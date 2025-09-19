Μητσοτάκης: Επικοινωνία με Μόντι για ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.
Απευθείας πτήσεις Ελλάδα – Ινδία
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, στη βάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υιοθέτησαν με Κοινή Δήλωσή τους κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2023, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της άμυνας.
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σύντομα δύο εταιρείες ξεκινούν απευθείας πτήσεις Ελλάδας- Ινδίας.
