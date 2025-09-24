Συνελήφθη 14χρονος εξωσχολικός που φωτογράφισε 9χρονο μαθητή στις τουαλέτες του σχολείου στο Γαλάτσι
Η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε την Αστυνομία που εντόπισε τον 14χρονο - Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα
- Πέθανε η εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου Καβάλας και είχε γίνει viral στο TikTok
- Βουβός πόνος στην κηδεία της 59χρονης που έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο από τον ίδιο της τον αδελφό
- Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή
- Αυστηρότερες οι προδιαγραφές για τα ακίνητα τύπου Airbnb – Τι αναφέρει η εγκύκλιος
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στο 1ο Δημοτικό Σχολείο στο Γαλάτσι με έναν 14χρονο εξωσχολικό να συλλαμβάνεται μετά από καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο 14χρονος μπήκε μέσα στο σχολείο με το πρόσχημα ότι ήθελε να συναντήσει κάποιον μαθητή.
Μπήκε στις τουαλέτες
Αν και του ζητήθηκε να αποχωρήσει ο νεαρός κατάφερε να μπει στις τουαλέτες του σχολείου όπου εκεί φωτογράφισε με κινητό τηλέφωνο ημίγυμνο έναν εννιάχρονο μαθητή.
Στη συνέχεια βγήκε στο προαύλιο και επιδείκνυε τις φωτογραφίες σε άλλα παιδιά.
Το περιστατικό αναφέρθηκε στη διευθύντρια του σχολείου, η οποία κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.
Έσβησε τις φωτογραφίες
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΖΗΤΑ και εντόπισαν τον 14χρονο ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου όπου και συνελήφθη.
Στον έλεγχο που έγινε στο κινητό του τηλέφωνο δεν εντοπίστηκε καμία φωτογραφία, ένδειξη ότι είχε διαγράψει αρχεία από συσκευή.
Ο 14χρονος αναμένεται αύριο Πέμπτη (25/9) να οδηγηθεί στο εισαγγελέα με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων.
- ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Ο Καλοσκάμης της έδωσε το τρίποντο
- Ελλάδα: Επιβεβαιωμένα 87 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 7 θάνατοι
- ΚΚΕ για την επίθεση κατά του «Global Sumud Flotilla»: Η ελληνική κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα
- Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή
- Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου απαντά στον Σαλάτα και ανεβάζει το θερμόμετρο κατακόρυφα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις