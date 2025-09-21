newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πράσινη μετάβαση: Πόσο κοστίζει στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:45

Πράσινη μετάβαση: Πόσο κοστίζει στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων

Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ για τις επιπτώσεις στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων από τους νέους πράσινους κανονισμούς της ΕΕ

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Στα 225 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το κόστος συμμόρφωσης της ελληνικής ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στους νέους «πράσινους» κανονισμούς της ΕΕ ενώ η επιπλέον επιβάρυνση των ναύλων ανέρχεται στο  38,6%, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο «Shortsea Ναυτιλία: Τάσεις, προκλήσεις και επίδραση στην Ελληνική οικονομία».

Για κάθε ένα ευρώ  προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τις θαλάσσιες μεταφορές φορτίων, εκτιμάται ότι προκύπτει αύξηση κατά περίπου 1,4 ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ

Η μελέτη, εκτιμά ότι συνολική ετήσια συμβολή του στο ΑΕΠ για το 2023 (συνυπολογίζοντας συνδεδεμένους κλάδους της οικονομίας), ανέρχεται σε 914 εκατ. ευρώ. Επίσης για κάθε ένα ευρώ  προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τις θαλάσσιες μεταφορές φορτίων, εκτιμάται ότι προκύπτει αύξηση κατά περίπου 1,4 ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ. Επιπλέον σε 207 εκατ. ευρώ εκτιμάται η συνολική συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, του κλάδου ενώ δημιουργεί σχεδόν  8,3 χιλ. ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης το 2023 εκτιμάται η συμβολή του κλάδου στην αγορά εργασίας.

Πρόσθετες προκλήσεις για την πράσινη μετάβαση

Υπολογίζεται ότι το 2024, ο στόλος δεξαμενόπλοιων και φορτηγών που εξυπηρετούν την εγχώρια ναυτιλία μικρών αποστάσεων ανήλθε σε 102 πλοία (37 φορτηγά και 65 δεξαμενόπλοια), με συνολική χωρητικότητα 292 χιλ. ΚΟΧ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση ηλικία του στόλου παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, άνω των 30 ετών, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου και δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για την πορεία προς τον πράσινο μετασχηματισμό.

Στόχος της μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το ΙΟΒΕ με πρωτοβουλία της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) είναι η αποτίμηση της συμβολής του κλάδου στην οικονομία και η καταγραφή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής μεταφοράς φορτίων από τη στεριά στη θάλασσα και της πράσινης μετάβασης.

Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία ενός στιβαρού στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της shortsea ναυτιλίας, που περιλαμβάνει:

  • Χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και αξιοποίηση εσόδων από το ETS για επενδύσεις σε πλοία και υποδομές.
  • «Συμβάσεις άνθρακα» για τη μείωση του κόστους νέων καυσίμων.
  • Παράταση της φορολογικής απαλλαγής καυσίμων ναυτιλίας και εκπτώσεις σε λιμενικά τέλη.
  • Ευελιξία μέσω του μηχανισμού pooling του FuelEU.
  • Απλοποίηση των διαδικασιών συμμόρφωσης για μικρότερα πλοία.
  • Επένδυση σε εκπαίδευση («Blue Skills») και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας.

Διεθνής διάσταση

Κομβικό ρόλο στην προώθηση αυτών των πολιτικών αναλαμβάνει το Shortsea Promotion Center Greece (SPC Greece), που από τον Ιανουάριο του 2025 κατέχει την Προεδρία του European Shortsea Network (ESN) για δύο χρόνια. Η συγκυρία αυτή, σε συνδυασμό με την επερχόμενη ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2027, δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για συνεργασίες και ανάληψη πρωτοβουλιών υπέρ της πράσινης μετάβασης του κλάδου.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Commodities
Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

Χρυσός: Η ακόρεστη δίψα των επενδυτών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;
Οικονομία 21.09.25

Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;

Καθώς οι υπερ-πλούσιοι του πλανήτη συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τεράστια οικονομικά μέσα, η συζήτηση για το πόσα χρήματα χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κίνα χωρίς… σκουπίδια:
Eνεργειακή «δίψα» 21.09.25

Κίνα χωρίς… σκουπίδια:

Οι μονάδες καύσης απορριμμάτων στην Κίνα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς καύσιμη ύλη, την ώρα που η χώρα διαθέτει τη μισή παγκόσμια δυναμικότητα στην παραγωγή ενέργειας από σκουπίδια

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Χορός δισ. στον νέο πόλεμο του διαστήματος

Οι εταιρείες ελπίζουν ότι η στρατιωτική όρεξη για εμπορικές υπηρεσίες στο διάστημα θα αναζωογονήσει τις επιχειρήσεις, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία
Νέα έρευνα 20.09.25

Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη - Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία

Η διαφορετική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη - Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχουν παραγκωνιστεί - Τι δείχνει έρευνα για τη σημασία της εργασιακής κινητικότητας στην οικονομία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Κόντης: «Ο Ολυμπιακός μας πίεσε αρκετά – Σε αυτά τα ματς χρειάζεσαι συγκέντρωση μέχρι το τέλος» (vid)

Ο Χρήστος Κόντης στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του προς το τέλος του ντέρμπι της Λεωφόρου και παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες
Little Miss Drama 21.09.25

Το νέο άλμπουμ της Cardi B «Am I the Drama?» ήρθε με beef, drone και ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες

Η Cardi B επέστρεψε για τα καλά - το νέο της άλμπουμ «Am I the Drama?» έλαβε διθυραμβικές κριτικές και συνοδεύτηκε από μια παράδοξη αναγνώριση για την ράπερ: Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Δικό μας λάθος το γκολ που δεχθήκαμε – Μπορούσαμε να κερδίσουμε» (vid)

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 1-1 του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη.

Σύνταξη
Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street
Δείκτες 21.09.25

Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα η Wall Street

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

Τζούλη Καλημέρη
QR: Η συναρπαστική ιστορία του – Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα
Ψηφιακή επανάσταση 21.09.25

Η συναρπαστική ιστορία του κώδικα QR - Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ανθρώπινη εφευρετικότητα

Οι κωδικοί QR χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, από τον εντοπισμό δεμάτων, την είσοδο σε συναυλίες, την πληρωμή για στάθμευση ή τη χρήση Wi-Fi. Αλλά από πού προήλθαν;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Κάλεσμα προς όλους 21.09.25

Η Πορτογαλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – «Ο μόνος δρόμος για δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Πορτογαλία είναι η τέταρτη χώρα που αναγνωρίζει σήμερα Κράτος της Παλαιστίνης, μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία. Αύριο, Δευτέρα, θα το κάνει και η Γαλλία.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Χάνονται δουλειές; 21.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ
Μπάσκετ 21.09.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ

O Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 86-83. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον πρώτο επίσημο τίτλο της σεζόν που είναι το Super Cup.

Σύνταξη
Βοιωτία: Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ
Αποκάλυψη 21.09.25

Η φωτογραφία – «κλειδί» που άνοιξε τον δρόμο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο θρίλερ της Βοιωτίας

Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό στη Βοιωτία, όπου μια 62χρονη γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, έκανε αποκαλύψεις για την υπόθεση - θρίλερ που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση
Σημαντική διάκριση 21.09.25

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Stony Brook για την περιβαλλοντική του δράση

Από τις ΗΠΑ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε σε συνεχή δράση υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμο δώρο Θεού».

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο