Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Κατέπεσε η κατηγορία περί τρομοκρατίας για τον Mo Chara – «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δήλωσε ο Ιρλανδός ράπερ
Music 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:35

«Αυτή η υπόθεση δεν είχε να κάνει με εμένα. Έχει να κάνει με τη Γάζα. Με το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις» δήλωσε ο Mo Chara των Kneecap μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η κατηγορία για τρομοκρατία σε βάρος του Liam Óg Ó hAnnaidh, γνωστός ως Μο Chara, απορρίφθηκε από το δικαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Chara, ένας εκ των τριών μελών του ραπ συγκροτήματος Kneecap από τη Βόρεια Ιρλανδία, βρέθηκε αντιμέτωπος με την κατηγορία της «στήριξης τρομοκρατικής οργάνωσης» τον Μάιο για την υποτιθέμενη επίδειξη σημαίας της μαχητικής οργάνωσης του Λιβάνου, Χεζμπολάχ, σε μια συναυλία πέρυσι.

Ο ράπερ αρνήθηκε την κατηγορία και την χαρακτήρισε πολιτικά υποκινούμενη.

«Θεωρώ ότι η διαδικασία δεν ξεκίνησε ορθά»

Ο Μο Chara — ο οποίος επίσης πρωταγωνίστησε στην ταινία «Kneecap», που κέρδισε το βραβείο BAFTA πέρυσι, μαζί με τους Móglaí Bap και DJ Próvaí — εμφανίστηκε στο Woolwich Crown Court την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

«Θεωρώ ότι η διαδικασία δεν ξεκίνησε ορθά», δήλωσε ο επικεφαλής δικαστής Paul Goldspring, επισημαίνοντας ότι δεν τηρήθηκε η «εξάμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος».

«Αυτή η υπόθεση δεν είχε να κάνει με εμένα, ούτε με οποιαδήποτε απειλή για το κοινό, ούτε με την ‘τρομοκρατία’, μια λέξη που χρησιμοποιεί η κυβέρνησή σας για να δυσφημίσετε τους ανθρώπους που καταπιέζετε»

«Η προθεσμία απαιτεί να έχει δοθεί η συγκατάθεση κατά τη στιγμή ή πριν από την έκδοση της εντολής. Συνεπώς, η κατηγορία είναι παράνομη και άκυρη και το δικαστήριο αυτό δεν έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση».

Η υπόθεση ξεκίνησε νωρίτερα φέτος, αφού η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε να μελετά βίντεο από μια συναυλία των Kneecap που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβριο, στην οποία κατηγόρησαν τον ράπερ ότι κυμάτιζε μια σημαία της Χεζμπολάχ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «τρομοκρατική οργάνωση» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έρευνα ήρθε αφού το συγκρότημα άρχισε να απασχολεί ιδιατέρως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί φώναξε συνθήματα ενάντια στη Θάτσερ και το ισραηλινό κράτος κατά την διάρκεια μιας εκρηκτικής εμφάνισης στο Coachella.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι Kneecap ήταν στη σκηνή, καταδίκασαν τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ και έδειξαν ένα μήνυμα που έγραφε «Fuck Israel. Free Palestine» (Γαμ@ το Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη).

«Είπαμε ότι θα σας πολεμήσουμε στο δικαστήριό σας και θα νικήσουμε»

Σε ανάρτηση του στο Instagram μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Mo Chara ευχαρίστησε τους δικηγόρους τους, ενώ εκτόξευσε πυρά προς πάσα (βρετανική) κατεύθυνση: «Αυτή η υπόθεση δεν είχε να κάνει με εμένα, ούτε με οποιαδήποτε απειλή για το κοινό, ούτε με την ‘τρομοκρατία’, μια λέξη που χρησιμοποιεί η κυβέρνησή σας για να δυσφημίσετε τους ανθρώπους που καταπιέζετε. Είχε πάντα να κάνει με τη Γάζα. Με το τι συμβαίνει αν τολμήσεις να μιλήσεις», ανέφερε.

«Ως Ιρλανδοί, γνωρίζουμε τι εστί καταπίεση, αποικιοκρατία, πείνα και γενοκτονία. Έχουμε υποφέρει και εξακολουθούμε να υποφέρουμε κάτω από την ‘αυτοκρατορία σας’. Οι προσπάθειές σας να μας φιμώσετε έχουν αποτύχει, γιατί εμείς έχουμε δίκιο και εσείς άδικο. Δεν θα σιωπήσουμε. Είπαμε ότι θα σας πολεμήσουμε στο δικαστήριό σας και θα νικήσουμε. Και το κάναμε. Αν κάποιος σε αυτόν τον πλανήτη είναι ένοχος τρομοκρατίας, αυτός είναι το βρετανικό κράτος. Λευτεριά την Παλαιστίνη! Tiocfaidh ár lá», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety & Guardian

