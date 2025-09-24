Φαγητό στη δουλειά: Τι να παίρνω μαζί για πρωινό;
Το φαγητό στη δουλειά είναι ένα ζήτημα που "καίει" τους περισσότερους - Βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές για το πρωινό σας.
- Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
- Γερμανίδα βουλευτής γράφει ιστορία αγορεύοντας στη Βουλή με το μωρό αγκαλιά
- «Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
- Συνελήφθη 75χρονη που διατηρούσε τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη 20 χρόνια
Η ισορροπημένη διατροφή είναι απαραίτητη για να είμαστε αλλά και να νιώθουμε καλά. Τα υγιεινά γεύματα τόσο στο σπίτι όσο και στη δουλειά, είναι το «κλειδί» για να αποδίδουμε καθημερινά και να έχουμε σταθερή ενέργεια καθ’όλη τη διάρκεια της μέρας, παρά τις πολλές υποχρεώσεις. Για να τα καταφέρουμε λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε και το φαγητό στη δουλειά, ξεκινώντας από το πρωινό.
Αν και πολύτιμο, πολλοί το παραλείπουν. Ίσως όμως, έχει έρθει η στιγμή να το ξανασκεφτείτε. Το πρωινό αναπληρώνει τη γλυκόζη και τα θρεπτικά συστατικά του σώματoς μετά την νυχτερινή νηστεία, ενισχύοντας την ενέργεια, βελτιώνοντας τη συγκέντρωση και βοηθώντας ενδεχομένως στη διαχείριση του βάρους, αποτρέποντας την υπερκατανάλωση τροφής αργότερα.
Φαγητό στην δουλειά; Ξεκινήστε από το πρωινό
Για το πρωινό σας στη δουλειά, μπορείτε να επιλέξετε έναν συνδυασμό πρωτεϊνών, φυτικών ινών και καλών λιπαρών, που θα σας χαρίσει πολύτιμη και σταθερή ενέργεια ενώ θα εντείνει και το αίσθημα του κορεσμού, για να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερο.
Εξαιρετικές επιλογές περιλαμβάνουν πλιγούρι βρώμης με μούρα και ξηρούς καρπούς ή overnight oats, που θα φτιάξετε από το προηγούμενο βράδυ, και μπορείτε να τα μεταφέρετε είτε σε ένα δοχείο φαγητού θερμός είτε σε ένα γυάλινο βαζάκι, γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά με κομμάτια φρούτου, αυγά, (όπως ομελέτα, βραστά αυγά ή μάφινς) που μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε στο δοχείο φαγητού σας, φρυγανισμένο ψωμί στη τοστιέρα με αβοκάντο ή smoothies με φρούτα, σπανάκι και πρωτεΐνες, που μπορείτε εύκολα να φτιάξετε στο μπλέντερ το πρωί λίγο πριν ξεκινήσετε για τη δουλειά σας.
Εκτός από το θερμός σας με το νερό και τον καφέ σας, μπορείτε επίσης να έχετε μαζί σας βραστά αυγά, φρούτα ή και σπιτικές μπάρες δημητριακών.
Desk-friendly επιλογές
- Τοστ με αβοκάντο: Προσθέστε λίγο αλάτι, πιπέρι ή ένα αυγό ποσέ για επιπλέον πρωτεΐνη.
- Ξηροί καρποί και βούτυρο ξηρών καρπών: Εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και καλών λιπαρών, ιδανικές επιλογές για σνακ ή για έξτρα προσθήκη σε άλλα πιάτα.
- Τοστ ολικής άλεσης: Καλή βάση για διάφορες γαρνιτούρες, από αβοκάντο και αυγά μέχρι βούτυρο ξηρών καρπών και φρούτα.
- Συμπληρωματικό υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του
- Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα – Νεκρός μαθητής που παρασύρθηκε από όχημα γυρνώντας από το σχολείο
- Greece Weighs Lockdown Measures Amid Rising Sheep Pox Cases
- BHMAGAZINO: Ο Τόμας Οστερμάιερ σε μια αποκλειστική συνέντευξη
- Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
- Μεντιλίμπαρ: «Να εκμεταλλεύονται όλοι τις ευκαιρίες τους – Προπονήθηκαν Ροντινέι και Ζέλσον»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις