Φούρνοι: Κλείνουν λόγω ενεργειακού κόστους
Ελλάδα 26 Σεπτεμβρίου 2025

Φούρνοι: Κλείνουν λόγω ενεργειακού κόστους

«Υπό εξαφάνιση» οι παραδοσιακοί φούρνοι της γειτονιάς - Έχουν μπει λουκέτα σε περισσότερα από 1.500 αρτοποιεία την τελευταία 5ετία

Κατερίνα Ροββά
Σήμα κινδύνου εκπέμπει ένα από τα πιο ιστορικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, οι φούρνοι: Οι παραδοσιακοί φουρνάρηδες μιλούν για «αρτοποιεία υπό εξαφάνιση» και για «στραγγαλισμό» του φούρνου της γειτονιάς, κάνοντας λόγο για θέμα βιωσιμότητας του κλάδου.

«Η αχίλλειος πτέρνα για τα αρτοποιεία είναι η εκτόξευση του κόστους της ενέργειας» λέει ο Παναγιώτης Σαχινίδης

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, περισσότεροι από 1.500 φούρνοι έχουν κλείσει την τελευταία 5ετία σε ολόκληρη τη χώρα, «αριθμός που στατιστικά ξεπερνά ακόμα και τα λουκέτα της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου». Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, οι εξελίξεις θα είναι δραματικές, καθώς πολλοί από τους φούρνους που παραμένουν εν λειτουργία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, με το μέλλον τους να τίθεται εν αμφιβόλω.

«Η αχίλλειος πτέρνα για τα αρτοποιεία είναι η εκτόξευση του κόστους της ενέργειας» λέει στα «ΝΕΑ» ο Παναγιώτης Σαχινίδης, πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων και φούρναρης τα τελευταία 43 χρόνια σε μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1950. «Περάσαμε οικονομική κρίση, περάσαμε μνημόνια, περάσαμε την περίοδο της COVID και αντέξαμε. Πλέον, όμως, με την απελευθέρωση της ενέργειας, που μας έλεγαν ότι θα ήταν υπέρ όλων, έχουν γονατίσει τη βιοτεχνία.

Η δραματική αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει πλήξει ανεπανόρθωτα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας, απειλώντας ευθέως τη βιωσιμότητά τους. Μιλάμε για υπερδιπλασμό του κόστους για ρεύμα και αέριο» λέει. «Σκεφτείτε τι θα κάνει ένας φούρναρης που έχει ενοίκιο και προσωπικό να καλύψει. Πώς να μην κλείσει; Σήμερα τα περισσότερα κόκκινα δάνεια στον κλάδο οφείλονται στο κόστος της ενέργειας».

Αθέμιτος ανταγωνισμός

Το πρόβλημα έχει ενταθεί από την κυριαρχία των μεγάλων καταστημάτων που, ενώ δεν έχουν άδεια αρτοποιείου, πωλούν, μαζί με πληθώρα άλλων προϊόντων, και ψωμί. «Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο, εκτός από τα διαφυγόντα κέρδη που συνεπάγεται για εμάς, είναι και ζήτημα υγειονομικής φύσεως» λέει ο κ. Σαχινίδης.

«Κάναμε καταγγελία στους αρμόδιους φορείς για τη συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας με τη διάθεση ασυσκεύαστου ψωμιού σε πρατήρια άρτου, σε μανάβικα, σε παντοπωλεία και σε άλλα σημεία πώλησης. Το ψωμί δεν πλένεται, ούτε βράζεται για να το καθαρίσεις· όταν μεταφέρεται και διατίθεται «χύμα», χωρίς καμία προστασία, μετατρέπεται σε υγειονομική βόμβα για τον καταναλωτή. Και βέβαια αυτή η πρακτική αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των παραδοσιακών αρτοποιών» εξηγεί. «Το ψωμί παράγεται με αγώνα και εμείς είμαστε ο φάρος της γειτονιάς. Δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε είναι ότι πλέον ενισχύονται τα μεγάλα σχήματα και χάνεται ο δρόμος της γειτονιάς, ο μανάβης, ο φούρνος…».

Ο πρόεδρος των αρτοποιώνεπισημαίνει ότι ο κλάδος έχει καταβάλει αρκετές προσπάθειες για να βρεθούν λύσεις, χωρίς όμως να συναντήσουν ανταπόκριση.«Οι βιοτέχνες, και ειδικά οι κλάδος της αρτοποιίας, ένας από τους αρχαιότερους και πιο παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής βιοτεχνίας, έχουν άρρηκτη σχέση με τον κόσμο και αποτελούν θεμέλιο της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Για τον λόγο αυτόν έχουμε προσπαθήσει από μόνοι μας να προτείνουμε λύσεις. Οταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάναμε μια πρόταση στο υπουργείο Γεωργίας να σπείρουν οι έλληνες αγρότες σιτηρά και να δεσμευτούν οι αρτοποιοί της Αθήνας ότι θα προμηθεύονται από αυτά για να υπάρξει απεξάρτηση από τα ουκρανικά σιτηρά. Μάλιστα υπογράψαμε και μνημόνιο συνεργασίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Δεν εισακουστήκαμε» λέει.

