ΗΠΑ: Καταδικάστηκε για όλες τις κατηγορίες ο δεύτερος επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ

Ο 59χρονος Ράιαν Ρουθ, ο οποίος κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο τότε πρώην πρόεδρος έπαιζε γκολφ στο γήπεδό του στη Φλόριντα στις 15 Σεπτεμβρίου του 2024 – η δεύτερη απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας – κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, όπως ανέφερε το αμερικανικό τμήμα του CNN.

Ο Ρουθ, ο οποίος εκπροσώπησε τον εαυτό του στην ομοσπονδιακή δίκη του στο Φορτ Πιρς της Φλόριντα, αντιμετώπιζε πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα δολοφονίας σημαντικού προεδρικού υποψηφίου, επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό, κατοχή πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών ως εγκληματίας και κατοχή πυροβόλου όπλου με διαγραμμένο σειριακό αριθμό.

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Ρουθ δημιούργησε μια «φωλιά ελεύθερου σκοπευτή» (σ.σ. καμουφλαρισμένη θέση) κοντά στο έκτο γήπεδο του Trump International Golf Club, αλλά δεν πυροβόλησε ποτέ τον Τραμπ. Οι ένορκοι συσκέφθηκαν για λιγότερο από τρεις ώρες πριν εκδώσουν την ετυμηγορία.

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απόπειρα κατά του Τραμπ

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την υπόθεση την Παρασκευή, αφού κάλεσαν 38 μάρτυρες. Σχεδόν δύο εβδομάδες μαρτυριών και εκατοντάδες αποδεικτικά στοιχεία κορυφώθηκαν με τον τελευταίο μάρτυρα, ο οποίος συνέθεσε το πώς ο Ρουθ φέρεται να «παρακολουθούσε» τον Τραμπ και να συλλέγει «φυσικά και ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία».

Η Κίμπερλι ΜακΓκρίβι, ειδική πράκτορας του FBI, επικεντρώθηκε στα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν μεταξύ 14 Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου 2024, τα οποία οδήγησαν στην υποτιθέμενη απόπειρα δολοφονίας. Οι εισαγγελείς εξέτασαν ένα βουνό αποδεικτικών στοιχείων με την ΜακΓκρίβι στο εδώλιο, συμπεριλαμβανομένων αρχείων κλήσεων, μηνυμάτων κειμένου, τραπεζικών αρχείων και βίντεο παρακολούθησης.

Επισημαίνοντας τα αρχεία κινητών τηλεφώνων που φέρεται να προέρχονται από τα μη δηλωμένα («πακιστανικά») τηλέφωνα του Ρουθ, ο μάρτυρας ανέφερε κλήσεις και μηνύματα κειμένου που φέρεται να έστειλε ο Ρουθ για να κανονίσει την αγορά του τουφεκιού.

Η κατόπτευση του χώρου

Η μάρτυρας του FBI είπε στην ένορκη επιτροπή ότι τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου έδειχναν ότι ο Ρουθ βρισκόταν «στην περιοχή» του γκολφ κλαμπ για εβδομάδες πριν από το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένης της 2ας Σεπτεμβρίου για 16 ώρες, ξεκινώντας από τις 4 π.μ.

Ένας λογαριασμός Google σε ένα από τα φερόμενα «τηλέφωνα μιας χρήσης» του Ρουθ έδειξε ότι έψαξε για «τις επερχόμενες συγκεντρώσεις του Trump» και «κάμερες κυκλοφορίας στο Παλμ Μπιτς», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Το σχέδιο διαφυγής και ο αποχαιρετισμός στα παιδιά του

Η κυβέρνηση παρουσίασε επίσης το φερόμενο σχέδιο διαφυγής του Ρουθ: πολλές πινακίδες κυκλοφορίας, τρία ψευδώνυμα και αναζητήσεις στο Google για «οδηγίες προς το αεροδρόμιο του Μαϊάμι» και «πτήσεις προς το Μεξικό».

Τα μηνύματα κειμένου φέρεται να δείχνουν ότι είπε σε έναν φίλο του στο Μεξικό: «Ίσως σε δω τη Δευτέρα», την ημέρα μετά το φερόμενο σχέδιό του να πυροβολήσει τον Τραμπ. Άλλες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, περιλάμβαναν «νοσοκομεία στην περιοχή» και οδηγίες για «πώς να φτιάξεις έναν αιμοστατικό επίδεσμο».

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, λιγότερο από μία ώρα πριν οι αρχές αναφέρουν ότι ο Ρουθ επρόκειτο να ανοίξει πυρ εναντίον του Τραμπ, έστειλε μηνύματα στα τρία του παιδιά. Στην κόρη του Σάρα στις 12:55 μ.μ.: «Σ’ αγαπώ πολύ, είσαι η καλύτερη κόρη». Στον γιο του Άνταμ στις 12:56 μ.μ.: «Είσαι φοβερός φίλε, σ’ αγαπώ πολύ». Στον γιο του Όριν, επίσης στις 12:56 μ.μ.: «Σ’ αγαπώ πολύ, φίλε. Είσαι τόσο λαμπρός». Με τον Όριν να απαντά «Κι εγώ σ’ αγαπώ, μπαμπά. Τι συμβαίνει; Όλα εντάξει;».

Ο Ρουθ συνελήφθη καθώς έφευγε προς τα βόρεια από τον αυτοκινητόδρομο 95 της Φλόριντα περίπου μία ώρα αργότερα.

Είσαι ένας Αμερικανός ήρωας

Ο αυτόπτης μάρτυρας Τόμι ΜακΓκι κατέθεσε επίσης για λογαριασμό της κυβέρνησης. Είπε στην ένορκη επιτροπή ότι είδε έναν «αγχωμένο και αναστατωμένο» άντρα να φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος και αποφάσισε να τον ακολουθήσει.

Φωτογράφησε το μαύρο Nissan Xterra του και σημείωσε επίσης τον αριθμό της πινακίδας του. Ο ΜακΓκι ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες σταμάτησαν το αυτοκίνητο του Ρουθ περίπου 45 λεπτά βόρεια, στον αυτοκινητόδρομο 95. Ο ΜακΓκι μεταφέρθηκε αργότερα στον τόπο του εγκλήματος για να τον αναγνωρίσει.

Κατά την αντεξέταση, ο Ρουθ είπε στον ΜακΓκι: «Είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι ο ήρωάς μου. Είσαι ένας Αμερικανός ήρωας».

Οι τελικές αγορεύσεις επικεντρώνονται στην πρόθεση

Κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεων την Τρίτη, τόσο οι εισαγγελείς όσο και ο κατηγορούμενος επικεντρώθηκαν στην πρόθεση. «Ακόμα κι αν δεν σκότωσε τον Τραμπ, ήθελε να το κάνει», είπε ο εισαγγελέας Κρις Μπράουν στους ενόρκους. Πρόσθεσε ότι ο Ρουθ «παρακολουθούσε και καταδίωκε εμμονικά το θύμα του» και σχεδίαζε την υποτιθέμενη απόπειρα δολοφονίας «μεθοδικά και εμμονικά».

Ο κατηγορούμενος, στην τελική αγόρευσή του, ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία «ποτέ δεν επρόκειτο να συμβεί». Ο Ρουθ είπε: «Εάν η απόπειρα δολοφονίας δεν πραγματοποιήθηκε, δεν αποτελεί απόπειρα». «Δεν υπήρχε πρόθεση», είπε στους ενόρκους.

Η τελική αγόρευση του Ρουθ διακόπηκε από την δικαστή Αϊλίν Κάνον τουλάχιστον 10 φορές, καθώς παρέκκλινε από τα όρια των αποδεικτικών στοιχείων και των κατηγοριών. Η δικαστής του είπε να «συνεχίσει» πολλές φορές.

Στην αντίκρουση, η εισαγγελία υπενθύμισε στους ενόρκους ότι το έγκλημα δεν χρειάζεται να «ολοκληρωθεί» για να καταδικαστεί η απόπειρα δολοφονίας – «κανείς δεν χρειάζεται να πυροβοληθεί», είπε ο εισαγγελέας Τζον Σίπλεϊ.

Οι μάρτυρες αμφισβήτησαν την ικανότητα του όπλου να πυροβολήσει

Ο Ρουθ είχε σκεφτεί να καταθέσει για την υπεράσπισή του, αλλά κάλεσε τρεις μάρτυρες, μεταξύ των οποίων δύο φίλους και έναν πρώην ελεύθερο σκοπευτή των πεζοναυτών, τον Μάικλ ΜακΚλέι. Ο ΜακΚλέι είπε στην ένορκη επιτροπή ότι το τουφέκι SKS που οι αρχές ισχυρίζονται ότι βρήκαν στον τόπο του εγκλήματος μπλόκαρε δύο φορές, αφού πυροβόλησε μόνο μία φορά.

Οι εισαγγελείς αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό για την ικανότητα του όπλου κατά την αντεξέταση του μάρτυρα, σημειώνοντας ότι ο ΜακΚλέι είχε δοκιμάσει το όπλο επτά μήνες μετά το περιστατικό στο Trump International Golf Club στο West Palm Beach. Οι εισαγγελείς σημείωσαν επίσης ότι μέχρι τότε το όπλο είχε υποστεί επεξεργασία με οξύ για να αποκατασταθεί ο σειριακός αριθμός.

Όταν η κατάθεση του Ρουθ έφτασε σε θέματα όπως η φερόμενη χρήση ναρκωτικών από τον ίδιο και τους μάρτυρες υπεράσπισής του, ο δικαστής παρενέβη, λέγοντάς του: «Σας έχω δώσει μεγάλη ελευθερία. Τα ναρκωτικά και τα τσιγάρα δεν έχουν σχέση με την υπόθεση. Θα σας ζητήσω να ολοκληρώσετε την άμεση εξέταση αυτού του μάρτυρα».

Αφού ο πατέρας της τελείωσε την υπεράσπισή του χωρίς να δώσει μαρτυρία, η κόρη του Ρουθ, Σάρα, είπε στο CNN: «Νιώθω ότι πραγματικά δεν είχε άλλη επιλογή. Αφού είδε πόσο στημένο είναι, γιατί να βάλει τον εαυτό του σε αυτή τη θέση, ξέρεις, θα ήταν ηλίθιο. Είναι προφανές ότι όλα είναι στημένα και είναι όλα μαλακίες».