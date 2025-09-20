newspaper
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:01

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, σχεδόν το 20% των καταναλωτών στις ΗΠΑ έχουν δοκιμάσει μια τάση προσωπικών οικονομικών που είδαν στα social media.

Μεταξύ των Millennials μάλιστα, ο αριθμός αυτός πλησιάζει το 30%, σύμφωνα με τον ιστότοπο Hermoney.

Με το TikTok, το Instagram και το Reddit να προσφέρουν συνεχώς οικονομικές συμβουλές, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτοί οι αριθμοί συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η ελκυστικότητά τους είναι προφανής: αυτές οι τάσεις είναι κατανοητές, συχνά προκύπτουν από κοινές οικονομικές δυσκολίες και καλλιεργούν ένα αίσθημα κοινότητας.

Η δοκιμή μιας πρόκλησης κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται μέρος κάτι μεγαλύτερου, κάτι που μπορεί να τους παρακινεί , όταν τα χρήματα είναι πηγή άγχους.

Ωστόσο, το viral περιεχόμενο μπορεί να είναι παραπλανητικό.

Τα social media συχνά ευδοκιμούν χάρη στην υπερβολική απλοποίηση και την υπερβολή.

Αυτό που παρουσιάζεται σε ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων μπορεί να μην ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας ή στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Αν πειραματιστείτε με οικονομικές τάσεις, ο στόχος πρέπει πάντα να είναι η μακροπρόθεσμη ευημερία, όχι η φευγαλέα επιρροή.

Ακολουθούν οι πιο δημοφιλείς οικονομικές τάσεις φέτος, τι σημαίνουν στην πραγματικότητα και πώς να τις χρησιμοποιήσετε με σύνεση.

1. Η πρόκληση «No-Spend»

Η πρόκληση «no-spend» — να ξοδεύετε μόνο για τα απαραίτητα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα — έχει γνωρίσει μεγάλη δημοτικότητά από τις αρχές του 2024.

Η αύξηση των τιμών καθιστά αυτήν την τάση ιδιαίτερα ελκυστική για άτομα που επιθυμούν να περιορίσουν τις προαιρετικές δαπάνες.

Η πρόκληση μοιάζει με μια επανεκκίνηση, παρόμοια με αποτοξίνωση.

@matildarelefors No Spend Challenge day 29 – total today £0! 💸👏 Getting so close to the end now. I’m excited to sit down and calculate how much I’ve saved 💰 Tomorrow is the last day of the challenge and then i’ll do my review ☺ #nospendmonth #nospendchallenge #nofoodwaste #lowwastelifestyle #savingmoney #sustainableliving ♬ Cooking, bossa nova, adults, light(950693) – Kids Sound


Με την περικοπή των επιπλέον δαπανών, αναγκάζεστε να διακρίνετε μεταξύ αναγκών και επιθυμιών.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο συνειδητές δαπάνες και να εισαγάγει εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους: σπιτικά γεύματα αντί για εστιατόρια, δωρεάν προπονήσεις αντί για συνδρομές σε γυμναστήρια ή κοινοτικές εκδηλώσεις αντί για ακριβές εξόδους.

Ωστόσο, η προσέγγιση «όλα ή τίποτα» μπορεί να είναι αγχωτική.

Μια παραλλαγή «χαμηλών δαπανών» — που εστιάζει στα απαραίτητα, επιτρέποντας παράλληλα μικρές απολαύσεις — προσφέρει ισορροπία.

Το πραγματικό όφελος δεν είναι η στέρηση, αλλά η ανάπτυξη συνειδητών συνηθειών που διαρκούν πέρα από την πρόκληση.

2. Υποκατανάλωση

Η «υποκατανάλωση» προχωράει το concept του «μη ξοδέματος» παραπέρα, μετατρέποντάς το σε τρόπο ζωής. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι απλά δεν χρειάζονται τόσα πολλά όσο παρουσιάζει η καταναλωτική κουλτούρα.

Στο διαδίκτυο, θα δείτε δημιουργούς που με υπερηφάνεια αξιοποιούν κάθε δολάριο: επαναχρησιμοποιούν βάζα, φτιάχνουν καφέ στο σπίτι ή φορούν ρούχα μέχρι να φθαρούν.

Για πολλούς, αυτή η αλλαγή είναι αναζωογονητική σε σύγκριση με τις πολυτελείς αγορές που κυριαρχούν στα feeds.

@coachjennystokes Let’s be friends, I’ll follow you back 🙌 #underconsumption #underconsumptioncore #minimal #mindful ♬ Don’t Know Why – Norah Jones


Το κίνημα είναι ενδυναμωτικό, αλλά μπορεί επίσης να γίνει ακραίο.

Το να νιώθεις ένοχος για κάθε αγορά δεν είναι βιώσιμο, και ακόμη και η υποκατανάλωση μπορεί να γίνει επιδεικτική στο διαδίκτυο.

Μια πιο υγιής προσέγγιση είναι η ισορροπία: συνειδητές δαπάνες σε συνδυασμό με σκόπιμες πολυτέλειες.

Για παράδειγμα, παράλληλα με ένα ταμείο για δύσκολες μέρες, σκεφτείτε ένα μικρό «ταμείο για ευχάριστες μέρες» για χαρούμενες δαπάνες.

Αυτή η ισορροπία διατηρεί τη διαχείριση των χρημάτων ρεαλιστική και παρακινητική.

3. Μπάτζετ αλλά… φωναχτά

Αν έχετε ξεπεράσει ποτέ τον προϋπολογισμό σας λόγω κοινωνικής πίεσης, ο «δυναμικός προϋπολογισμός» μπορεί να είναι η λύση για εσάς. Αυτή η τάση ενθαρρύνει την ανοιχτή συζήτηση για τα οικονομικά σας όρια.

@mohaewithjennypark 3 ways to be smarter with your money. Financial literacy is sexy!!! #loudbudgeting #loudbudgetingtips #financialliteracy #money #personalfinanceforbeginners #wealth #debtfree ♬ original sound – jenny park


Η ιδέα είναι απλή: αν οι φίλοι σας προτείνουν μια ακριβή έξοδο, δηλώνετε το όριο των δαπανών σας πριν καθοριστούν τα σχέδια.

Εκφράζοντας τα όρια, αποφεύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις και παραμένετε πιστοί στους στόχους σας.

Αυτός ό προϋπολογισμός είναι ουσιαστικά ένας προϋπολογισμός βασισμένος σε αξίες.

Απαιτεί να γνωρίζετε τι είναι πιο σημαντικό —είτε αυτό είναι η αποπληρωμή χρεών, οι αποταμιεύσεις ή η ελευθερία από το οικονομικό άγχος— και στη συνέχεια να ευθυγραμμίσετε τις επιλογές σας ανάλογα.

Σας δίνει τη δύναμη να αντισταθείτε στην υποβάθμιση του τρόπου ζωής σας και δημιουργεί υπευθυνότητα στα πλαίσια του κοινωνικού σας κύκλου.

Σε σύγκριση με τις περιοριστικές τάσεις, το μπάτζετ στα «φωναχτά» δίνει μια αίσθηση ελευθερίας. Δεν πρόκειται για το ότι να λέτε «όχι» στη διασκέδαση, αλλά για το να λέτε «ναι» στη ζωή που θέλετε μακροπρόθεσμα.

4. Προϋπολογισμός με βάση τη διάθεση

Δεν ξεκινά κάθε μπάτζετ με πίνακες και υπλογισμούς.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εφαρμόζουν τον «προϋπολογισμό με βάση τη διάθεση», λαμβάνοντας αποφάσεις με βάση το πώς αισθάνονται για τα οικονομικά τους ή την οικονομία και όχι με βάση ακριβείς αριθμούς.

@budgetliketheothers unstuffing my cash binder – I always look forward to seeing how much we’ve saved 🤩 #fyp #cashstuffing #cashunstuffing #cashbudget #budget #moneytok #cashbinder #moneybinder #trend #savingmoney ♬ original sound – Jenn | Cash Budgeting 💌


Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει τη στενή σχέση μεταξύ των χρημάτων και της ψυχικής υγείας.

