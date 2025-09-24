newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ιράν: Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι εφικτή λέει ο Μακρόν – Ο χρόνος πιέζει
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:40

Ιράν: Μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι εφικτή λέει ο Μακρόν – Ο χρόνος πιέζει

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, πως η συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά είναι ακόμα εφικτή «για λίγες ακόμα ώρες».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συνήθειες: Τι κάνουμε καθημερινά και λέει πολλά για μας;

Συνήθειες: Τι κάνουμε καθημερινά και λέει πολλά για μας;

Spotlight

Μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και της Ε3 (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία), με την οποία θα αναβληθεί η επανεπιβολή κυρώσεων στην Τεχεράνη, είναι ακόμη εφικτή, όμως απομένουν μονάχα λίγες ώρες, δήλωσε απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Επαφίεται στο Ιράν να ανταποκριθεί στους νόμιμους όρους που θέσαμε» ανέφερε ο Μακρόν σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Διευκρίνισε ότι οι «απαιτήσεις» των Ευρωπαίων, στις οποίες δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουν είναι «η πλήρης πρόσβαση των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν», «η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα αποθέματα εμπλουτισμένων υλικών» και «η άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

To Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα λέει ο Μακρόν – Συμφωνεί το Ιράν

«Η θέση μας είναι σαφής: το Ιράν δεν θα πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» επέμεινε ο Μακρόν, υπενθυμίζοντας ότι επειδή η Τεχεράνη δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του 2015, η Ε3 ενεργοποίησε τη διαδικασία επανεπιβολής των κυρώσεων (snapback).

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ διεξάγονται διαπραγματεύσεις προκειμένου να μην επιστρέψουν οι κυρώσεις τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου.

Από το βήμα του ΟΗΕ ο Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε νωρίτερα ότι η χώρα του δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της Δύσης.  «Δεν επιδιώκουμε την κατασκευή πυρηνικών όπλων και δεν θα το κάνουμε κατόπιν εντολής των ηγετών μας και της θρησκευτικής μας αρχής», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ανέφερε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν τον Ιούνιο συνιστούσαν «σοβαρή προδοσία της διπλωματίας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΚΑΠ: Μάχη για το νέο «πακέτο» χρηματοδότησης – Αγρότες υπό πολιορκία

ΚΑΠ: Μάχη για το νέο «πακέτο» χρηματοδότησης – Αγρότες υπό πολιορκία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συνήθειες: Τι κάνουμε καθημερινά και λέει πολλά για μας;

Συνήθειες: Τι κάνουμε καθημερινά και λέει πολλά για μας;

Business
ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Το roadmap των έργων

ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Το roadmap των έργων

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων
Κόσμος 24.09.25

Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι πραγματοποιείται μία συνεχής συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια, με στόχο την επιστροφή των ομήρων

Σύνταξη
Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές
Ελευθερία του λόγου; 24.09.25

Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές

Συντηρητικοί influencers, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ, πιέζουν για επιστροφή συντηρητικών φωνών στα κοινωνικά δίκτυα. Υποστηρίζουν ότι με τους περιορισμούς για παραπληροφόρηση «φιμώνουν» δεξιές φωνές.

Σύνταξη
Μακρόν: Χωρίς διάθεση για επίτευξη ειρήνης ο Πούτιν – Η Ρωσία «αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη»
«Διακυβεύεται η ασφάλεια» 24.09.25

Μακρόν: Χωρίς διάθεση για επίτευξη ειρήνης ο Πούτιν – Η Ρωσία «αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη»

Συνέντευξη παραχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε γαλλικό ενημερωτικό μέσο, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και την στάση της Ρωσίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Κεκλεισμένων των θυρών 24.09.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξασφάλισαν τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
Κόσμος 24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
Χαμένη ευκαιρία 24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν
«Στρατηγικό έργο» 24.09.25

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Σύμφωνα με το Ιράν, το σχέδιο προβλέπει κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 γιγαβάτ.

