.

Περισσότερα μάθετε ΕΔΩ.

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα καθυστέρηση από Λευκωσία στη χρηματοδότηση

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Έως τον Μάιο του 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, για ειδικά σχολεία και ομάδες.

Σύνταξη
Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 25.09.25

Eurolife FFH: 3ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μια πρωτοβουλία-ορόσημο για τον ασφαλιστικό κλάδο υλοποιείται για άλλη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υπογραφή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύνταξη
Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028
Τα Νέα της Αγοράς 24.09.25

Η Stoiximan και ο Ολυμπιακός συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2028

Για τα επόμενα τρία χρόνια, η Stoiximan θα παραμείνει ο Κεντρικός Χορηγός στη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδοτώντας τη συνέχιση μιας στρατηγικής συνεργασίας που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.

Σύνταξη
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