«Επίσης, έχουμε προτείνει να φτιάξουμε μόνοι μας την πρώτη ενεργειακή κοινότητα. Η κοινότητα αυτή, στην οποία θα συμμετέχουν 50-200 μέλη μας, θα επενδύσει στη συλλογική παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, με τη μέθοδο του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια που θα παράγεται από ένα κοινό φωτοβολταϊκό πάρκο θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση των συμμετεχόντων αρτοποιών, μειώνοντας δραστικά τους λογαριασμούς τους και εξασφαλίζοντας ενεργειακή αυτονομία.Ενα κόστος του εξοπλισμού για αυτά τα φωτοβολταϊκά μπορεί να καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εχουμε κάνει σχετική παρέμβαση στη διαβούλευση για το Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο και αναμένουμε» εξηγεί ο Παναγιώτης Σαχινίδης. «Αν έχεις φτηνή ενέργεια, μπορείς να κρατήσεις τις θέσεις εργασίας και να κάνεις καλύτερες τιμές. Διαφορετικά απειλείται η ίδια την ύπαρξη των αρτοποιείων…».

Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων
Δημόσια Εκπαίδευση 26.09.25

600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων

Γιατί φέτος κηρύχθηκαν άγονα τόσα πολλά σχολικά δρομολόγια στα υπερτοπικά σχολεία; Μιλούν στο in εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΕΛ.ΑΣ: Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί – Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»
Η βασική προϋπόθεση 26.09.25

Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί - Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»

Πώς σχεδιάζονται από την ΕΛ.ΑΣ. οι ειδικές προσλήψεις για τον έλεγχο της παραβατικότητας σε καταυλισμούς των δυτικών προαστίων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας - Ποιο προσόν είναι απαραίτητο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους

Όλα δείχνουν ότι πίσω από το επεισόδιο βρίσκονται κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών - Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Σύνταξη
Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»

Νεκρές φάλαινες εντοπίστηκαν από το πρωί σε παραλίες της νότιας Κρήτης - Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει τον Μπαμπασίδη για το «ντουλάπι 12» η Τυχεροπούλου – Τι λέει για τις ιεραρχικές προσφυγές
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 25.09.25

Διαψεύδει τον Μπαμπασίδη για το «ντουλάπι 12» η Τυχεροπούλου - Τι λέει για τις ιεραρχικές προσφυγές

Δεύτερη ημέρα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση του Κυριάκου Μπαμπασίδη να προκαλεί την αντίδραση της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του
Ελλάδα 25.09.25

Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του

Οι Αρχές έκαναν έφοδο σε δικηγορικό γραφείο προχωρώντας στην κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών αρχείων σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και της υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύνταξη
«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
Ελλάδα 25.09.25

«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη

Ο νεαρός από τη Ρόδο είχε στείλει υβριστικά και απειλητικά μηνύματα μέσω Instagram στον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα των μεγάλων συλλαλητηρίων για τα Τέμπη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
Αλί Σαμπαντζί: Ο Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή
Ελλάδα 25.09.25

Λέρος: Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο δύο χρόνια πριν, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
Ελλάδα 25.09.25

Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό

Μία αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Μαρίσσας Λαιμού έζησε σε δημόσιο νοσοκομείο του Λονδίνου η κα Ζωηρού - Οι ομοιότητες πολλές, με την ίδια να λέει στο Live News πως εκείνη γλίτωσε καθαρά από τύχη.

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει
Πολιτική 26.09.25

Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει

Όσο και αν τώρα, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, είναι η ίδια που με δημόσιες τοποθετήσεις των πιο κεντρικών στελεχών της, έχει λάβει σαφή θέση σε πολύ ουσιαστικές πτυχές της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων
Δημόσια Εκπαίδευση 26.09.25

600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων

Γιατί φέτος κηρύχθηκαν άγονα τόσα πολλά σχολικά δρομολόγια στα υπερτοπικά σχολεία; Μιλούν στο in εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα
Δημοσκόπηση 26.09.25

Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου - Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου έχει να κάνει με τη διαφθορά που επί κυβερνήσεων της Νέα Δημοκρατίας, λένε τα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει αυξηθεί. Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Άδειο το πορτοφόλι πριν το τέλος του μήνα.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί – Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»
Η βασική προϋπόθεση 26.09.25

Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί - Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»

Πώς σχεδιάζονται από την ΕΛ.ΑΣ. οι ειδικές προσλήψεις για τον έλεγχο της παραβατικότητας σε καταυλισμούς των δυτικών προαστίων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας - Ποιο προσόν είναι απαραίτητο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου
Διχασμός 26.09.25

Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου

Εν μέσω διχασμού στο Ισραήλ, έρευνα καταγράφει ανησυχία της κοινής γνώμης για τη διεθνή θέση της χώρας και υπό όρους αποδοχή ενός παλαιστινιακού κράτους, στο πλαίσιο περιφερειακής συμφωνίας-«πακέτο»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ χαιρετίζει: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε
Χαιρετίζει 26.09.25

Τραμπ: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε

Για «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» κάνει λόγο ο Τραμπ, χαιρετίζοντας την απαγγελία κατηγοριών κατά του Κόμι, τις οποίες ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος είχε απαιτήσει δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης...

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε σφοδρή σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα
Περού 26.09.25

Φρικτό τροχαίο με τουλάχιστον 14 νεκρούς

«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα στην περιφέρεια Μοκέγουα του νότιου Περού.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο