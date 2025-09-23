Βρεφική διατροφή: Τι περιλαμβάνει ανάλογα με την ηλικία του βρέφους

Η βρεφική διατροφή μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές ποσότητες μητρικού γάλακτος, φόρμουλας και στερεάς τροφής ανάλογα με την ηλικία, το μέγεθος και την όρεξη του μωρού.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί τους περισσότερους νέους γονείς, μιας και η σωστή διατροφή κατά τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής του είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σωματική και πνευματική του ανάπτυξη.

Ενώ η συμβουλή του παιδιάτρου μπορεί να σας δώσει μια πιο προσωποποιημένη κατεύθυνση για το μωρό σας, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει όλα όσα πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή του ανάλογα με την ηλικία του.

Βρεφική διατροφή ανά μήνα

Μέχρι το πρώτο του έτος, το γάλα παραμένει η κύρια τροφή ενώ την σταδιακή εισαγωγή τροφών, το μωράκι σας θα δοκιμάζει και θα εξοικειώνεται με ολοένα και περισσότερα φαγητά.

Από 0-6 μηνών

Όπως αναφέρει το USDA, από την γέννηση έως και τους 6 μήνες περίπου, καλό θα ήταν να ταϊζετε το μωρό με μητρικό γάλα. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε βρεφική φόρμουλα, εμπλουτισμένη με όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά και λιπαρά οξέα, που είναι απαραίτητα για την υγιή ανάπτυξη των βρεφών, καλύπτοντας τις ειδικές διατροφικές τους ανάγκες.

Στους 5-6 μήνες

Περίπου γύρω στους 5 με 6 μήνες, οι παιδίατροι συνιστούν την σταδιακή εισαγωγή στερεών τροφών στη διατροφή του μωρού. Περίπου εκείνη την περίοδο, το μωράκι σας θα σας δίνει σημάδια ότι είναι έτοιμο για στερεή τροφή, θα μπορεί για παράδειγμα να ελέγχει το κεφάλι και το λαιμό του, να κάθεται όρθιο μόνο του ή με υποστήριξη και να φέρνει αντικείμενα στο στόμα του.

Ωστόσο, η εισαγωγή θα πρέπει να γίνει με προσοχή και να αποφύγετε ξηρούς καρπούς, σπόρους, καραμέλες, σταφύλια, ποπ κορν και φυστικοβούτυρο. Ο θηλασμός ή η φόρμουλα θα συνεχίζεται παράλληλα.

Στους 7-8 μήνες

Ορισμένα βρέφη μπορούν να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες φτάνοντας σε αυτό το ηλικιακό ορόσημο. Το πρόγραμμά θα μπορούσε για παράδειγμα να διαμορφωθεί ως εξής: θηλασμός ή φόρμουλα με το μπιμπερό του, με δύο γεύματα τη μέρα, ένα με φρούτα και ένα με σπιτικό ζωμό λαχανικών.

Τροφές όπως φρούτα, λαχανικά, μακαρόνια και τραχανάς ενδείκνυνται για αυτήν την περίοδο.

Στους 9-10 μήνες

Περίπου σε αυτήν την ηλικία, οι παιδίατροι συνιστούν τα βρέφη να δοκιμάζουν τρόφιμα, όπως αυγό, όσπρια, ψάρι, γιαούρτι και κρέας, εάν δεν έχει ήδη εισαχθεί. Όσο για τον αριθμό των γευμάτων, για ένα μωρό 9 μηνών μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός με κάποια σνακ ενδιάμεσα στα βασικά γεύματα.

Οι ποσότητες παραμένουν μικρές ενώ προσφέρουμε γάλα (θηλασμός ή μπιμπερό) κανονικά όταν το ζητήσει. Όσο θα μεγαλώνει, θα αυξάνονται σταδιακά και οι διατροφικές του ανάγκες ενώ πρόκειται για την ιδανική περίοδο για να το εξοικειώσετε και με υγιή διατροφικά μηνύματα και πρότυπα.

Από 9-12 μηνών

Σε αυτήν την φάση, το μωρό μπορεί να τρώει μια ποικιλία τροφίμων, όπως φρούτα και λαχανικά, κρέατα και πρωτεϊνούχες τροφές, αμυλούχες τροφές και σνακ, παράλληλα με τον θηλασμό ή τη φόρμουλα. Το μωρό μπορεί να αλλάξει και σε επιτραπέζια τροφή, θα τρέφεται μόνο του καθισμένο στο καρεκλάκι φαγητού και θα χρησιμοποιεί κουτάλι ή κύπελλο.

Από 12+ μηνών

Όταν το μωρό σας κλείσει το πρώτο έτος της ζωής του, τότε πιθανότατα είναι έτοιμο να απολαύσει μαζί σας αρκετές τροφές από αυτές που τρώει και η υπόλοιπη οικογένεια. Σε αυτήν την ηλικία, θα πρέπει να τρώει 3 γεύματα την ημέρα και μπορεί επίσης να χρειάζεται 2 υγιεινά ενδιάμεσα σνακ απογαλακτισμού.