Fall 2025: Οι τάσεις στα κοσμήματα που ξεχωρίζουν
23 Σεπτεμβρίου 2025

Fall 2025: Οι τάσεις στα κοσμήματα που ξεχωρίζουν

Οι φθινοπωρινές τάσεις στα κοσμήματα που θα αναδείξουν κάθε look.

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Διατροφή: Η σωστή σειρά για σταθερό σάκχαρο

Spotlight

Το προσωπικό στυλ βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και οι μεγαλύτερες τάσεις στα αξεσουάρ του φθινοπώρου ταιριάζουν απόλυτα σε αυτό. Πολλά από τα πιο περιζήτητα κομμάτια της σεζόν, από τα παιχνιδιάρικα κοσμήματα μέχρι τα καλσόν που μοιάζουν με δαντέλα, είναι αρκετά ξεχωριστά για να ανανεώσουν από μόνα τους το στυλ σας για τη νέα σεζόν, ακόμα και αν τα everyday looks σας απαρτίζονται από basic κομμάτια – μην ξεχνάτε ότι ο συνδυασμός blue jean και white t-shirt πάντα κερδίζει, ειδικά με τα σωστά αξεσουάρ.

Ανεξάρτητα από το στυλ που ακολουθείτε, τουλάχιστον μία από τις παρακάτω τάσεις στα φθινοπωρινά κοσμήματα θα αναβαθμίσουν την γκαρνταρόμπα σας.

1. Ασημένια κοσμήματα

Αν και τα χρυσά κοσμήματα θα είναι πάντα στη μόδα, αυτή τη σεζόν θα μπορούσατε να δοκιμάσετε ένα look και με ασημένιους τόνους ή γιατί όχι τον συνδυασμό τους. Κομμάτια που κάνουν εντύπωση, όπως ένα τολμηρό βραχιόλι, ένα ζευγάρι κρίκοι ή ένα ασημένιο δαχτυλίδι, προσθέτουν μια ορισμένη κομψότητα και φινέτσα ακόμα και στα πιο απλά ρούχα.

2. Ταρταρούγα και πέτρες

Διαχρονικά και κομψά τα σκουλαρίκια κρίκοι ταρταρούγα χαρίζουν vintage έμπνευση και ευελιξία, αποτελώντας ένα κλασικό αξεσουάρ με σύγχρονη ματιά. Φορέστε τα για να αναδείξετε κάθε σας εμφάνιση – από το καθημερινό τζιν μέχρι βραδινές επιλογές, με την ζεστή τους απόχρωση να αποπνέει φυσική κομψότητα και μοντέρνα αισθητική.

Εκτός από τα κρεμαστά σκουλαρίκια, μπορείτε να επιλέξετε ένα στυλάτο κολιέ με κεραμικές λευκές πέτρες σε σχήμα καρδιάς που συνδυάζει την ανθεκτικότητα με τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό για περισσότερους εντυπωσιακούς συνδυασμούς! Οι χάντρες προσθέτουν μια τρυφερή και συναισθηματική πινελιά, καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινές ή ιδιαίτερες εμφανίσεις.

3. Χρυσά κοσμήματα

Για διαχρονική κομψότητα και ευελιξία, τότε μπορείτε να επιλέξετε τα εξαιρετικά δημοφιλή και αγαπημένα χρυσά κοσμήματα. Η προσαρμοστικότητά τους τα καθιστά κατάλληλα τόσο για μια επίσημη όσο και για καθημερινή εμφάνιση, αφού αρκεί ένα χρυσό βραχιόλι για να «δέσει» αρμονικά ένα σύνολο. Από την άλλη, ένα χρυσό κολιέ ή ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια μπορεί να αναδείξει φυσικά χαρακτηριστικά όπως σκούρα μαλλιά και τα καστανά μάτια, καθιστώντας το ένα μοντέρνο αξεσουάρ.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

World
ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

«Ελαφριά επαφή», ήταν η απαράδεκτη δικαιολογία του Γερμανού ρέφερι για το πέναλτι μαρς στον Καμπελά που δεν δόθηκε. Ο Αϊτεκίν δεν ξανάρχεται για ντέρμπι

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι» στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι

Το «In» εξηγεί τον ρόλο που θα έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό, πως επηρεάζει η άφιξη του Ιταλού τον Γιάννη Παπαδημητρίου και το σενάριο με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα

Τα Τέμπη συνεχίζουν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναδεικνύεται σε μέγα πονοκέφαλο για το Μαξίμου καθώς κρατά στην επικαιρότητα ένα θέμα που θέλει εδώ και καιρό να ξεχάσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της
Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Τραυματιοφορείς: «Είμαστε όλοι άνω των 50» – Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα
«Είμαστε όλοι άνω των 50»: Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα οι τραυματιοφορείς, υποσχέσεις Άδωνι

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας - Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε με αόριστο τρόπο ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» αποφάσεις

Σύνταξη
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε 32χρονο που ομολόγησε τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην… τζιχαντιστής
Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην... τζιχαντιστής

Κάποτε συμμάχησε με τρομοκρατικές ομάδες όταν πολέμησε τις ΗΠΑ στο Ιράκ, ενσωματώνοντας τζιχαντιστές στον «ιερό πόλεμο». Σήμερα, ο αλ-Σάρα επισκέπτεται γραβατωμένος τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ ως αρχηγός κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας - Όσα είπε αναλυτικά για το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα

Σύνταξη
