newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 18:51
Φωτιά στη Μαγνησία – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
To παράλληλο σύμπαν των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: ειρήνη στα λόγια, πόλεμος στην πράξη
Κόσμος 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:44

To παράλληλο σύμπαν των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: ειρήνη στα λόγια, πόλεμος στην πράξη

«Ο υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις ΗΠΑ διάβαζαν τις πληροφορίες και μόλις που καταλάβαιναν, διάβαζαν περισσότερο και καταλάβαιναν ακόμη λιγότερο».

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Θυμόμαστε πως μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, η προεδρία Τζο Μπάιντεν συχνά ανακοίνωνε πως μια κατάπαυση του πυρός βρισκόταν προ των πυλών. Πιο πρόσφατα, επί θητείας Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Λευκός Οίκος εξοργίστηκε με την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, στη συνέχεια προώθησε πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 6 δισ. ευρώ. Γιατί οι Αμερικανοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δείχνουν τόσο αναξιόπιστοι;

«Η απάτη δεν ήταν καινούργια. Οι ρίζες της εκτείνονται πολύ πριν από τον πόλεμο στη Γάζα και πολύ πέρα από τη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστινίων. Έγινε συνήθεια» αναφέρει ανάλυση ειδικών στο Foreign Affairs.

Επί δεκαετίες, οι ΗΠΑ παραπλανούσαν για τη στάση τους απέναντι στη σύγκρουση, παριστάνοντας τον μεσολαβητή ενώ ήταν απροκάλυπτα μεροληπτικές, υπογραμίζουν στην ανάλυσή τους οι Hussein Agha, επιστημονικός συναργάτης του Πανεπιστημίου της Οξδόρδης, ειδικός στις ισραηλινοπαλαιστινιακές διαπραγματεύσεις και Ρόμπερτ Μάλεϋ, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο του Yale.

«Παραπλανούσαν όταν βοήθησαν να στηθεί μια «ειρηνευτική διαδικασία» που έκανε πολύ περισσότερα για να διαιωνίσει και να παγιώσει το στάτους κβο παρά για να το ανατρέψει. Παραπλανούσαν όταν παρουσίαζαν τη γενικότερη πολιτική τους στη Μέση Ανατολή ως προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραπλανούσαν όταν ισχυρίζονταν επιτυχία ενώ οι προσπάθειές τους παρήγαν διαδοχικές καταστροφές» σημειώνουν στο τολμηρό τους άρθρο.

Γιατί όμως;

Εξηγούν στη συνέχεια πως το αίνιγμα της αμερικανικής πολιτικής είναι ότι οι ιθύνοντές της γνωρίζουν τόσα πολλά και κατανοούν τόσο λίγα.

«Η πληροφορία δεν είναι κατανόηση· μπορεί να είναι το αντίθετό της» υπογραμμίζουν δίνοντας τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Μετά το ξέσπασμα της εξέγερσης στη Συρία το 2011, ακατέργαστες πληροφορίες απεικόνισαν εσφαλμένα ένα πεδίο μάχης που έδινε στον Πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ ελάχιστες πιθανότητες βραχυπρόθεσμης επιβίωσης και στους αντάρτες που επιδίωκαν την ανατροπή του μια σχετικά γρήγορη πορεία προς την επιτυχία.

Κατά την κυβέρνηση Μπάιντεν, Αμερικανοί αξιωματούχοι βασίστηκαν σε αναφορές πληροφοριών για να αξιολογήσουν τη σκέψη των Ιρανών ηγετών και τη στάση τους απέναντι σε μια προτεινόμενη πυρηνική συμφωνία. Οι εκτιμήσεις τους, συχνά, αποδείχθηκαν λανθασμένες.

Έμειναν άφωνοι από τη σαρωτική νίκη των Ταλιμπάν μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κατά του Ισραήλ, από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ τον επόμενο χρόνο, αιφνιδιασμένοι που αιφνιδιάστηκαν.

«Αυτά τα σοκ δεν ήταν αποτέλεσμα σκόπιμων παραχαράξεων όπου οι πληροφορίες διαμορφώνονται ώστε να ταιριάζουν με τις επίσημες επιθυμίες» όπως συνέβη όταν η CIA το 2003 είπε στον Πρόεδρο Τζορτζ Γ. Μπους αυτό που ήθελε να ακούσει για τον Σαντάμ Χουσεΐν.

«Ήταν το αποτέλεσμα μιας δυναμικής λιγότερο παραπλανητικής, λιγότερο εσκεμμένης. Όχι όμως λιγότερο επικίνδυνης».

Μόλις που καταλάβαιναν τι διάβαζαν…

Έτσι, οι δύο ειδικοί επισημαίνουν ότι με τον καιρό, γίνεται δύσκολο να ξεχωρίσεις πού τελειώνει η αυτοαπάτη και πού αρχίζει η παραπλάνηση.

«Τα δεδομένα πληροφοριών συχνά συνοδεύονται από κατάλληλες προειδοποιήσεις. Οι αξιωματούχοι μπορεί να υπενθυμίζονται ότι οι πληροφορίες που έλαβαν αντλήθηκαν από μία μόνο συνομιλία, σε έναν τόπο, σε μια στιγμή, χωρίς το όφελος ευρύτερης ανάλυσης, πλαισίου και γνώσης άρρητων παραδοχών» λένε.

Εξηγού δηλαδή ότι μπορεί να ειπωθεί στους Αμερικανούς αξιωματούχους πως ό,τι εξάγεται δεν είναι όλο το παζλ και ότι η κατοχή μερικών κομματιών μπορεί να είναι πιο παραπλανητική από την πλήρη άγνοια.

«Κι όμως οι επισημάνσεις μετράνε λίγο. Οι Αμερικανοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διάβαζαν και μόλις που καταλάβαιναν, διάβαζαν περισσότερο και καταλάβαιναν ακόμη λιγότερο» σημειώνουν.

Το αίνιγμα

Το αίνιγμα σε αυτές και άλλες περιπτώσεις δεν είναι πρωτίστως ότι οι ΗΠΑ έκριναν λάθος, καθώς είναι κάτι συνηθισμένου, σημειώνεται στην ανάλυση. «Αυτό που είναι ασυνήθιστο, και δυσκολότερο να εξηγηθεί, είναι πόσο συχνά επιτρέπεται να συμβαίνουν και να επαναλαμβάνονται αυτές οι αποτυχίες»

Ακόμα και πολλαπλασιασμός τους, προσθέτουν, δεν οδήγησε ούτε σε προσωπική ούτε σε θεσμική λογοδοσία, σπάνια σε μια ήπια επίπληξη, πόσο μάλλον σε έναν γνήσιο αναστοχασμό· πόσο λίγο φαίνεται ικανή η χώρα να μαθαίνει από τα λάθη.

Το ζήτημα, για τους δύο ειδικούς, είναι γιατί αποδείχθηκε τόσο ανθεκτική στο να αλλάξει πορεία.

«Επόμενο στάδιο στη ζωή μιας αμερικανικής αποτυχίας είναι η αναπαραγωγή της» υπογραμμίαζουν.

«Ακόμη πιο αινιγματική από τα λάθη ή την πεισματική τους επανάληψη είναι η συνήθεια των Αμερικανών αξιωματούχων να διατυπώνουν ένα ψεύδος ακόμη κι αφού γνωρίζουν ότι είναι αναληθές, ακόμη κι αφού ξέρουν ότι κι άλλοι γνωρίζουν πως είναι αναληθές. Το τελικό στάδιο της αποτυχίας είναι το ψέμα. Το ψέμα γεννιέται από την αποτυχία και ανθίζει καθώς η αποτυχία επαναλαμβάνεται» σημειώνουν.

Έτσι, προσθέτουν ότι με κάθε αποτυχία ερχόταν και το ψεύδος που έγινε ο «μυελός της αμερικανικής διπλωματίας στη Μέση Ανατολή» θυμίζοντας πως στο Αφγανιστάν, «οι ΗΠΑ επαναλάμβαναν ότι η επιτυχία βρισκόταν κοντά και κυνηγούσαν την ουρά τους μέχρι που έφτασαν στην ήττα».

