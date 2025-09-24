Συνελήφθη 14χρονος εξωσχολικός που φωτογράφισε 9χρονο μαθητή στις τουαλέτες του σχολείου στο Γαλάτσι

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι στο 1ο Δημοτικό Σχολείο στο Γαλάτσι με έναν 14χρονο εξωσχολικό να συλλαμβάνεται μετά από καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο 14χρονος μπήκε μέσα στο σχολείο με το πρόσχημα ότι ήθελε να συναντήσει κάποιον μαθητή.

Μπήκε στις τουαλέτες

Αν και του ζητήθηκε να αποχωρήσει ο νεαρός κατάφερε να μπει στις τουαλέτες του σχολείου όπου εκεί φωτογράφισε με κινητό τηλέφωνο ημίγυμνο έναν εννιάχρονο μαθητή.

Στη συνέχεια βγήκε στο προαύλιο και επιδείκνυε τις φωτογραφίες σε άλλα παιδιά.

Το περιστατικό αναφέρθηκε στη διευθύντρια του σχολείου, η οποία κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.

Έσβησε τις φωτογραφίες

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΖΗΤΑ και εντόπισαν τον 14χρονο ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου όπου και συνελήφθη.

Στον έλεγχο που έγινε στο κινητό του τηλέφωνο δεν εντοπίστηκε καμία φωτογραφία, ένδειξη ότι είχε διαγράψει αρχεία από συσκευή.

Ο 14χρονος αναμένεται αύριο Πέμπτη (25/9) να οδηγηθεί στο εισαγγελέα με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων.