Φαγητό στη δουλειά: Τι να παίρνω μαζί για πρωινό;

Η ισορροπημένη διατροφή είναι απαραίτητη για να είμαστε αλλά και να νιώθουμε καλά. Τα υγιεινά γεύματα τόσο στο σπίτι όσο και στη δουλειά, είναι το «κλειδί» για να αποδίδουμε καθημερινά και να έχουμε σταθερή ενέργεια καθ’όλη τη διάρκεια της μέρας, παρά τις πολλές υποχρεώσεις. Για να τα καταφέρουμε λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε και το φαγητό στη δουλειά, ξεκινώντας από το πρωινό.

Αν και πολύτιμο, πολλοί το παραλείπουν. Ίσως όμως, έχει έρθει η στιγμή να το ξανασκεφτείτε. Το πρωινό αναπληρώνει τη γλυκόζη και τα θρεπτικά συστατικά του σώματoς μετά την νυχτερινή νηστεία, ενισχύοντας την ενέργεια, βελτιώνοντας τη συγκέντρωση και βοηθώντας ενδεχομένως στη διαχείριση του βάρους, αποτρέποντας την υπερκατανάλωση τροφής αργότερα.

Φαγητό στην δουλειά; Ξεκινήστε από το πρωινό

Για το πρωινό σας στη δουλειά, μπορείτε να επιλέξετε έναν συνδυασμό πρωτεϊνών, φυτικών ινών και καλών λιπαρών, που θα σας χαρίσει πολύτιμη και σταθερή ενέργεια ενώ θα εντείνει και το αίσθημα του κορεσμού, για να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερο.

Εξαιρετικές επιλογές περιλαμβάνουν πλιγούρι βρώμης με μούρα και ξηρούς καρπούς ή overnight oats, που θα φτιάξετε από το προηγούμενο βράδυ, και μπορείτε να τα μεταφέρετε είτε σε ένα δοχείο φαγητού θερμός είτε σε ένα γυάλινο βαζάκι, γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά με κομμάτια φρούτου, αυγά, (όπως ομελέτα, βραστά αυγά ή μάφινς) που μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε στο δοχείο φαγητού σας, φρυγανισμένο ψωμί στη τοστιέρα με αβοκάντο ή smoothies με φρούτα, σπανάκι και πρωτεΐνες, που μπορείτε εύκολα να φτιάξετε στο μπλέντερ το πρωί λίγο πριν ξεκινήσετε για τη δουλειά σας.

Εκτός από το θερμός σας με το νερό και τον καφέ σας, μπορείτε επίσης να έχετε μαζί σας βραστά αυγά, φρούτα ή και σπιτικές μπάρες δημητριακών.

Desk-friendly επιλογές