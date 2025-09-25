magazin
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
25 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:50

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανεξάρτητα από το πόσο καυτή είναι η πολιτική κατάσταση, η σατυρική εκπομπή των Ματ Στόουν και Τρέι Πάρκερ είναι πάντα έτοιμη να χτυπήσει στο ευαίσθητο σημείο. Στις τρεις εβδομάδες που έχουν περάσει από τo τελευταίο επεισόδιο του South Park, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η δολοφονία του υπερσυντηρητικού «τραμπιστή» Τσάρλι Κερ πυροδότησε τις ήδη έντονες πολιτικές εντάσεις, με την κυβέρνηση Τραμπ και τους υποστηρικτές της να ξεκινούν μια εκστρατεία εκδίκησης που δεν έχει ξαναγίνει από την εποχή του Μακάρθι, δηλώνοντας, χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν αποτέλεσμα μιας ευρείας αριστερής συνωμοσίας.

Δεκάδες άτομα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα τιμωρήθηκαν για τα σχόλιά τους σχετικά με την κατάσταση, με πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα τον βραδινό παρουσιαστή, Τζίμι Κίμελ, η εκπομπή του οποίου αποσύρθηκε προσωρινά από την τηλεόραση, αφού ο επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, άσκησε πίεση στην μητρική εταιρεία Disney να προβεί σε αυτή την ενέργεια.

Μια ειδική περίπτωση 

Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή για να ταιριάξει μια κωμική σειρά κινουμένων σχεδίων σε όλα αυτά, αλλά το South Park είναι μια ειδική περίπτωση. Το πρώτο επεισόδιο της 27ης σεζόν περιστράφηκε γύρω από την πολιτικά υποκινούμενη ακύρωση του Στίβεν Κόλμπερτ, του άλλου παρουσιαστή νυχτερινής εκπομπής που ήταν επικριτικός απέναντι στον Τραμπ, ενώ το δεύτερο σατίριζε άμεσα τον Κερκ.

Πολλοί από τη δεξιά έχουν δηλώσει ότι το South Park είναι ηθικά συνένοχο στη δολοφονία του Κερκ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Κερκ χαιρέτισε την παρωδία (φτάνοντας στο σημείο να χρησιμοποιήσει την καρικατούρα του ως φωτογραφία προφίλ στο X).

Οι επαναλήψεις αυτού του επεισοδίου αποσύρθηκαν από το Comedy Central, αν και παραμένουν διαθέσιμες για streaming στο Paramount+.

Παρά το γεγονός ότι απέφυγε ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα της εποχής, το South Park έπεσε με τα μούτρα σε ένα άλλο, αντιμετωπίζοντας τελικά τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη μέσω εφαρμογών πρόβλεψης της τάσης της αγοράς

Ο Μπρένταν Καρ κινδυνεύει να «χάσει την ελευθερία του λόγου». Εικονογράφηση: Comedy Central

Τι έχει να πει το South Park για όλα αυτά;

Στη συνέχεια, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του Κερκ, ανακοινώθηκε ότι το νέο επεισόδιο του South Park θα αναβληθεί. Αυτό πυροδότησε εικασίες για λογοκρισία, αν και οι παραγωγοί της σειράς Ματ Στόουν και Τρέι Πάρκερ το αρνήθηκαν κατηγορηματικά, ισχυριζόμενοι ότι ήταν απλώς θέμα παράβασης του deadline (αποτέλεσμα του γνωστού σφιχτού προγραμματισμού τους).

Αν και αυτό φαίνεται ως μια πολύ βολική δικαιολογία, οι Πάρκερ και Στόουν δεν έχουν υποχωρήσει ποτέ από τις αντιπαραθέσεις στο παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, η εν λόγω αντιπαράθεση δεν ήταν ποτέ τόσο έντονη στο παρελθόν, ούτε τους άγγιξε τόσο προσωπικά. Το μεγάλο ερώτημα πριν από το νέο επεισόδιο ήταν: τι έχει να πει το South Park για όλα αυτά;

«Η απάντηση είναι… όχι κάτι που δεν περίμενες» σχολιάζει ο Zach Vasquez στον Guardian.