Μερικές φορές, το να ακολουθείτε το ένστικτό σας μπορεί να μειώσει το άγχος και να κάνει τη διαχείριση των χρημάτων πιο προσιτή.

Ωστόσο, το να βασίζεστε υπερβολικά στα συναισθήματα ενέχει τον κίνδυνο της διαστρεβλωμένης αντίληψης της οικονομικής σας πραγματικότητας.

Μπορεί να νιώθετε ότι είστε άφραγκοι ενώ είστε εντάξει οικονομικά, ή να ξοδεύετε υπερβολικά επειδή νιώθετε πλούσιοι.

Για να αποφύγετε αυτήν την παγίδα, στραφείτε να βασίστε το σχέδιό σας σε μακροπρόθεσμους στόχους — όπως η αποταμίευση για την αγορά— ενώ παράλληλα ελέγχετε πώς σας κάνει να αισθάνεστε.

Αυτή η ισορροπία τιμά τόσο τους αριθμούς όσο και την συναισθηματική σας ευεξία.

5. «Συνήθειες φτωχών »

Παρά το προσβλητικό όνομά της, η τάση των «συνήθειων φτωχών ανθρώπων» προέρχεται από ένα thread Reddit που γιορτάζει μικρές, πρακτικές στρατηγικές εξοικονόμησης χρημάτων.

Τα παραδείγματα κυμαίνονται από το να ψωνίζετε μόνο στις εκπτώσεις των καταστημάτων ή την επαναχρησιμοποίηση δοχείων.

Στην ουσία, η τάση αυτή αφορά την επινοητικότητα.

@tok_savings Part 13 | feeding my children on a low budget #fypシ゚ #poor #food #singlefather #dinner #fypシ゚viral #fyppppppppppppppppppppppp #struggling #tok_savings #auntiejackie ♬ orijinal ses – Şammed


Το να χαρακτηρίζουμε αυτές τις ενέργειες ως «φτωχές» είναι λάθος — στην πραγματικότητα αφορούν την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Το μαγείρεμα στο σπίτι εξοικονομεί χρήματα και βελτιώνει την υγεία.

Η επαναχρησιμοποίηση βάζων μειώνει τα απόβλητα και αυξάνει την αξία.

Φυσικά, δεν είναι όλες οι συμβουλές εξίσου χρήσιμες.

Ωστόσο, οι μικρές και συνεπείς αποταμιεύσεις, όταν κατευθύνονται προς μεγαλύτερους στόχους, μπορούν να αποδώσουν.

Το κλειδί είναι η στρατηγική: να αποταμιεύετε όπου έχει σημασία και στη συνέχεια να χρησιμοποιείτε αυτά τα χρήματα για να δημιουργήσετε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης ή να χρηματοδοτήσετε εμπειρίες που έχουν σημασία για εσάς.

Πάρτε ό,τι χρειάζεστε, αφήστε τα υπόλοιπα

Οι οικονομικές τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι διασκεδαστικές, να σας παρακινούν και ακόμη και να είναι χρήσιμες, αλλά δεν είναι κατάλληλες για όλους.

Το πιο σημαντικό μέρος της οικονομικής ευημερίας είναι η προσαρμογή των συνηθειών σας στους προσωπικούς σας στόχους και αξίες.

Δοκιμάστε προκλήσεις ή κόλπα αν σας εμπνέουν, αλλά μην αναθεωρείτε το οικονομικό σας σχέδιο μόνο και μόνο για να ακολουθήσετε την τάση. Οι στρατηγικές που ακολουθείτε πρέπει να είναι βιώσιμες και να έχουν νόημα στη ζωή σας.

Τελικά, τα χρήματά σας δεν έχουν να κάνουν με likes, αλγόριθμους ή viral βίντεο. Έχουν να κάνουν με τη δημιουργία σταθερότητας, τη μείωση του στρες και την οικοδόμηση της ελευθερίας να ζήσετε τη ζωή που θέλετε.

