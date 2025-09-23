Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β')
23 Σεπτεμβρίου 2025

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β')

Η Εκκλησία του Δήμου ήταν το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας, καθώς σε αυτό λαμβάνονταν όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν τα μείζονα ζητήματα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σημαντικές ήταν οι αρμοδιότητες της λεγόμενης Βουλής των Πεντακοσίων, η οποία προέβαινε μεταξύ άλλων στην κατάρτιση των προβουλευμάτων, δηλαδή των προκαταρκτικών σχεδίων νόμων ή αποφάσεων που υποβάλλονταν στην Εκκλησία του Δήμου προς κύρωση (μετά την ψήφισή τους ονομάζονταν βουλεύματα). Στη Βουλή ήταν παρούσες δι’ αντιπροσώπων όλες οι περιοχές της Αττικής, δεδομένου ότι καθεμία από τις δέκα φυλές έστελνε κάθε χρόνο στο εν λόγω νομοπαρασκευαστικό σώμα πενήντα βουλευτές (κληρωτά μέλη ηλικίας 30 ετών και άνω, με χρονικούς περιορισμούς ως προς τη θητεία τους). Την προεδρία της Βουλής ασκούσε εκ περιτροπής η εκάστοτε πρυτανεύουσα φυλή (η πρώτη εξ αυτών οριζόταν με κλήρο κατά την έναρξη κάθε έτους). Η θητεία της (πρυτανεία) διαρκούσε πέντε εβδομάδες (35-36 ημέρες), τα δε μέλη της, οι ονομαζόμενοι πρυτάνεις, που σιτίζονταν δημοσία δαπάνη στο Πρυτανείο (Θόλο), ήταν υπεύθυνα για τη σύγκληση της Βουλής των Πεντακοσίων στο Βουλευτήριο και της Εκκλησίας του Δήμου στο λόφο της Πνύκας. Επίσης, ήταν αρμόδια για την κατάρτιση του προγράμματος, της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης των Αθηναίων στην Πνύκα.

Η Εκκλησία του Δήμου ήταν το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας, καθώς σε αυτό λαμβάνονταν όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν τα μείζονα ζητήματα, αυτά στα οποία διακυβευόταν το δημόσιο συμφέρον: τη νομοθεσία, την οικονομία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική της περιώνυμης πόλης-κράτους των Αθηνών. Σε αυτήν είχαν δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής όλοι οι ενήλικοι (άνω των 18 ετών) πολίτες, από όλους τους δήμους της Αττικής. Ο πολίτης είχε κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων το δικαίωμα όχι μόνο να ψηφίσει δι’ ανατάσεως της χειρός (χειροτονία), αλλά και να εκφωνήσει λόγο, να μιλήσει μετά της αυτής ελευθερίας και καθαρότητας στην έκφραση της σκέψης (ισηγορία, ισότητα δικαιωμάτων λόγου). Η παρρησία, αυτή η θαρραλέα και ειλικρινής έκφραση γνώμης, συνιστούσε κατ’ ουσίαν μια ηθική υποχρέωση, γι’ αυτό και προτάσεις δεν έκαναν μόνο γνωστά πολιτικά πρόσωπα, αλλά και απλοί πολίτες, που κατονομάζονταν μάλιστα σε σχετικές επιγραφές. Τα ψηφίσματα, δηλαδή οι αποφάσεις που λαμβάνονταν από την Εκκλησία του Δήμου με βάση την αρχή της πλειοψηφίας (ακριβέστερα, προτάσεις επικυρωθείσες και περιβληθείσες το κύρος και τη μορφή νόμου διά της ψήφου της Εκκλησίας του Δήμου), εκδίδονταν είτε μόνο στο όνομα του Δήμου είτε στο όνομα της Βουλής και του Δήμου (έδοξεν τω δήμω ή έδοξεν τη βουλή και τω δήμω).

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, η Αρχαία Αγορά των Αθηνών και ο περιβάλλων χώρος (α’ μισό του 4ου αιώνα π.Χ.).

UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων

Language
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)
Language 16.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)

H εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα διαμόρφωσε μια νέα πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα, η οποία, όπως ήταν επόμενο, καθρεφτίστηκε και στο γλωσσικό πεδίο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)
Language 09.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)

Υπήρχαν δούλοι που υπέφεραν τα πάνδεινα, επειδή, κατά την κρίση των κυρίων τους, ήταν οι πλέον βάρβαροι και ως εκ τούτου δεν τους ταίριαζαν οικιακές ασχολίες ή άλλες σχετικά ήπιες μορφές εργασίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»
Φέρνει αποτελέσματα 23.09.25

Η χαμηλού κόστους στρατηγική της Ρωσίας στον πόλεμο – «Δεν θα αντέξουν οι Δυτικοί έτσι»

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στις ΗΠΑ βλέπει μια εντυπωσιακή αύξηση των επιθέσεων με drones από Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, για την οποία τα δυτικά αντίμετρα πρέπει να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)
Κωπηλασία 23.09.25

Στον ημιτελικό σκιφ ελαφρών βαρών η Μιλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (vids)

Η Μιλένα Κοντού τερμάτισε δεύτερη στην προκριματική σειρά της στο σκιφ ελαφρών βαρών, και την Πέμπτη θα διεκδικήσει θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας.

Σύνταξη
Ιδεολογία και αναπαραγωγή
Ιδεολογικοί μηχανισμοί 23.09.25

Ιδεολογία και αναπαραγωγή

Για πρώτη φορά στα ελληνική το πλήρες χειρόγραφο του «Για την αναπαραγωγή» του Λουί Αλτουσέρ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα
«Παρακρατικές πρακτικές» 23.09.25

Νέα Αριστερά: Απαράδεκτη η έκθεση ισραηλινού υπουργείου που στοχοποιεί Έλληνες αγωνιστές, οργανώσεις, κόμματα

«Την ώρα που η γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, η ανθρωπιστική αλληλεγγύη βαφτίζεται “τρομοκρατία”», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται
Πράκτορες του χάους 23.09.25

H επίθεση ransomware στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δείχνει ότι οι χάκερ αποθρασύνονται

Οι χάκερ που λειτουργούν με κίνητρο τα λύτρα συνήθως αποφεύγουν να χτυπούν μεγάλους οργανισμούς που προκαλούν κινητοποίηση των αρχών. Τώρα όμως οι τάσεις αλλάζουν.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θέλει τον πρώην σταρ της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων», χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία.

Σύνταξη
How Far Is Greece from Canada?
English edition 23.09.25

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Σύνταξη
Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»
Πολιτική 23.09.25

Τσουκαλάς για αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης: «Η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να λάβει καθαρή θέση»

«H επικαιροποίηση του ψηφίσματος της Βουλής των Ελλήνων του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους είναι ένα αναγκαίο βήμα, που θα εκπέμψει το ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα ενώνει τη φωνή της με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες» λέει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κρήτη: Στη ΜΕΘ παραμένει το τρίχρονο αγοράκι – Η μητέρα του οδηγούσε το αυτοκίνητο που το παρέσυρε
Παράσυρση 23.09.25

Πώς έγινε το ατύχημα με το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη - Νοσηλεύεται με κακώσεις στο θώρακα

Η μητέρα οδηγούσε το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον τρίχρονο στην Κρήτη - Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση του παιδιού είναι σταθερή ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις

Σύνταξη