Ο Τραμπ συνεχίζει να προσπαθεί να πείσει τον Σατανά να κάνει έκτρωση, αλλά ο Μπρένταν Καρ δεν το επιτρέπει. Εικονογράφηση: Paramount+

Η γενοκτονία της Παλαιστίνης στις στοιχηματικές 

Το τελευταίο επεισόδιο, με τον προκλητικό τίτλο Conflict of Interest (Σύγκρουση Συμφερόντων) δεν κάνει καμία αναφορά στον Κερκ, αν και αντιμετωπίζει τις συνέπειες με έναν έμμεσο τρόπο. Σε μία από τις δύο κύριες ιστορίες, ο Τραμπ, αναστατωμένος από την επικείμενη γέννηση του ανίερου παιδιού του με τον Σατανά, στήνει μια σειρά από περίπλοκες παγίδες για να αναγκάσει τον Μπρέναν Καρ να κάνει έκτρωση, αλλά ο Καρ συνεχίζει να πέφτει σε αυτές.

Στο τέλος του επεισοδίου, ο Καρ, σοβαρά τραυματισμένος και με παράσιτο στον εγκέφαλο ως αποτέλεσμα τοξοπλάσμωσης από το γεγονός ότι θάφτηκε σε ένα βουνό από περιττώματα γάτας, κινδυνεύει να «χάσει την ελευθερία του λόγου του».

Παρά το γεγονός ότι απέφυγε ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα της εποχής, το South Park έπεσε με τα μούτρα σε ένα άλλο, αντιμετωπίζοντας τελικά τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη μέσω εφαρμογών πρόβλεψης της τάσης της αγοράς.

Ένα στοίχημα σε μία από τις πλατφόρμες – «Θα χτυπήσει η μαμά του Κάιλ τη Γάζα και θα καταστρέψει ένα παλαιστινιακό νοσοκομείο;» – μεγαλώνει τόσο πολύ που η μαμά του Κάιλ καταλήγει να πετάξει στο Ισραήλ για να το σταματήσει.

Μια φευγαλέα στιγμή κάθαρσης

Στο μεγαλύτερο μέρος του επεισοδίου, η οργή στρέφεται προς όλες τις πλευρές, με τον Κάιλ να φωνάζει θυμωμένα: «Οι Εβραίοι και οι Παλαιστίνιοι δεν είναι ποδοσφαιρικές ομάδες στις οποίες στοιχηματίζεις», και τη μητέρα του να διακηρύσσει: «Δεν είναι οι Εβραίοι εναντίον της Παλαιστίνης, είναι το Ισραήλ εναντίον της Παλαιστίνης!».

Ωστόσο, αυτή η οργή στοχεύει τελικά σε ένα συγκεκριμένο μέρος, με τη μαμά του Κάιλ να εισβάλλει στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και να φωνάζει: «Ποιος νομίζεις ότι είσαι, που σκοτώνεις χιλιάδες και ισοπεδώνεις γειτονιές, και μετά τυλίγεσαι στον Ιουδαϊσμό σαν να είναι κάποιο ασπίδα από την κριτική!».

Αν και η τιμωρία του Νετανιάχου δεν είναι τόσο σκατολογική όσο αυτή του Καρ, παρέχει ακόμα μια φευγαλέα στιγμή κάθαρσης.

«Αν και δεν είναι το πιο εξωφρενικό επεισόδιο της σεζόν, αυτό είναι ίσως το πιο αστείο, με τα γκαγκς που θυμίζουν Looney Toons και την επικράτηση της σκανδαλώδους καρικατούρας του Τζέι Ντι Βανς να προκαλούν πικρά γέλια» συνεχίζει ο Zach Vasquez στον Guardian και καταλήγει:

«Αν και το South Park αυτής της εβδομάδας δεν αντιμετώπισε το θέμα κατά μέτωπο, δεν υποχώρησε. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσει να επιτίθεται στον Τραμπ και τους κολλητούς του, ανεξάρτητα από το πόσο θα ανέβει η πολιτική θερμοκρασία».

*Το South Park είναι στο Paramount+.

*Με στοιχεία από theguardian.com

