Μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και της Ε3 (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία), με την οποία θα αναβληθεί η επανεπιβολή κυρώσεων στην Τεχεράνη, είναι ακόμη εφικτή, όμως απομένουν μονάχα λίγες ώρες, δήλωσε απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Επαφίεται στο Ιράν να ανταποκριθεί στους νόμιμους όρους που θέσαμε» ανέφερε ο Μακρόν σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Διευκρίνισε ότι οι «απαιτήσεις» των Ευρωπαίων, στις οποίες δεν πρόκειται να υπαναχωρήσουν είναι «η πλήρης πρόσβαση των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν», «η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα αποθέματα εμπλουτισμένων υλικών» και «η άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

I met with Iranian President @drpezeshkian on the sidelines of the United Nations General Assembly. First and foremost, I reiterated my demand: Cécile Kohler, Jacques Paris, and Lennart Monterlos — state hostages arbitrarily detained in Iran… pic.twitter.com/L0veei8jE4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 24, 2025

To Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα λέει ο Μακρόν – Συμφωνεί το Ιράν

«Η θέση μας είναι σαφής: το Ιράν δεν θα πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα» επέμεινε ο Μακρόν, υπενθυμίζοντας ότι επειδή η Τεχεράνη δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του 2015, η Ε3 ενεργοποίησε τη διαδικασία επανεπιβολής των κυρώσεων (snapback).

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ διεξάγονται διαπραγματεύσεις προκειμένου να μην επιστρέψουν οι κυρώσεις τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου.

Από το βήμα του ΟΗΕ ο Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε νωρίτερα ότι η χώρα του δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της Δύσης. «Δεν επιδιώκουμε την κατασκευή πυρηνικών όπλων και δεν θα το κάνουμε κατόπιν εντολής των ηγετών μας και της θρησκευτικής μας αρχής», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ανέφερε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν τον Ιούνιο συνιστούσαν «σοβαρή προδοσία της διπλωματίας».