Ο αγώνας για την απόκτηση ενέργειας με την πυρηνική σύντηξη έχει επιταχυνθεί. Η Κίνα έκανε ακόμη ένα βήμα προς την αξιοποίηση μιας μορφής ενέργειας που υπόσχεται «καθαρή» και ανεξάντλητη παραγωγή.

Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία δύο ελαφροί πυρήνες ατόμων (συνήθως ισότοπα υδρογόνου, όπως το δευτέριο και το τρίτιο) συνδυάζονται υπό εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις για να σχηματίσουν έναν βαρύτερο πυρήνα, απελευθερώνοντας τεράστια ποσότητα ενέργειας.

Το επίτευγμα στον αντιδραστήρα σύντηξης EAST της Κίνας σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στην παγκόσμια έρευνα για την «καθαρή» ενέργεια

Στον Ήλιο, οι υψηλές θερμοκρασίες και η τεράστια πίεση επιτρέπουν στους πυρήνες υδρογόνου να συγχωνεύονται, σχηματίζοντας ήλιο και απελευθερώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας.

Ο «Τεχνητός Ήλιος» της Κίνας

Οι επιστήμονες που δοκιμάζουν τον «Τεχνητό Ήλιο» που κατασκευάζει η Κίνα, αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα ανοίγουν την πόρτα στη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Jianwen Yah, από το Ινστιτούτο Ενέργειας του Hefei Comprehensive National Science Center, σημείωσε ότι οι παραδοσιακές πηγές αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στη σταθερότητα των πόρων.

Στο Εθνικό Επιστημονικό Κέντρο, οι μηχανικοί του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερό πλάσμα για περισσότερα από 17 λεπτά σε θερμοκρασία που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου — πάνω από έξι φορές θερμότερη από τον πυρήνα του Ήλιου.

Το Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), γνωστό ως «Τεχνητός Ήλιος» της Κίνας ή HT-7U (Hefei Tokamak 7 Upgrade), είναι ένας πειραματικός υπεραγώγιμος αντιδραστήρας μαγνητικής σύντηξης tokamak που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006.

Αν και δεν πρόκειται για αντιδραστήρα με στόχο την εμπορική παραγωγή παρέχει πολύτιμα δεδομένα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων ενεργειακών αναγκών.

Πυρηνική σύντηξη: Η λειτουργία του EAST

Στο πλαίσιο μιας νέας έρευνας, η ομάδα EAST έδειξε ότι το πρώτο πλήρως υπεραγώγιμο μη κυκλικό tokamak στον κόσμο βελτιώνει σημαντικά τη λειτουργία σταθερής κατάστασης, μακρών παλμών και υψηλών επιδόσεων.

Με την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για «καθαρή» ενέργεια, η ομάδα τόνισε ότι τα tokamak είναι ζωτικής σημασίας για τη σύντηξη, ωστόσο η διατήρηση σταθερής κατάστασης, υψηλής παραμέτρου, μακράς διάρκειας λειτουργίας σε πλήρως υπεραγώγιμα σχέδια παραμένει μια μεγάλη πρόκληση.

Ο μηχανισμός πίσω από τη λειτουργία του EAST βασίζεται στη μέθοδο του μαγνητικού περιορισμού. Ένα πανίσχυρο μαγνητικό πεδίο κρατά το πλάσμα παγιδευμένο στο εσωτερικό του θαλάμου χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα.

Μόνο σε αυτές τις συνθήκες είναι δυνατό να αναπαραχθούν οι αντιδράσεις σύντηξης που παρατηρούμε στα άστρα.