Μετά την ισραηλινή επίθεση σε διαπραγματευτές της Χαμάς στο Κατάρ, που τίναξαν στον αέρα τις ειρηνευτικές συνομιλίες, οργισμένος ο Αμερικανός πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό: «Με γ@μ@σ@». Την ίδια στιγμή όμως τον επικροτεί με ελικόπτερα AH-64 Apache και τεθωρακισμένα άρματα.

Μπορεί ο Ισραηλινός Στρατός να συνεχίζει την εθνοκάθαρση στη Γάζα και να πλήττει στρατιωτικά ακόμα και συμμάχους των ΗΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την έγκριση του Κογκρέσου για πώληση σχεδόν 6 δισ. δολαρίων σε οπλικά συστήματα προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το αίτημα και επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, οι προτεινόμενες πωλήσεις περιλαμβάνουν μια συμφωνία ύψους 3,8 δισ. δολαρίων για 30 ελικόπτερα AH-64 Apache, που θα σχεδόν διπλασίαζαν τον τρέχοντα στόλο του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση επιζητεί επίσης έγκριση για συμφωνία 1,9 δισ. δολαρίων για 3.250 τεθωρακισμένα οχήματα πεζικού για τον ισραηλινό στρατό. Τα όπλα πιθανόν να μην παραδοθούν για δύο έως τρία χρόνια.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα οι αγορές όπλων θα χρηματοδοτηθούν μέσω αμερικανικής ξένης στρατιωτικής χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Το Ισραήλ αγοράζει τα περισσότερα αμερικανικής κατασκευής οπλικά συστήματα με χρήματα Αμερικανών φορολογουμένων που προέρχονται από δισ. δολ. ετήσιας στρατιωτικής βοήθειας.

Σε αυτό το στάδιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητεί την έγκριση των τεσσάρων κορυφαίων Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών ηγετών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Οι επικεφαλής των δύο επιτροπών συνήθως πρέπει να δώσουν το πράσινο φως σε μεγάλες διεθνείς πωλήσεις όπλων πριν η κυβέρνηση στείλει ευρύτερη ειδοποίηση στο Κογκρέσο και το κοινό.

Πράσινο φως σε όλα

Όπως αναφέρει η The Wall Street Journal, μπορεί οι προτεινόμενες πωλήσεις όπλων να εστάλησαν στο Κογκρέσο πριν από το ισραηλινό πλήγμα της 9ης Σεπτεμβρίου κατά του Κατάρ, αλλά η Ουάσιγκτον συνεχίζει να επιδιώκει έγκριση.

Παρά τα συχνά ξεσπάσματα στη σχέση του Τραμπ με τον Νετανιάχου, η κυβέρνηση έχει γενικά επιδείξει ισχυρή υποστήριξη προς το Ισραήλ, το οποίο αυτή την εβδομάδα εξαπέλυσε επίσης χερσαία επίθεση στην Πόλη της Γάζας, αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Ωστόσο, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ρούμπιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε στο δικαίωμα του Ισραήλ να πλήττει ηγέτες της Χαμάς όπου κι αν βρίσκονται. Ο Ρούμπιο δεν αμφισβήτησε τον ισχυρισμό.

Ο Ρούμπιο, μάλιστα, δήλωσε στην Ιερουσαλήμ ότι οι ΗΠΑ θέλουν να επιλυθεί ειρηνικά η σύγκρουση στη Γάζα, αλλά επίσης έδειξε στήριξη στην ισραηλινή επιχείρηση.

«Αυτό σημαίνει πράσινο φως για όλα», είπε ο Σεθ Μπάιντερ, διευθυντής υποστήριξης στο Middle East Democracy Center και ειδικός στις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στο εξωτερικό.