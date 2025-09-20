Αυτές είναι οι πιο καινοτόμες χώρες του πλανήτη

Ανέκαθεν η καινοτομία ήταν η λυδία λίθος της προόδου και της ευημερίας… Πολύ περισσότερο σήμερα η εφευρετικότητα ενός λαού, μιας κοινωνίας είναι όρος επιβίωσης και όχι απλώς ανταγωνισμού…

Τα τεχνολογικά άλματα των τελευταίων ετών με χαρακτηρικοτερο την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επιδρούν σημαντικά όχι μόνον στις οικονομικές εξελίξεις και τις επιδόσεις των κρατών αλλά συχνά μεταφράζονται σε δυναμικούς δείκτες ισχύος, που συχνά δείχνουν να αγνοούν τις εδραιωμένες θέσεις και αντιλήψεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Γερμανία. Οι Γερμανοί είναι ένας εφευρετικός λαός που εφηύρε το τυπογραφικό πιεστήριο, το αυτοκίνητο και τη μηχανή ακτίνων Χ. Η χώρα εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά στην τεχνολογική πρόοδο, με περισσότερες από 16.700 διεθνείς αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας το 2024.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα παγκόσμια κατάταξη 139 οικονομιών που δημοσιεύθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO), η Γερμανία δεν συγκαταλέγεται πλέον στις δέκα πιο καινοτόμες χώρες του κόσμου. Η Κίνα την έχει εκτοπίσει.

Ο WIPO χρησιμοποιεί 78 δείκτες για να καταρτίσει τον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας. Αυτοί καλύπτουν εισροές (όπως δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη) και εκροές (όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας). Ο δείκτης προσπαθεί επίσης να αποτυπώσει τη δύναμη των θεσμών μιας χώρας, την πολυπλοκότητα των αγορών της και την πρόοδό της στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, όχι μόνο στην εφεύρεσή της.

Η πρωτιά της Ελβετίας

Η Κίνα, φυσικά, έχει τεράστιο πληθυσμό και πολύ μεγαλύτερη οικονομία από τη Γερμανία (18,9 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια της Γερμανίας). Μπορεί να εκπαιδεύσει περισσότερους μηχανικούς, να δαπανήσει περισσότερα για έρευνα και να διατηρήσει περισσότερα πανεπιστήμια. Δεν θα ήταν έκπληξη αν ξεπερνούσε τη Γερμανία σε έναν πίνακα κατάταξης βασισμένο σε απόλυτα μέτρα. Αλλά η εξήγηση για την επιτυχία της Κίνας δεν είναι τόσο απλή. Πολλοί από τους δείκτες του WIPO ελέγχουν το μέγεθος της οικονομίας και του πληθυσμού μιας χώρας.

Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, για παράδειγμα, δεν εκφράζονται σε απόλυτα δολάρια, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο αριθμός των ερευνητών υπολογίζεται ανά εκατομμύριο κατοίκους. Η χώρα που κατέχει την πρώτη θέση φέτος, όπως και πέρυσι, είναι η μικρή Ελβετία. Η Σουηδία έρχεται δεύτερη και η Αμερική τρίτη.

Η είσοδος της Κίνας στην πρώτη δεκάδα είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη δεδομένης της κατάστασής της ως οικονομίας μεσαίου εισοδήματος. Χώρες με παρόμοιο ΑΕΠ ανά κάτοικο θα αναμενόταν να κατατάσσονται στις θέσεις 50 ή 60 (βλ. διάγραμμα 1).

Άλλες χώρες που έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα εισοδήματός τους είναι η Ινδία, η Νότια Κορέα, το Βιετνάμ και η Βρετανία. Η Κίνα φαίνεται επίσης να αποκομίζει ικανοποιητικά οφέλη από τις επενδύσεις της στην καινοτομία.

Οι βαθμολογίες της για τα αποτελέσματα (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εξαγωγές και άλλα παρόμοια) είναι καλύτερες από το αναμενόμενο, δεδομένου του επιπέδου των εισροών της (εκπαίδευση, δαπάνες για έρευνα κ.λπ.). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή άποψη ότι η κινεζική καινοτομία είναι τεχνητή, βασισμένη σε τεράστια ποσά χρημάτων και ανθρώπινου δυναμικού. Η χώρα είχε κάποτε περιγραφεί ως «χοντρός τεχνολογικός δράκος» που κατανάλωνε τεράστιες ποσότητες πόρων, ενώ παράλληλα παρήγαγε ελάχιστες δημιουργικές ιδέες. Ο δράκος φαίνεται τώρα να είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Στην έκθεσή της, η WIPO σημειώνει μια προσωρινή ανάκαμψη από την παγκόσμια στασιμότητα στην καινοτομία που είχε εντοπίσει πέρυσι. Ο αριθμός των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε όλο τον κόσμο αυξάνεται και πάλι. Οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου αυξήθηκαν επίσης κατά 7,7% το 2024.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών συγκεντρώθηκε στην Αμερική και διοχετεύθηκε σε έναν τομέα: την τεχνητή νοημοσύνη. Αν και η αξία των συναλλαγών αυξάνεται, ο αριθμός τους μειώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά. Οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου, που είχαν εξαπλωθεί σε περισσότερες χώρες και βιομηχανίες, φαίνεται να περιορίζονται και πάλι, σημειώνει η έκθεση.

Αυτό είναι κρίμα. Τα τεχνολογικά όρια είναι ευρεία. Υπάρχουν πολλοί τομείς έρευνας που μπορούν να εξερευνηθούν. Η ανθρώπινη εφευρετικότητα μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους και σε πολλούς τομείς…

Πηγή: OT