Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15 Σεπτεμβρίου 2025

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Θετικός είναι ο οικονομικός απολογισμός του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Με δυο λόγια ήταν μεγάλα τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία. Ένα από αυτά ότι απέφερε στη χώρα οικονομική επίδραση 220 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, αύξηση 150% στα έσοδα από χορηγίες σε σύγκριση με την προηγούμενη διοργάνωση, το Euro 2022 Γυναικών.

Η UEFA δημοσίευσε περισσότερα στοιχεία σχετικά με το Euro 2025 Γυναικών και σύμφωνα με αυτά οι 29 από τους 31 αγώνες ήταν sold out. Επίσης, η μέση προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα ξεπέρασε τις 20.000 για πρώτη φορά σε Euro Γυναικών. Συνολικά πουλήθηκαν 657.291 εισιτήρια, εκ των οποίων το 35% πήγε σε φιλάθλους εκτός Ελβετίας.

Για την Ελβετία, η εισροή διεθνών οπαδών είχε ως αποτέλεσμα αύξηση 9% στις κρατήσεις ξενοδοχείων από Ευρωπαίους επισκέπτες σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

Ακόμη, πέραν από τα οικονομικά οφέλη, το γυναικείο ποδόσφαιρο κέρδισε και φιλάθλους στην Ελβτετία. Απόδειξη ότι Ελβετική Γυναικεία Super League παραδέχεται αύξηση 42% στη συνολική προσέλευση σε αγώνες σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν. Επίσης, η ομοσπονδία εξασφάλισε οικονομική ενίσχυση 11 εκατ. ευρώ από πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στον διπλασιασμό του αριθμού των γυναικών παικτριών, προπονητών και διαιτητών στην Ελβετία έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Εκτός από τους αγώνες, η Ελβετία αγκάλιασε το τουρνουά σε πολλαπλά επίπεδα. Αναφερόμαστε στη συμμετοχή, πέραν της παρακολούθησης των αγώνων. Περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τις ζώνες οπαδών στις οκτώ πόλεις υποδοχής, ενώ 2.500 εθελοντές που εκπροσωπούσαν 73 διαφορετικά έθνη υποστήριξαν την εκδήλωση. Οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 18 έως 82 ετών. Επίσης, η UEFA δήλωσε ότι το 83% συμμετείχε σε δική της εκδήλωση για πρώτη φορά, με αναλογία 55/45 % μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Οι Ελβετικοί Σιδηρόδρομοι προσέφεραν δωρεάν ταξίδια με τρένο, ενώ το 86% των θεατών ταξίδεψαν στους αγώνες μέσω οικολογικών επιλογών.

Στις πορείες των οπαδών προς τα στάδια συμμετείχαν συνολικά 95.000 άτομα, με 20.000 να περπατούν για να πάνε στο γήπεδο για τον προημιτελικό της Ελβετίας εναντίον της Ισπανίας!

Μεγάλη η αύξηση και στην τηλεθέαση. Πιο συγκεκριμένα, 412 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη παγκοσμίως, ένα συνολικό κοινό άνω των 500 εκατομμυρίων σε όλα τα προγράμματα.

Οσον αφορά στα κέρδη των ομάδων από το Euro 2025 Γυναικών. Το χρηματικό έπαθλο είχε υπερδιπλασιαστεί από 16 εκατομμύρια ευρώ σε 41 εκατομμύρια ευρώ. Η Αγγλία έλαβε 5 εκατομμύρια ευρώ για τη νίκη της, ενώ η Ισπανία κέρδισε 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι ηττημένες στα ημιτελικά, Γερμανία και Ιταλία, έλαβαν 3,25 εκατομμύρια ευρώ και 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι το οικονομικό σκέλος θα αποτελέσει βασικό μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την ανάθεση της φιλοξενίας των τελικών του Euro 2029, για την οποία έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από τη Γερμανία, τη Δανία-Σουηδία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Η απόφαση για τους επόμενους διοργανωτές αναμένεται να ληφθεί στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA τον Δεκέμβριο.

googlenews

Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Σύνταξη
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Ολυμπιακός και Μπιλμπάο έγιναν… ένα: Φοβερό βίντεο με Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Ορμπάιθ για την πρεμιέρα του Champions League

Ολυμπιακός και Αθλέτικ Μπιλμπάο δημιούργησαν ένα απίθανο βίντεο με τα μηνύματα των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, Ντάνι Γκαρθία και Πάμπλο Ορμπάιθ ενόψει της πρεμιέρας του Champions League

Σύνταξη
Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι
On Field 15.09.25

Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ταιριάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα Ελ Κααμπί – Ταρέμι για να μπορεί να βασιστεί και σε σχήμα με δύο επιθετικούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε μεγάλο διυλιστήριο – Η Ουκρανία επιτέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος
Δείτε βίντεο 15.09.25

Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία - Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μεγάλο διυλιστήριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσία υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την Ουκρανία

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
«Οι Τόρις τελείωσαν» 15.09.25

Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας κορυφαίος και έμπειρος Συντηρητικός, ο Ντάνι Κρούγκερ αποχώρησε για το ξενοφοβικό κόμμα Reform UK που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, όντας ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που κάνει αυτή την διαδρομή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15.09.25

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του. Αμηχανία στο μέγαρο Μαξίμου με την επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι
#Dubaiportapotty 15.09.25

Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν άνδρα που φέρεται να διευθύνει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πλούσιες γειτονιές του Ντουμπάι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Μήνυση ιερέων στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral σκηνικό στη Στυλίδα [video]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Μήνυση ιερέων στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral σκηνικό στη Στυλίδα

Συγκεκριμένα κομμάτια της παράστασης του Αλέξανδρου Τσουβέλα θεωρήθηκαν προσβλητικά από ένα χριστιανικό σωματείο, το οποίο μέσω δυο ιερέων του υπέβαλε μήνυση εναντίον του λαοφιλούς καλλιτέχνη

Σύνταξη
Γεωργιάδης: Αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων
Τι λέει η κυβέρνηση 15.09.25

Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αμφίσημη δήλωση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αμηχανία στην κυβέρνηση, σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Την αποπομπή του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου – Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων
Αποκάλυψη 15.09.25

Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου - Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων

Η αστυνομία προχώρησε σήμερα στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη ενώ πριν τη σύλληψή της είχε τεθεί υπό παρακολούθηση το τηλέφωνο της Ειρήνης Μουρτζούκου

Σύνταξη
Τέμπη: Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση – εξπρές «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο»
Πρόταση 996 σελίδων 15.09.25

Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση - εξπρές «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο»

Με ταχύτατους ρυθμούς ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάμπρος Τσίγκας ολοκλήρωσε την επεξεργασία της δικογραφίας για την τραγωδια στη Τέμπη και διαβίβασε το φάκελο στην πρόεδρο εφετών Λάρισας, προκαλώντας την αγανάκτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
English edition 15.09.25

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty

After years of legal proceedings, two former witnesses are convicted for false testimony and false accusations, closing a controversial chapter in Greece’s high-profile Novartis investigation

Σύνταξη
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