Υπάρχουν ψέματα και ψέματα

Σίγουρα για τους ίδιους στην εξωτερική πολιτική υπάρχουν ψέματα που φέρνουν αποτελέσματα, ακόμη κι αν αυτό που επιτυγχάνεται είναι άσχημο, μιαρό, βίαιο ή χειρότερο. «Έχουν σκοπό, όχι κατ’ ανάγκην ανώτερο», αναφέρουν στην ανάλυσή τους θυμίζοντας το ευεργετικό ψέμα του προέδρου Τζον Κένεντι μετά την κρίση των Πυραύλων το 1961.

Όμως τα κατασκευάσματα που κατέκλυσαν και διέβρωσαν τη διπλωματία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δεν είναι αυτού του είδους, συνεχίζουν.

«Ξεχωρίζουν επειδή δεν ξεγελούν κανέναν και όσοι τα εκφέρουν ξέρουν ότι δεν ξεγελούν κανέναν. Συμβαίνουν όταν η μία μετά την άλλη αμερικανική κυβέρνηση διακηρύσσει την αποφασιστικότητά της να πετύχει λύση δύο κρατών πολύ μετά τη στιγμή που ένα τέτοιο αποτέλεσμα είχε καταστεί αδύνατο, όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν υποστήριξε ότι νοιάζεται εξίσου για ισραηλινές και παλαιστινιακές ζωές, όταν διακήρυξε ότι εργάζεται ακατάπαυστα για κατάπαυση του πυρός ή ότι η εξομάλυνση Σαουδικής Αραβίας–Ισραήλ είναι έτοιμη, μόλις ένα βήμα μακριά».

Στο δικό τους σύμπαν

‘Ετσι οι Αμερικανοί ιθύνοντες φαίνεται να ζουν σε ένα δικό τους σύμπαν, λένε οι δύο ειδικό, στο οποίο τα χαρωπά λόγια βγαίνουν αληθινά και οι πράξεις παράγουν τα υποσχεμένα αποτελέσματα.

«Στο οποίο η αμερικανική αποστολή στο Αφγανιστάν γεννά μια σύγχρονη δημοκρατία και οι δυνάμεις της κυβέρνησης που στηρίζονται από τις ΗΠΑ μπορούν να σταθούν απέναντι στους Ταλιμπάν.

»Στο οποίο οι οικονομικές κυρώσεις αποδίδουν την επιθυμητή πολιτική αλλαγή, ημερεύουν τους Χούτι, αναστρέφουν τις πυρηνικές προόδους του Ιράν.

»Στο οποίο οι ΗΠΑ δίνουν έναν αποφασιστικό αγώνα των δημοκρατικών δυνάμεων ενάντια σε αυταρχικά καθεστώτα. Ένα σύμπαν στο οποίο οι μετριοπαθείς Παλαιστίνιοι εκπροσωπούν τον λαό τους, θα μεταρρυθμίσουν την Παλαιστινιακή Αρχή και θα περιορίσουν τις πολιτικές της απαιτήσεις· ένα λογικό ισραηλινό κέντρο θα αναλάβει την εξουσία χάρη σε ήπια αμερικανική ώθηση, θα συμφωνήσει σε ουσιαστικές εδαφικές αποχωρήσεις και σε ένα παλαιστινιακό κράτος αντάξιο του ονόματός του.

»Ένα σύμπαν στο οποίο μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι επικείμενη, η διεθνής δικαιοσύνη είναι τυφλή και τα ωμά αμερικανικά δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν αμαυρώνουν ασταμάτητα την διεθνή τάξη που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται.Και μετά υπάρχει το πραγματικό σύμπαν, όλο σάρκα και οστά και ψέματα» καταλήγουν στην τολμηρή ανάλυσή τους οι Hussein Agha και Ρόμπερτ Μάλεϋ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων
«Είναι ακροαριστερός» 21.09.25

Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων

Για τον Μπερναρ Αρνό, τον πλουσιότερο Γάλλο, επικεφαλής του ομίλου LVMH, η πρόταση Ζουκμάν για φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων και φορολογική δικαιοσύνη, «θα καταστρέψει την οικονομία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας [βίντεο]
TLK-1000 21.09.25

Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας

Η Ουκρανία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο drone, μήκους 12 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους έως και 5.000 κιλών σε απόσταση έως και 2.000 χιλιομέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος
Λύση δύο κρατών 21.09.25 Upd: 18:03

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος

Οι τρεις χώρες, μέσα σε λίγα λεπτά ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, παρά τις ισραηλινές αντιδράσεις. «Κίνηση προς την ανεξαρτησία» χαρακτήρισε τις αποφάσεις η Παλαιστινιακή Αρχή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ
Κόσμος 21.09.25

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς – Η επικίνδυνη τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές
Με τις ευλογίες Τραμπ 21.09.25

Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς για τη δολοφονία Κερκ - Η τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ενθαρρύνει την «καταγγελία» όσων δεν έχουν «θρηνήσει επαρκώς» τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι -Κραυγή αγωνίας από το Σύνταγμα
Ελλάδα 21.09.25

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι -Κραυγή αγωνίας από το Σύνταγμα

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, Πάνος, παραμένει για έβδομη μέρα μπροστά από τη Βουλή, αρνούμενος να δεχτεί τροφή και νερό. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας.

Φωτογραφίες - Βίντεο Δημήτρης Μιχαλάκης
Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον
Τέσσερα μέτρα; 21.09.25

Ένα αλλόκοτο άγαλμα του Τραμπ που κρατάει ένα Bitcoin εμφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουάσινγκτον

Οι δημιουργοί του αγάλματος, μια ομάδα επενδυτών που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα, θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην οικονομική πολιτική του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων
«Είναι ακροαριστερός» 21.09.25

Μπερνάρ Αρνό: Ο πλουσιότερος Γάλλος καταδικάζει τη φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων

Για τον Μπερναρ Αρνό, τον πλουσιότερο Γάλλο, επικεφαλής του ομίλου LVMH, η πρόταση Ζουκμάν για φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων και φορολογική δικαιοσύνη, «θα καταστρέψει την οικονομία».

Σύνταξη
To «Μπερναμπέου» γίνεται… σάουνα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

To «Μπερναμπέου» γίνεται… σάουνα

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης διαμαρτύρονται για τον καύσωνα στο Μπερναμπέου όταν η οροφή παραμένει κλειστή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 5η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά
Μια θεωρία 21.09.25

Η στάση Ναζί - Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά

Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Στιούαρτ Χομ (Stewart Home), μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής αντικουλτούρας, εξηγεί αυτή τη σχέση στο τελευταίο του βιβλίο, «Fascist Yoga» (Φασιστική Γιόγκα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου
Το σημείωμα 21.09.25

«Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώντας τους ενοίκους να φέρονται καλά στην αδερφή του, γιατί ήταν πολύ ευάλωτη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας [βίντεο]
TLK-1000 21.09.25

Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας

Η Ουκρανία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο drone, μήκους 12 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους έως και 5.000 κιλών σε απόσταση έως και 2.000 χιλιομέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ
On Field 21.09.25

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney
«Δημοκρατία» 21.09.25

Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney

Ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά The Mandalorian της Disney και πρόσφατα εντάχθηκε στο Marvel Cinematic Universe (MCU), έγραψε στο Instagram: «Υπερασπίσου την ελευθερία του λόγου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ

LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ – ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’ για την 2η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»
InTalks 21.09.25

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;» λέει στο in και συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καταγγέλλοντας με πικρία τη στάση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πάντως μιλά για παρανόηση των λεγομένων του. Καταβεβλημένος αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος
Λύση δύο κρατών 21.09.25 Upd: 18:03

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος

Οι τρεις χώρες, μέσα σε λίγα λεπτά ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, παρά τις ισραηλινές αντιδράσεις. «Κίνηση προς την ανεξαρτησία» χαρακτήρισε τις αποφάσεις η Παλαιστινιακή Αρχή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο