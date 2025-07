Λονδίνο: Χιλιάδες κόσμου υποδέχθηκαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία (vids+pics)

Περισσότερο από 70 χιλιάδες Άγγλοι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν την Τρίτη (29/7) σε κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου προκειμένου να αποθεώσουν την Εθνική ομάδα γυναικών της χώρας τους, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πρόσφατο Euro της Ελβετίας.

Η καθιερωμένη παρέλαση πραγματοποιήθηκε με όλες τις επισημότητες και με τα κλασικά ανοιχτά λεωφορεία να μεταφέρει τις πρωταθλήτριες και την προπονήτριά τους στο κέντρο του Λονδίνου και να δέχονται το θερμό χειροκρότημα και τις επευφημίες των συγκεντρωμένων φιλάθλων.

Θυμίζουμε οτι στις 27 Ιουλίου στην Βασιλεία η Εθνική Αγγλίας επικράτησε με σκορ 3-1 (1-1 στην κανονική διάρκεια) της αντίστοιχης της Ισπανίας και κατέκτησε για 2η φορά και μάλιστα συνεχόμενη το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Μετά τους κοπιαστικούς αγώνες, ήρθε η ώρα της γιορτής των πανηγυρισμών και της αποθέωσης για τις Αγγλίδες οι οποίες ζούσαν την κάθε στιγμή όπως άλλωστε φαίνεται και από τις εκδηλώσεις τους.

Τα δύο λεωφορεία, που έφεραν την επιγραφή «Πρωταθλήτριες», ακολούθησε μια μπάντα κατά μήκος της οδού «The Mall», ενώ κόκκινες και λευκές σημαίες κυμάτιζαν στο πλήθος. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε σε μια σκηνή μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ακριβώς για τους εορτασμούς.

«Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε προφανώς για εμάς και για την ομάδα μας, αλλά το κάνουμε και για τη χώρα και για τα νεαρά κορίτσια», είπε η αρχηγός Λία Γουίλιαμσον, ενώ οι παίκτριες ανέβηκαν στη σκηνή για να μιλήσουν στο συγκεντρωμένο πλήθος. «Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μείνετε μαζί μας, αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμη», πρόσθεσε η έμπειρη διεθνής.

Δείτε παρακάτω βίντεο και φωτογραφίες

You know you've won the #WEuro2025 when the Royal Air Force band bring out the tunes! 🎶 Altogether now… 🙌 #WEuro2025 #BBCFootball pic.twitter.com/lnaJM6a4x8 — Match of the Day (@BBCMOTD) July 29, 2025

What a moment for the Lionesses! 👏 They are celebrating their Euro 2025 triumph with fans in central London.#BBCFootball #WEuro2025 pic.twitter.com/JtAQFSCIZ9 — BBC Sport (@BBCSport) July 29, 2025

Crowds cheer as the Lionesses celebrate second Euros title on The Mall with open-top bus paradehttps://t.co/P5kfnvBtHH pic.twitter.com/8JmitP6qbQ — ITV News (@itvnews) July 29, 2025

Scenes in London for the Lionesses’ victory parade 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿❤️ pic.twitter.com/Ua9IsA8I5v — ESPN UK (@ESPNUK) July 29, 2025

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 What a moment for the Lionesses! England are celebrating their Euro 2025 triumph with more than 65,000 fans at the victory parade in London 👏#WEURO2025 pic.twitter.com/8dfuUDOJQ9 — DW Sports (@dw_sports) July 29, 2025