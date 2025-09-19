Eνας 66χρονος έχασε τη ζωή του χθες Πέμπτη σε δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βιγιαρέχο δε Oρμπιγο, στην επαρχία Λεόν της βορειοδυτικής Ισπανίας η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με πύρινο εφιάλτη το καλοκαίρι (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Διασώστες κλήθηκαν να προσφέρουν βοήθεια σε άνδρα που υπέστη εγκαύματα, όταν όμως έφθασαν ήταν ήδη αργά

Un hombre de 66 años ha muerto este jueves en un incendio forestal que se ha declarado esta tarde en la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo, según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. pic.twitter.com/EDwGmsG81U — EFE Castilla y León (@EFE_CyL) September 18, 2025

Στις 19:30 (τοπική ώρα, 20:30 στην Ελλάδα), «διασώστες κλήθηκαν να προσφέρουν βοήθεια σε άνδρα που υπέστη εγκαύματα σε δασική πυρκαγιά στο Βιγιαρέχο δε Oρμπιγο», αναφέρει ανάρτηση του Κέντρου Eκτακτης Ανάγκης 112 για την περιφέρεια Καστίλης και Λεόν. Oμως, όταν έφθασαν στο σημείο ήταν ήδη αργά για τον 66χρονο.

⚫️ ÚLTIMA HORA | Muere un hombre de 66 años en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo, León. #IIFF https://t.co/4RhTJMxVBU — LA OPINIÓN DE ZAMORA (@opiniondezamora) September 18, 2025

Καταστροφικές πυρκαγιές έπληξαν φέτος την Ιβηρική χερσόνησο, προκαλώντας τουλάχιστον τέσσερις θανάτους στην Ισπανία και ισάριθμους στη γειτονική Πορτογαλία.

Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα

Οι φωτιές έκαψαν περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια στρέμματα στην Ισπανία και σχεδόν 2,5 εκατομμύρια στρέμματα στην Πορτογαλία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Πηγή: ΑΠΕ