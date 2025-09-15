Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Θετικός είναι ο οικονομικός απολογισμός του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Με δυο λόγια ήταν μεγάλα τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία. Ένα από αυτά ότι απέφερε στη χώρα οικονομική επίδραση 220 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, αύξηση 150% στα έσοδα από χορηγίες σε σύγκριση με την προηγούμενη διοργάνωση, το Euro 2022 Γυναικών.

Η UEFA δημοσίευσε περισσότερα στοιχεία σχετικά με το Euro 2025 Γυναικών και σύμφωνα με αυτά οι 29 από τους 31 αγώνες ήταν sold out. Επίσης, η μέση προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα ξεπέρασε τις 20.000 για πρώτη φορά σε Euro Γυναικών. Συνολικά πουλήθηκαν 657.291 εισιτήρια, εκ των οποίων το 35% πήγε σε φιλάθλους εκτός Ελβετίας.

Για την Ελβετία, η εισροή διεθνών οπαδών είχε ως αποτέλεσμα αύξηση 9% στις κρατήσεις ξενοδοχείων από Ευρωπαίους επισκέπτες σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

Ακόμη, πέραν από τα οικονομικά οφέλη, το γυναικείο ποδόσφαιρο κέρδισε και φιλάθλους στην Ελβτετία. Απόδειξη ότι Ελβετική Γυναικεία Super League παραδέχεται αύξηση 42% στη συνολική προσέλευση σε αγώνες σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν. Επίσης, η ομοσπονδία εξασφάλισε οικονομική ενίσχυση 11 εκατ. ευρώ από πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στον διπλασιασμό του αριθμού των γυναικών παικτριών, προπονητών και διαιτητών στην Ελβετία έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Εκτός από τους αγώνες, η Ελβετία αγκάλιασε το τουρνουά σε πολλαπλά επίπεδα. Αναφερόμαστε στη συμμετοχή, πέραν της παρακολούθησης των αγώνων. Περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τις ζώνες οπαδών στις οκτώ πόλεις υποδοχής, ενώ 2.500 εθελοντές που εκπροσωπούσαν 73 διαφορετικά έθνη υποστήριξαν την εκδήλωση. Οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 18 έως 82 ετών. Επίσης, η UEFA δήλωσε ότι το 83% συμμετείχε σε δική της εκδήλωση για πρώτη φορά, με αναλογία 55/45 % μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Οι Ελβετικοί Σιδηρόδρομοι προσέφεραν δωρεάν ταξίδια με τρένο, ενώ το 86% των θεατών ταξίδεψαν στους αγώνες μέσω οικολογικών επιλογών.

Στις πορείες των οπαδών προς τα στάδια συμμετείχαν συνολικά 95.000 άτομα, με 20.000 να περπατούν για να πάνε στο γήπεδο για τον προημιτελικό της Ελβετίας εναντίον της Ισπανίας!

Μεγάλη η αύξηση και στην τηλεθέαση. Πιο συγκεκριμένα, 412 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη παγκοσμίως, ένα συνολικό κοινό άνω των 500 εκατομμυρίων σε όλα τα προγράμματα.

Οσον αφορά στα κέρδη των ομάδων από το Euro 2025 Γυναικών. Το χρηματικό έπαθλο είχε υπερδιπλασιαστεί από 16 εκατομμύρια ευρώ σε 41 εκατομμύρια ευρώ. Η Αγγλία έλαβε 5 εκατομμύρια ευρώ για τη νίκη της, ενώ η Ισπανία κέρδισε 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι ηττημένες στα ημιτελικά, Γερμανία και Ιταλία, έλαβαν 3,25 εκατομμύρια ευρώ και 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι το οικονομικό σκέλος θα αποτελέσει βασικό μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την ανάθεση της φιλοξενίας των τελικών του Euro 2029, για την οποία έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από τη Γερμανία, τη Δανία-Σουηδία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Η απόφαση για τους επόμενους διοργανωτές αναμένεται να ληφθεί στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA τον Δεκέμβριο.