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες
Κόσμος 24.09.25

Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ντάλας, σε εγκαταστάσεις της ICE, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα αεροδρόμια
Στη Βρετανία 24.09.25

Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση παραμένει σε εξέλιξη» αναφέρει η NCA, ενώ η Collins Aerospace προτρέπει τις αεροπορικές να συνεχίσουν για άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητου check-in

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια
Εργασιακό νομοσχέδιο 24.09.25

Το 13ωρο βλάπτει και το δημογραφικό: Πώς η υπερεργασία αποθαρρύνει τους νέους να κάνουν οικογένεια

Το εργασιακό νομοσχέδιο, που εισάγει το 13ωρο σε έναν εργοδότη, αυξάνει την εργασιακή εξουθένωση και βάζει στον πάγο...τα όνειρα των νέων για οικογένεια. Τι δηλώνει ο Γ. Αργείτης από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Νις – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 24.09.25

LIVE: Νις – Ρόμα

LIVE: Νις – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νις – Ρόμα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 24.09.25

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα
Europa League 24.09.25

Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα

Ο Τσέχος γκολκίπερ ήταν για μια ακόμη φορά ο MVP του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 65’, όμως έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι στο 70’ με τον Καμαρά της Μακάμπι και έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες στο τέλος.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Ανδρουλάκης: Κενά περιεχομένου τα αφηγήματα του πρωθυπουργού – «Καλούν νεκρούς και όχι τους ζωντανούς» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«'Ήρεμα νερά' και 'απομονωμένος' Ερντογάν υπάρχουν μόνο στην προπαγάνδα σας» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πυρά στο Μαξίμου

Σύνταξη
HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA
LGBTQI+ 24.09.25

HΠΑ: Αντισυνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για την «ιδεολογία του φύλου» στις τέχνες για το NEA

Το διάταγμα όριζε ότι «ομοσπονδιακοί πόροι δεν θα χρησιμοποιούνται για την προώθηση της ιδεολογίας του φύλου», την οποία η διοίκηση Τραμπ όριζε ως «την εσφαλμένη άποψη ότι οι άνδρες μπορούν να ταυτίζονται και να γίνονται γυναίκες και αντίστροφα»

Σύνταξη
Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της
Ελλάδα 24.09.25

Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο στάβλο – Τι είπε στη δεύτερη κατάθεση ο γιος της

Για δεύτερη φορά μέσα λίγες ημέρες κλήθηκε να δώσει κατάθεση ο γιος της 62χρονης που είχε θάψει για χρόνια την μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της σε χωριό στη Βοιωτία. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο γιος της 62χρονης δήλωσε πως η μητέρα του φρόντιζε […]

Σύνταξη
Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων
Κόσμος 24.09.25

Νετανιάχου: Σε εξέλιξη στρατιωτικό-διπλωματική προσπάθεια για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζει ότι πραγματοποιείται μία συνεχής συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια, με στόχο την επιστροφή των ομήρων

Σύνταξη
ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρωτιά για τους Βοιωτούς στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson
Ποδόσφαιρο 24.09.25

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρωτιά για τους Βοιωτούς στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson

O Λεβαδειακός είναι... ασταμάτητος στο ξεκίνημα της σεζόν 2025-26! Πήρε μια ακόμη μεγάλη νίκη, αυτή τη φορά με 2-1 επί της ΑΕΛ στη Λάρισα, αποτέλεσμα που τον φέρνει στην 1η θέση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός
Βουλή 24.09.25

Σωκράτης Φάμελλος σε κυβέρνηση: «Αν δεν παραιτηθείτε γρήγορα θα σας παραιτήσει ο ελληνικός λαός

Λάβρος κατά της κυβέρνησης εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]
Ελλάδα 24.09.25

ΑΑΔΕ: Δυο χτυπήματα σε λαθραία ποτά και σε παράνομα εργαστήρια απόσταξης [βίντεο]

Η ΑΑΔΕ ανακάλυψε σε λίγες ημέρες τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας τέλος σε δύο οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής.

Σύνταξη
Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή
Φαμίλια 24.09.25

Μάθιου ΜακΚόναχι - H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή

Ο Μάθιου είχε αποκαλύψει στις αναμνήσεις του ότι ο πατέρας του, Τζέιμς ΜακKόναχι, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε μετά από σεξουαλική επαφή με τη μητέρα του ηθοποιού, Μαίρη «Κέι» Καθλίν ΜακΚέιμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται
Πολιτική 24.09.25

Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά και την εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή
Ελλάδα 24.09.25

Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή

Όλα όσα έγιναν στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων για την επικοινωνία με το παιδί του μέσα από τις φυλακές - Στο in οι δικηγόροι των δύο πλευρών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν
Διπλωματία 24.09.25

Γεραπετρίτης: Δεν σταματά ο ελληνοτουρκικός διάλογος - Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Αυτό που έχουμε καταφέρει με την Τουρκία είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, είπε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι
On Field 24.09.25

Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Ιρανός στράικερ είναι on fire από τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για μια πολύ παραγωγική σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο